https://crimea.ria.ru/20241113/dumala-chto-eto-raketa-chto-proiskhodit-na-meste-chp-s-avto-v-sevastopole-1141820002.html

"Думала, что это ракета": что происходит на месте ЧП с авто в Севастополе

"Думала, что это ракета": что происходит на месте ЧП с авто в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.11.2024

"Думала, что это ракета": что происходит на месте ЧП с авто в Севастополе

На месте взрыва автомобиля в Севастополе работают силовики и сотрудники МЧС, территория вокруг машины оцеплена, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T12:02

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2024-11-13T12:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. На месте взрыва автомобиля в Севастополе работают силовики и сотрудники МЧС, территория вокруг машины оцеплена, передает корреспондент РИА Новости Крым."Раздался сильный грохот"ЧП произошло в 9.53 в среду недалеко от супермаркета на улице Тараса Шевченко. На телефон службы 112 поступило сообщение от очевидца, который рассказал о взрыве машины. В считаные минуты на место прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи.Люди повыбегали из домов, магазинов и попутных машин. Взрыв был такой силы, что обломки машины разлетелись на десятки метров вокруг. Сейчас их осматривают эксперты. Автомобиль также еще стоит на месте ЧП, у него повреждены двери, крыша, выбиты стекла.Сотрудники правоохранительных органов опрашивают очевидцев происшествия, а "зевак" просят не мешать работе силовиков.При взрыве авто погиб военныйКак сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, в салоне авто в момент взрыва находился военнослужащий, он погиб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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