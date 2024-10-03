https://crimea.ria.ru/20241003/kak-izmenilas-khersonskaya-oblast-za-dva-goda-1140805164.html

Как изменилась Херсонская область за два года

Как изменилась Херсонская область за два года - РИА Новости Крым, 03.10.2024

Как изменилась Херсонская область за два года

Два года назад в Донбассе и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T13:58

2024-10-03T13:58

2024-10-03T13:58

фотоленты

фото

два года вместе с россией

херсонская область

россия

новые регионы россии

инфраструктура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1b/1140673986_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08a251b7e82f5fe1cfa90368c53dc69e.jpg

Два года назад в Донбассе и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей сделали свой выбор в пользу России.За это время в новых российских регионах восстановлены и проложены тысячи километров дорог, построены десятки многоквартирных домов, ремонтируются и строятся школы, больницы и стадионы, обновляется городская инфраструктура, восстанавливается промышленность и поднимается сельское хозяйство.О том, как преобразилась жизнь в новых субъектах на примере Херсонской области - наша фотолента.

https://crimea.ria.ru/20240930/dva-goda-doma-top-10-dostizheniy-novykh-regionov-v-sostave-rossii-1140689743.html

херсонская область

россия

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, два года вместе с россией, херсонская область, россия, новые регионы россии, инфраструктура