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Гибель военного при теракте в Севастополе – дело на контроле Бастрыкина - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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Гибель военного при теракте в Севастополе – дело на контроле Бастрыкина
Гибель военного при теракте в Севастополе – дело на контроле Бастрыкина - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Гибель военного при теракте в Севастополе – дело на контроле Бастрыкина
Расследование уголовного дела по факту гибели военного при теракте в Севастополе взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T10:04
2024-11-14T10:04
севастополь
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ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Расследование уголовного дела по факту гибели военного при теракте в Севастополе взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба Следкома в Telegram-канале.ЧП произошло в среду около 10 утра на улице Тараса Шевченко. При взрыве погиб военнослужащий. По факту совершения террористического акта в отношении военнослужащего возбуждено уголовное дело.Доложить о ходе его расследования Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления Следкома по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для расследования теракта в Севастополе создана следственная спецгруппа"Думала, что это ракета": что происходит на месте ЧП с авто в СевастополеГотовившего теракт возле Балаклавской ТЭС севастопольца арестовали
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Гибель военного при теракте в Севастополе – дело на контроле Бастрыкина

Расследование гибели военного при теракте в Севастополе взял на контроль Бастрыкин

10:04 14.11.2024
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСледователи работают на месте взрыва машины в Севастополе
Следователи работают на месте взрыва машины в Севастополе
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Расследование уголовного дела по факту гибели военного при теракте в Севастополе взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба Следкома в Telegram-канале.
ЧП произошло в среду около 10 утра на улице Тараса Шевченко. При взрыве погиб военнослужащий. По факту совершения террористического акта в отношении военнослужащего возбуждено уголовное дело.
"Предварительно установлено, что 13 ноября в Гагаринском районе Севастополя в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу автомобиля, погиб военнослужащий Вооруженных сил РФ. Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.
Доложить о ходе его расследования Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления Следкома по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву.
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