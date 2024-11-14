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Кириенко посетил Херсонскую область
Кириенко посетил Херсонскую область - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Кириенко посетил Херсонскую область
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил с рабочим визитом Херсонскую область и осмотрел пять социально значимых... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T09:45
2024-11-14T09:45
2024-11-14T09:45
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил с рабочим визитом Херсонскую область и осмотрел пять социально значимых объектов в Новотроицком и Геническом муниципальных округах. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кириенко, в частности, посетил Чкаловскую школу в Новотроицком муниципальном округе, которая вмещает 800 учеников за одну смену.Также первый замглавы администрации президента в Новотроицком округе посетил спортивный комплекс и местный Дворец культуры, который отремонтировали благодаря шефской помощи Рязанской области.В Новоалексеевке Генического округа Кириенко и Сальдо побывали в местной средней школе, а также в музыкальной школе, которая нуждается в капитальном ремонте. Работы планируется начать в скором времени.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область налаживает экспорт зерна в дружественные страныКак изменилась Херсонщина за два года на примере одного поселка – ФОТОАграрии Херсонской области получат 1 млрд рублей господдержки в этом году
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, владимир сальдо, сергей кириенко, новые регионы россии, общество, новости, россия
Кириенко посетил Херсонскую область
Сергей Кириенко в Херсонской области осмотрел объекты культуры и образования
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил с рабочим визитом Херсонскую область и осмотрел пять социально значимых объектов в Новотроицком и Геническом муниципальных округах. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Кириенко, в частности, посетил Чкаловскую школу в Новотроицком муниципальном округе, которая вмещает 800 учеников за одну смену.
"Сергей Владиленович лично осмотрел общеобразовательное учреждение, пообщался с учениками и преподавателями. На месте обговорили план необходимого школе ремонта", - уточнил Сальдо.
Также первый замглавы администрации президента в Новотроицком округе посетил спортивный комплекс и местный Дворец культуры, который отремонтировали благодаря шефской помощи Рязанской области.
В Новоалексеевке Генического округа Кириенко и Сальдо побывали в местной средней школе, а также в музыкальной школе, которая нуждается в капитальном ремонте. Работы планируется начать в скором времени.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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