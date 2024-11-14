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Работают по ночам: в Севастополе ремонтируют 112-летний коллектор - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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Работают по ночам: в Севастополе ремонтируют 112-летний коллектор
Работают по ночам: в Севастополе ремонтируют 112-летний коллектор - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Работают по ночам: в Севастополе ремонтируют 112-летний коллектор
Капитальный ремонт 112-летнего коллектора завершают в центре Севастополя, работы ведутся по ночам. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем... РИА Новости Крым, 14.11.2024
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севастополь
канализационный коллектор
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Капитальный ремонт 112-летнего коллектора завершают в центре Севастополя, работы ведутся по ночам. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Капремонт начался в сентябре и близится к завершению — к настоящему времени работы выполнены на 90%. Подрядчик работает по ночам — это, во-первых, позволяет не отключать воду в жилых домах, а во-вторых, не препятствует работе общественного транспорта", - говорится в сообщении.По информации губернатора, работы ведет Севастопольский "Водоканал". Коллектор был построен еще в 1912 году. Его трасса идет от площади Восставших вдоль улицы Адмирала Октябрьского до улицы Кулакова и частично захватывает Батумскую улицу."Коллектор восстанавливают бестраншейным способом. Он хорош тем, что для ремонта не нужно снимать асфальт и вести земляные работы — все процессы происходят под землей с использованием специального оборудования российского производства", - уточнил Развожаев.В работе применяется метод санации с использованием композитного стеклопластикового рукава. Сначала специалисты промывают участок коллектора, затем используется автоматический санационный комплекс. С помощью этой мобильной лаборатории оператор проверяет промытый участок на предмет проходимости и отсутствия посторонних предметов.По словам губернатора, таким же бестраншейным методом в Севастополе уже ремонтировали другой коллектор в районе улицы Ленина и улицы Лермонтова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причинаСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводовСтарый город в Симферополе будет с канализацией: названы сроки
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РИА Новости Крым
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севастополь, канализационный коллектор, жкх крыма и севастополя, михаил развожаев, новости крыма, крым
Работают по ночам: в Севастополе ремонтируют 112-летний коллектор

В центре Севастополя завершают капитальный ремонт 112-летнего коллектора

11:00 14.11.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ центре Севастополя завершают капитальный ремонт 112-летнего коллектора
В центре Севастополя завершают капитальный ремонт 112-летнего коллектора
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Капитальный ремонт 112-летнего коллектора завершают в центре Севастополя, работы ведутся по ночам. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Капремонт начался в сентябре и близится к завершению — к настоящему времени работы выполнены на 90%. Подрядчик работает по ночам — это, во-первых, позволяет не отключать воду в жилых домах, а во-вторых, не препятствует работе общественного транспорта", - говорится в сообщении.
По информации губернатора, работы ведет Севастопольский "Водоканал". Коллектор был построен еще в 1912 году. Его трасса идет от площади Восставших вдоль улицы Адмирала Октябрьского до улицы Кулакова и частично захватывает Батумскую улицу.
"Коллектор восстанавливают бестраншейным способом. Он хорош тем, что для ремонта не нужно снимать асфальт и вести земляные работы — все процессы происходят под землей с использованием специального оборудования российского производства", - уточнил Развожаев.
В работе применяется метод санации с использованием композитного стеклопластикового рукава. Сначала специалисты промывают участок коллектора, затем используется автоматический санационный комплекс. С помощью этой мобильной лаборатории оператор проверяет промытый участок на предмет проходимости и отсутствия посторонних предметов.
По словам губернатора, таким же бестраншейным методом в Севастополе уже ремонтировали другой коллектор в районе улицы Ленина и улицы Лермонтова.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СевастопольКанализационный коллекторЖКХ Крыма и СевастополяМихаил РазвожаевНовости КрымаКрым
 
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