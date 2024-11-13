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"Думала, что это ракета": что происходит на месте ЧП с авто в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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"Думала, что это ракета": что происходит на месте ЧП с авто в Севастополе
"Думала, что это ракета": что происходит на месте ЧП с авто в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.11.2024
"Думала, что это ракета": что происходит на месте ЧП с авто в Севастополе
На месте взрыва автомобиля в Севастополе работают силовики и сотрудники МЧС, территория вокруг машины оцеплена, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T12:02
2024-11-13T12:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. На месте взрыва автомобиля в Севастополе работают силовики и сотрудники МЧС, территория вокруг машины оцеплена, передает корреспондент РИА Новости Крым."Раздался сильный грохот"ЧП произошло в 9.53 в среду недалеко от супермаркета на улице Тараса Шевченко. На телефон службы 112 поступило сообщение от очевидца, который рассказал о взрыве машины. В считаные минуты на место прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи.Люди повыбегали из домов, магазинов и попутных машин. Взрыв был такой силы, что обломки машины разлетелись на десятки метров вокруг. Сейчас их осматривают эксперты. Автомобиль также еще стоит на месте ЧП, у него повреждены двери, крыша, выбиты стекла.Сотрудники правоохранительных органов опрашивают очевидцев происшествия, а "зевак" просят не мешать работе силовиков.При взрыве авто погиб военныйКак сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, в салоне авто в момент взрыва находился военнослужащий, он погиб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, взрыв, взрыв авто в севастополе, происшествия, общество, видео, новости крыма, крым, михаил развожаев
"Думала, что это ракета": что происходит на месте ЧП с авто в Севастополе

Что происходит на месте взрыва автомобиля в Севастополе

12:02 13.11.2024 (обновлено: 12:08 13.11.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. На месте взрыва автомобиля в Севастополе работают силовики и сотрудники МЧС, территория вокруг машины оцеплена, передает корреспондент РИА Новости Крым.

"Раздался сильный грохот"

ЧП произошло в 9.53 в среду недалеко от супермаркета на улице Тараса Шевченко. На телефон службы 112 поступило сообщение от очевидца, который рассказал о взрыве машины. В считаные минуты на место прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи.

"Я живу рядом, вот мой балкон. Утром я вышла на балкон попить кофе – и вдруг сильный грохот. Подумала сначала, что ракета прилетела. Смотрю вокруг, нет ли где-то дыма, страшно, аж мурашки. В считаные минуты прилетела скорая, за ней вторая", - рассказывает РИА Новости Крым местная жительница Любовь Егоровна.

Люди повыбегали из домов, магазинов и попутных машин. Взрыв был такой силы, что обломки машины разлетелись на десятки метров вокруг. Сейчас их осматривают эксперты. Автомобиль также еще стоит на месте ЧП, у него повреждены двери, крыша, выбиты стекла.
Сотрудники правоохранительных органов опрашивают очевидцев происшествия, а "зевак" просят не мешать работе силовиков.

При взрыве авто погиб военный

Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, в салоне авто в момент взрыва находился военнослужащий, он погиб.
"Его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался. Погибший — военнослужащий. Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии", - сказал Развожаев.
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