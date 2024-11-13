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Из-за взрыва в Севастополе изменили схему движения транспорта - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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Из-за взрыва в Севастополе изменили схему движения транспорта
Из-за взрыва в Севастополе изменили схему движения транспорта - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Из-за взрыва в Севастополе изменили схему движения транспорта
Общественный транспорт в Севастополе пустили в объезд улицы Тараса Шевченко в связи с работами экстренных служб по ликвидации последствий взрыва автомобиля. Об... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T12:52
2024-11-13T13:11
севастополь
транспорт
общественный транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Общественный транспорт в Севастополе пустили в объезд улицы Тараса Шевченко в связи с работами экстренных служб по ликвидации последствий взрыва автомобиля. Об этом сообщили в "Севастопольэлектротрансе".ЧП произошло в 9.53 в среду недалеко от супермаркета на улице Тараса Шевченко. На телефон службы 112 поступило сообщение от очевидца, который рассказал о взрыве машины. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, в салоне авто в момент взрыва находился военнослужащий, он погиб.Речь идет об автобусах на маршрутах 24, 83, 84 и 79.В департаменте транспорта добавили, что маршрутные автобусы № 83 и 84 осуществляет объезд по улице Молодых Строителей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, транспорт, общественный транспорт, логистика, взрыв, взрыв авто в севастополе, новости крыма, общество
Из-за взрыва в Севастополе изменили схему движения транспорта

В Севастополе общественный транспорт пустили в объезд места взрыва автомобиля

12:52 13.11.2024 (обновлено: 13:11 13.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевТроллейбусы в Севастополе
Троллейбусы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Общественный транспорт в Севастополе пустили в объезд улицы Тараса Шевченко в связи с работами экстренных служб по ликвидации последствий взрыва автомобиля. Об этом сообщили в "Севастопольэлектротрансе".
ЧП произошло в 9.53 в среду недалеко от супермаркета на улице Тараса Шевченко. На телефон службы 112 поступило сообщение от очевидца, который рассказал о взрыве машины. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, в салоне авто в момент взрыва находился военнослужащий, он погиб.
Речь идет об автобусах на маршрутах 24, 83, 84 и 79.

"Объезд маршрута 24 будет осуществляться по улице Колобова, с выходом на проспект Октябрьской Революции и далее с возвращением на свой маршрут. Маршрут 79 будет осуществлять движение без захода на улицу Колобова", - сказано в сообщении.

В департаменте транспорта добавили, что маршрутные автобусы № 83 и 84 осуществляет объезд по улице Молодых Строителей.
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