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Херсонская область налаживает экспорт зерна в дружественные страны
Херсонская область налаживает экспорт зерна в дружественные страны - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Херсонская область налаживает экспорт зерна в дружественные страны
Единый государственный зерновой оператор Херсонской области "Херсонская зерновая компания" активно прорабатывает вопрос заключения внешнеэкономических... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T15:28
2024-10-01T15:28
2024-10-01T15:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Единый государственный зерновой оператор Херсонской области "Херсонская зерновая компания" активно прорабатывает вопрос заключения внешнеэкономических контрактов по экспорту зерна в дружественные страны. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор предприятия Сергей Кива.Руководитель компании отметил, что сельхозпродукция Херсонской области на сегодняшний день активно поставляется на внутренний рынок России и имеет высокую конкурентоспособность благодаря своему качеству. По его словам, порядка 70% этой продукции составляет продовольственная пшеница, которая перерабатывается в муку. Госкомпания также планирует расширить рынок сбыта сельхозпродукции за счет новых субъектов – Запорожской области, Луганской и Донецкой Народных Республик.На сегодняшний день в активе "Херсонской зерновой компании" находятся восемь элеваторов, из которых два – Братолюбовский и Великолепетихский – функционируют в полном объеме, предоставляя сельхозпроизводителям региона полный спектр услуг. В их числе возможность закупки продукции со склада производителя, что облегчает аграриям жизнь, позволяя им сосредоточиться на технологических процессах проведения посевной кампании и выращивания сельскохозяйственных культур.Еще шесть элеваторов находятся на стадии реконструкции, в рамках которой запланировано их полное оснащение современным оборудованием в соответствии со всеми требованиями законодательства РФ.Директор компании добавил, что начальный этап перехода в российскую юрисдикцию не был легким для всех фермеров Херсонщины, которые столкнулись с новыми правилами и требованиями действующего законодательства."Несмотря на это, большинство из них смогли адаптироваться и успешно выстроить свою работу во многом благодаря активной работе Минсельхоза Херсонской области, которая велась адресно. В качестве существенного фактора стоит отметить также и меры государственной поддержки аграрного сектора на уровне субъекта: льготные кредиты и субсидии, поддержка аграриев для сохранения существующих рабочих мест и другие", – отметил он.Государственное унитарное предприятие "Херсонская зерновая компания" является единым государственным зерновым оператором Херсонской области, обеспечивая приемку, хранение и реализацию сельхозпродукции, ее очистку и калибровку и перевалку.Целью компании является обеспечение долгосрочного и перспективного развития агропромышленного комплекса, оказывая непосредственное влияние на состояние продовольственной безопасности региона и его устойчивое социально-экономическое развитие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил обеспечить аграриев газом по регулируемым ценамАграрии Херсонской области получат 1 млрд рублей господдержки в этом годуВсе быстро развивается: фермеры Запорожской области о работе по закону РФ
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Херсонская область налаживает экспорт зерна в дружественные страны
Херсонское зерно будет поставляться в новые регионы РФ и дружественные страны
15:28 01.10.2024 (обновлено: 15:43 01.10.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Единый государственный зерновой оператор Херсонской области "Херсонская зерновая компания" активно прорабатывает вопрос заключения внешнеэкономических контрактов по экспорту зерна в дружественные страны. Об этом РИА Новости Крым
сообщил директор предприятия Сергей Кива.
"Учитывая конкурентные преимущества сельхозпродукции нашего региона, "Херсонская зерновая компания" активно прорабатывает вопрос заключения внешнеэкономических контрактов по ее сбыту в дружественные страны. В ближайшее время рассчитываем наладить стабильный экспорт сельскохозяйственной продукции, производимой в Херсонской области", – сказал Кива.
Руководитель компании отметил, что сельхозпродукция Херсонской области на сегодняшний день активно поставляется на внутренний рынок России и имеет высокую конкурентоспособность благодаря своему качеству. По его словам, порядка 70% этой продукции составляет продовольственная пшеница, которая перерабатывается в муку. Госкомпания также планирует расширить рынок сбыта сельхозпродукции за счет новых субъектов – Запорожской области, Луганской и Донецкой Народных Республик.
На сегодняшний день в активе "Херсонской зерновой компании" находятся восемь элеваторов, из которых два – Братолюбовский и Великолепетихский – функционируют в полном объеме, предоставляя сельхозпроизводителям региона полный спектр услуг. В их числе возможность закупки продукции со склада производителя, что облегчает аграриям жизнь, позволяя им сосредоточиться на технологических процессах проведения посевной кампании и выращивания сельскохозяйственных культур.
Еще шесть элеваторов находятся на стадии реконструкции, в рамках которой запланировано их полное оснащение современным оборудованием в соответствии со всеми требованиями законодательства РФ.
"Реконструкция действующих элеваторов призвана дать толчок выхода развития агропромышленного комплекса нашего региона на совершенно новый качественный уровень", – отметил Кива.
Директор компании добавил, что начальный этап перехода в российскую юрисдикцию не был легким для всех фермеров Херсонщины, которые столкнулись с новыми правилами и требованиями действующего законодательства.
"Несмотря на это, большинство из них смогли адаптироваться и успешно выстроить свою работу во многом благодаря активной работе Минсельхоза Херсонской области, которая велась адресно. В качестве существенного фактора стоит отметить также и меры государственной поддержки аграрного сектора на уровне субъекта: льготные кредиты и субсидии, поддержка аграриев для сохранения существующих рабочих мест и другие", – отметил он.
Государственное унитарное предприятие "Херсонская зерновая компания" является единым государственным зерновым оператором Херсонской области, обеспечивая приемку, хранение и реализацию сельхозпродукции, ее очистку и калибровку и перевалку.
Целью компании является обеспечение долгосрочного и перспективного развития агропромышленного комплекса, оказывая непосредственное влияние на состояние продовольственной безопасности региона и его устойчивое социально-экономическое развитие.
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