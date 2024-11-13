"Думала, что это ракета": что происходит на месте ЧП с авто в Севастополе
Что происходит на месте взрыва автомобиля в Севастополе
12:02 13.11.2024 (обновлено: 12:08 13.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. На месте взрыва автомобиля в Севастополе работают силовики и сотрудники МЧС, территория вокруг машины оцеплена, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Раздался сильный грохот"
ЧП произошло в 9.53 в среду недалеко от супермаркета на улице Тараса Шевченко. На телефон службы 112 поступило сообщение от очевидца, который рассказал о взрыве машины. В считаные минуты на место прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи.
"Я живу рядом, вот мой балкон. Утром я вышла на балкон попить кофе – и вдруг сильный грохот. Подумала сначала, что ракета прилетела. Смотрю вокруг, нет ли где-то дыма, страшно, аж мурашки. В считаные минуты прилетела скорая, за ней вторая", - рассказывает РИА Новости Крым местная жительница Любовь Егоровна.
Люди повыбегали из домов, магазинов и попутных машин. Взрыв был такой силы, что обломки машины разлетелись на десятки метров вокруг. Сейчас их осматривают эксперты. Автомобиль также еще стоит на месте ЧП, у него повреждены двери, крыша, выбиты стекла.
Сотрудники правоохранительных органов опрашивают очевидцев происшествия, а "зевак" просят не мешать работе силовиков.
При взрыве авто погиб военный
Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, в салоне авто в момент взрыва находился военнослужащий, он погиб.
"Его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался. Погибший — военнослужащий. Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии", - сказал Развожаев.
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