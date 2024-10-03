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Как изменилась Херсонская область за два года - РИА Новости Крым, 03.10.2024
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Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20241003/kak-izmenilas-khersonskaya-oblast-za-dva-goda-1140805164.html
Как изменилась Херсонская область за два года
Как изменилась Херсонская область за два года - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Как изменилась Херсонская область за два года
Два года назад в Донбассе и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T13:58
2024-10-03T13:58
фотоленты
фото
два года вместе с россией
херсонская область
россия
новые регионы россии
инфраструктура
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Два года назад в Донбассе и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей сделали свой выбор в пользу России.За это время в новых российских регионах восстановлены и проложены тысячи километров дорог, построены десятки многоквартирных домов, ремонтируются и строятся школы, больницы и стадионы, обновляется городская инфраструктура, восстанавливается промышленность и поднимается сельское хозяйство.О том, как преобразилась жизнь в новых субъектах на примере Херсонской области - наша фотолента.
https://crimea.ria.ru/20240930/dva-goda-doma-top-10-dostizheniy-novykh-regionov-v-sostave-rossii-1140689743.html
херсонская область
россия
новые регионы россии
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фото, два года вместе с россией, херсонская область, россия, новые регионы россии, инфраструктура
Как изменилась Херсонская область за два года

Как преобразилась Херсонская область за два года - фотолента

13:58 03.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроящийся ФАП в селе Широкое Херсонской области
Строящийся ФАП в селе Широкое Херсонской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Два года назад в Донбассе и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей сделали свой выбор в пользу России.
За это время в новых российских регионах восстановлены и проложены тысячи километров дорог, построены десятки многоквартирных домов, ремонтируются и строятся школы, больницы и стадионы, обновляется городская инфраструктура, восстанавливается промышленность и поднимается сельское хозяйство.
О том, как преобразилась жизнь в новых субъектах на примере Херсонской области - наша фотолента.
© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа

Сивашская площадка для ГТО

Новые регионы. Было - стало
1 из 7

Сивашская площадка для ГТО

© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа

Сивашская детская площадка

Новые регионы. Было - стало
2 из 7

Сивашская детская площадка

© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа

Новотроицкая спортивная школа

Новые регионы. Было - стало
3 из 7

Новотроицкая спортивная школа

© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа

пгт. Новотроицкое, улица Каштановая

Новые регионы. Было - стало
4 из 7

пгт. Новотроицкое, улица Каштановая

© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа

Новотроицкая общеобразовательная школа №2

Новые регионы. Было - стало
5 из 7

Новотроицкая общеобразовательная школа №2

© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа

Новотроицкая общеобразовательная школа №1

Новые регионы. Было - стало
6 из 7

Новотроицкая общеобразовательная школа №1

© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа

Новотроицкая детская площадка

Новые регионы. Было - стало
7 из 7

Новотроицкая детская площадка

© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
1 из 7

Сивашская площадка для ГТО

© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
2 из 7

Сивашская детская площадка

© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
3 из 7

Новотроицкая спортивная школа

© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
4 из 7

пгт. Новотроицкое, улица Каштановая

© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
5 из 7

Новотроицкая общеобразовательная школа №2

© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
6 из 7

Новотроицкая общеобразовательная школа №1

© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
7 из 7

Новотроицкая детская площадка

© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
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