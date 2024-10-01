Рейтинг@Mail.ru
Херсонская область налаживает экспорт зерна в дружественные страны - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20241001/khersonskaya-oblast-nalazhivaet-eksport-zerna-v-druzhestvennye-strany-1140773526.html
Херсонская область налаживает экспорт зерна в дружественные страны
Херсонская область налаживает экспорт зерна в дружественные страны - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Херсонская область налаживает экспорт зерна в дружественные страны
Единый государственный зерновой оператор Херсонской области "Херсонская зерновая компания" активно прорабатывает вопрос заключения внешнеэкономических... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T15:28
2024-10-01T15:43
херсонская область
эксклюзивы риа новости крым
урожай зерновых культур
урожай
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/18/1140595360_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a10bd2de6f65bd6100e60066a5fa66a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Единый государственный зерновой оператор Херсонской области "Херсонская зерновая компания" активно прорабатывает вопрос заключения внешнеэкономических контрактов по экспорту зерна в дружественные страны. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор предприятия Сергей Кива.Руководитель компании отметил, что сельхозпродукция Херсонской области на сегодняшний день активно поставляется на внутренний рынок России и имеет высокую конкурентоспособность благодаря своему качеству. По его словам, порядка 70% этой продукции составляет продовольственная пшеница, которая перерабатывается в муку. Госкомпания также планирует расширить рынок сбыта сельхозпродукции за счет новых субъектов – Запорожской области, Луганской и Донецкой Народных Республик.На сегодняшний день в активе "Херсонской зерновой компании" находятся восемь элеваторов, из которых два – Братолюбовский и Великолепетихский – функционируют в полном объеме, предоставляя сельхозпроизводителям региона полный спектр услуг. В их числе возможность закупки продукции со склада производителя, что облегчает аграриям жизнь, позволяя им сосредоточиться на технологических процессах проведения посевной кампании и выращивания сельскохозяйственных культур.Еще шесть элеваторов находятся на стадии реконструкции, в рамках которой запланировано их полное оснащение современным оборудованием в соответствии со всеми требованиями законодательства РФ.Директор компании добавил, что начальный этап перехода в российскую юрисдикцию не был легким для всех фермеров Херсонщины, которые столкнулись с новыми правилами и требованиями действующего законодательства."Несмотря на это, большинство из них смогли адаптироваться и успешно выстроить свою работу во многом благодаря активной работе Минсельхоза Херсонской области, которая велась адресно. В качестве существенного фактора стоит отметить также и меры государственной поддержки аграрного сектора на уровне субъекта: льготные кредиты и субсидии, поддержка аграриев для сохранения существующих рабочих мест и другие", – отметил он.Государственное унитарное предприятие "Херсонская зерновая компания" является единым государственным зерновым оператором Херсонской области, обеспечивая приемку, хранение и реализацию сельхозпродукции, ее очистку и калибровку и перевалку.Целью компании является обеспечение долгосрочного и перспективного развития агропромышленного комплекса, оказывая непосредственное влияние на состояние продовольственной безопасности региона и его устойчивое социально-экономическое развитие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил обеспечить аграриев газом по регулируемым ценамАграрии Херсонской области получат 1 млрд рублей господдержки в этом годуВсе быстро развивается: фермеры Запорожской области о работе по закону РФ
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/18/1140595360_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_42b7d30bf3950d05ef51b32be7688c20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, видео, урожай зерновых культур, урожай, новости
Херсонская область налаживает экспорт зерна в дружественные страны

Херсонское зерно будет поставляться в новые регионы РФ и дружественные страны

15:28 01.10.2024 (обновлено: 15:43 01.10.2024)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Единый государственный зерновой оператор Херсонской области "Херсонская зерновая компания" активно прорабатывает вопрос заключения внешнеэкономических контрактов по экспорту зерна в дружественные страны. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор предприятия Сергей Кива.
"Учитывая конкурентные преимущества сельхозпродукции нашего региона, "Херсонская зерновая компания" активно прорабатывает вопрос заключения внешнеэкономических контрактов по ее сбыту в дружественные страны. В ближайшее время рассчитываем наладить стабильный экспорт сельскохозяйственной продукции, производимой в Херсонской области", – сказал Кива.
Руководитель компании отметил, что сельхозпродукция Херсонской области на сегодняшний день активно поставляется на внутренний рынок России и имеет высокую конкурентоспособность благодаря своему качеству. По его словам, порядка 70% этой продукции составляет продовольственная пшеница, которая перерабатывается в муку. Госкомпания также планирует расширить рынок сбыта сельхозпродукции за счет новых субъектов – Запорожской области, Луганской и Донецкой Народных Республик.
На сегодняшний день в активе "Херсонской зерновой компании" находятся восемь элеваторов, из которых два – Братолюбовский и Великолепетихский – функционируют в полном объеме, предоставляя сельхозпроизводителям региона полный спектр услуг. В их числе возможность закупки продукции со склада производителя, что облегчает аграриям жизнь, позволяя им сосредоточиться на технологических процессах проведения посевной кампании и выращивания сельскохозяйственных культур.
Еще шесть элеваторов находятся на стадии реконструкции, в рамках которой запланировано их полное оснащение современным оборудованием в соответствии со всеми требованиями законодательства РФ.
"Реконструкция действующих элеваторов призвана дать толчок выхода развития агропромышленного комплекса нашего региона на совершенно новый качественный уровень", – отметил Кива.
Директор компании добавил, что начальный этап перехода в российскую юрисдикцию не был легким для всех фермеров Херсонщины, которые столкнулись с новыми правилами и требованиями действующего законодательства.
"Несмотря на это, большинство из них смогли адаптироваться и успешно выстроить свою работу во многом благодаря активной работе Минсельхоза Херсонской области, которая велась адресно. В качестве существенного фактора стоит отметить также и меры государственной поддержки аграрного сектора на уровне субъекта: льготные кредиты и субсидии, поддержка аграриев для сохранения существующих рабочих мест и другие", – отметил он.
Государственное унитарное предприятие "Херсонская зерновая компания" является единым государственным зерновым оператором Херсонской области, обеспечивая приемку, хранение и реализацию сельхозпродукции, ее очистку и калибровку и перевалку.
Целью компании является обеспечение долгосрочного и перспективного развития агропромышленного комплекса, оказывая непосредственное влияние на состояние продовольственной безопасности региона и его устойчивое социально-экономическое развитие.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин поручил обеспечить аграриев газом по регулируемым ценам
Аграрии Херсонской области получат 1 млрд рублей господдержки в этом году
Все быстро развивается: фермеры Запорожской области о работе по закону РФ
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымХерсонская областьУрожай зерновых культурУрожайНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:4370-летний аферист пытался продать чужую квартиру в Севастополе
16:33За организацию незаконной миграции будут конфисковывать имущество
16:26Авто превратилось в металлолом: легковушка влетела под грузовик в Каче
16:11"Ждуны" на колесах – в Крыму предложили закрепить флаг на номерах авто
16:00В Алупке Matiz сложился в гармошку после ДТП с тремя автомобилями
15:47Восемь семей в Ялте добились переезда из аварийного жилья
15:28Херсонская область налаживает экспорт зерна в дружественные страны
15:07Массовое отравление людей в Керчи – глава Следкома поручил возбудить дело
15:01Водные запасы Крыма резко уменьшились из-за жары в сентябре
14:52ВСУ потеряли в Курской области 340 боевиков за сутки
14:39Экс-сотрудницу "Крымэнерго" будут судить за взятки в 300 тысяч рублей
14:25Причиной отравления жителей Керчи стал сальмонеллез
14:21В Крыму отмечен рост финансовой грамотности у пенсионеров
14:02ВСУ ударили по библиотеке в Запорожской области – идет разбор завалов
13:57ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов за склонение детей к насилию
13:51Стало известно о состоянии пострадавших при массовом отравлении в Керчи
13:43Армия РФ продолжает продвижение: уничтожены еще более 2000 боевиков ВСУ
13:36На Красноармейском направлении за месяц освободили 12 населенных пунктов
13:24Российская ПВО отразила удар ракет ATACMS и снарядов HIMARS
13:15Крымский мост: очередь выросла в несколько раз с обеих сторон
Лента новостейМолния