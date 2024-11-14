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Центр Севастополя из-за ДТП "встал" в пробках - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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Центр Севастополя из-за ДТП "встал" в пробках
Центр Севастополя из-за ДТП "встал" в пробках - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Центр Севастополя из-за ДТП "встал" в пробках
В центре Севастополя затруднено движение из-за дорожной аварии на Троллейбусном спуске. Об этом сообщает городская дирекция по развитию дорожно-транспортной... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T09:39
2024-11-14T09:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В центре Севастополя затруднено движение из-за дорожной аварии на Троллейбусном спуске. Об этом сообщает городская дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.В этой связи также возможны отклонения в расписании движения автобусных и троллейбусных маршрутов, обеспечивающих транспортную доступность Корабельной стороны. Жителей и гостей города просят учитывать информацию при планировании поездок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за взрыва в Севастополе изменили схему движения транспортаВ Севастополе планируют запустить движение по новой транспортной развязкеВторой этап: как идет строительство дороги Донское - Перевальное в Крыму
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РИА Новости Крым
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Центр Севастополя из-за ДТП "встал" в пробках

Центр Севастополя из-за ДТП встал в автомобильных пробках - дептранс

09:39 14.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоОформление ДТП
Оформление ДТП - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В центре Севастополя затруднено движение из-за дорожной аварии на Троллейбусном спуске. Об этом сообщает городская дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.
"На Троллейбусном спуске произошло ДТП. Движение всех видов транспортных средств затруднено", - сказано в сообщении.
В этой связи также возможны отклонения в расписании движения автобусных и троллейбусных маршрутов, обеспечивающих транспортную доступность Корабельной стороны. Жителей и гостей города просят учитывать информацию при планировании поездок.
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