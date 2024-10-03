Как изменилась Херсонская область за два года
Как преобразилась Херсонская область за два года - фотолента
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроящийся ФАП в селе Широкое Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Два года назад в Донбассе и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей сделали свой выбор в пользу России.
За это время в новых российских регионах восстановлены и проложены тысячи километров дорог, построены десятки многоквартирных домов, ремонтируются и строятся школы, больницы и стадионы, обновляется городская инфраструктура, восстанавливается промышленность и поднимается сельское хозяйство.
О том, как преобразилась жизнь в новых субъектах на примере Херсонской области - наша фотолента.
© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
Сивашская площадка для ГТО
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Сивашская площадка для ГТО
© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
Сивашская детская площадка
2 из 7
Сивашская детская площадка
© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
Новотроицкая спортивная школа
3 из 7
Новотроицкая спортивная школа
© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
пгт. Новотроицкое, улица Каштановая
4 из 7
пгт. Новотроицкое, улица Каштановая
© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
Новотроицкая общеобразовательная школа №2
5 из 7
Новотроицкая общеобразовательная школа №2
© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
Новотроицкая общеобразовательная школа №1
6 из 7
Новотроицкая общеобразовательная школа №1
© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
Новотроицкая детская площадка
7 из 7
Новотроицкая детская площадка
© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
1 из 7
Сивашская площадка для ГТО
© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
2 из 7
Сивашская детская площадка
© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
3 из 7
Новотроицкая спортивная школа
© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
4 из 7
пгт. Новотроицкое, улица Каштановая
© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
5 из 7
Новотроицкая общеобразовательная школа №2
© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
6 из 7
Новотроицкая общеобразовательная школа №1
© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
7 из 7
Новотроицкая детская площадка
© РИА Новости Крым . Фото предоставлены администрацией Новотроицкого муниципального округа
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