https://crimea.ria.ru/20241114/tsentr-sevastopolya-iz-za-dtp-vstal-v-probkakh--1141846414.html

Центр Севастополя из-за ДТП "встал" в пробках

Центр Севастополя из-за ДТП "встал" в пробках - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Центр Севастополя из-за ДТП "встал" в пробках

В центре Севастополя затруднено движение из-за дорожной аварии на Троллейбусном спуске. Об этом сообщает городская дирекция по развитию дорожно-транспортной... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T09:39

2024-11-14T09:39

2024-11-14T09:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В центре Севастополя затруднено движение из-за дорожной аварии на Троллейбусном спуске. Об этом сообщает городская дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.В этой связи также возможны отклонения в расписании движения автобусных и троллейбусных маршрутов, обеспечивающих транспортную доступность Корабельной стороны. Жителей и гостей города просят учитывать информацию при планировании поездок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за взрыва в Севастополе изменили схему движения транспортаВ Севастополе планируют запустить движение по новой транспортной развязкеВторой этап: как идет строительство дороги Донское - Перевальное в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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