https://crimea.ria.ru/20241114/kirienko-posetil-khersonskuyu-oblast-1141846699.html

Кириенко посетил Херсонскую область

Кириенко посетил Херсонскую область - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Кириенко посетил Херсонскую область

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил с рабочим визитом Херсонскую область и осмотрел пять социально значимых... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T09:45

2024-11-14T09:45

2024-11-14T09:45

херсонская область

владимир сальдо

сергей кириенко

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил с рабочим визитом Херсонскую область и осмотрел пять социально значимых объектов в Новотроицком и Геническом муниципальных округах. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кириенко, в частности, посетил Чкаловскую школу в Новотроицком муниципальном округе, которая вмещает 800 учеников за одну смену.Также первый замглавы администрации президента в Новотроицком округе посетил спортивный комплекс и местный Дворец культуры, который отремонтировали благодаря шефской помощи Рязанской области.В Новоалексеевке Генического округа Кириенко и Сальдо побывали в местной средней школе, а также в музыкальной школе, которая нуждается в капитальном ремонте. Работы планируется начать в скором времени.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область налаживает экспорт зерна в дружественные страныКак изменилась Херсонщина за два года на примере одного поселка – ФОТОАграрии Херсонской области получат 1 млрд рублей господдержки в этом году

херсонская область

новые регионы россии

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, сергей кириенко, новые регионы россии, общество, новости, россия