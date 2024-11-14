https://crimea.ria.ru/20241114/gibel-voennogo-pri-terakte-v-sevastopole--delo-na-kontrole-bastrykina-1141847083.html

Гибель военного при теракте в Севастополе – дело на контроле Бастрыкина

Гибель военного при теракте в Севастополе – дело на контроле Бастрыкина - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Гибель военного при теракте в Севастополе – дело на контроле Бастрыкина

Расследование уголовного дела по факту гибели военного при теракте в Севастополе взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T10:04

2024-11-14T10:04

2024-11-14T10:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Расследование уголовного дела по факту гибели военного при теракте в Севастополе взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба Следкома в Telegram-канале.ЧП произошло в среду около 10 утра на улице Тараса Шевченко. При взрыве погиб военнослужащий. По факту совершения террористического акта в отношении военнослужащего возбуждено уголовное дело.Доложить о ходе его расследования Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления Следкома по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для расследования теракта в Севастополе создана следственная спецгруппа"Думала, что это ракета": что происходит на месте ЧП с авто в СевастополеГотовившего теракт возле Балаклавской ТЭС севастопольца арестовали

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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