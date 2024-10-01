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Херсонская область налаживает экспорт зерна в дружественные страны

Херсонская область налаживает экспорт зерна в дружественные страны - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Херсонская область налаживает экспорт зерна в дружественные страны

Единый государственный зерновой оператор Херсонской области "Херсонская зерновая компания" активно прорабатывает вопрос заключения внешнеэкономических... РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T15:28

2024-10-01T15:28

2024-10-01T15:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Единый государственный зерновой оператор Херсонской области "Херсонская зерновая компания" активно прорабатывает вопрос заключения внешнеэкономических контрактов по экспорту зерна в дружественные страны. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор предприятия Сергей Кива.Руководитель компании отметил, что сельхозпродукция Херсонской области на сегодняшний день активно поставляется на внутренний рынок России и имеет высокую конкурентоспособность благодаря своему качеству. По его словам, порядка 70% этой продукции составляет продовольственная пшеница, которая перерабатывается в муку. Госкомпания также планирует расширить рынок сбыта сельхозпродукции за счет новых субъектов – Запорожской области, Луганской и Донецкой Народных Республик.На сегодняшний день в активе "Херсонской зерновой компании" находятся восемь элеваторов, из которых два – Братолюбовский и Великолепетихский – функционируют в полном объеме, предоставляя сельхозпроизводителям региона полный спектр услуг. В их числе возможность закупки продукции со склада производителя, что облегчает аграриям жизнь, позволяя им сосредоточиться на технологических процессах проведения посевной кампании и выращивания сельскохозяйственных культур.Еще шесть элеваторов находятся на стадии реконструкции, в рамках которой запланировано их полное оснащение современным оборудованием в соответствии со всеми требованиями законодательства РФ.Директор компании добавил, что начальный этап перехода в российскую юрисдикцию не был легким для всех фермеров Херсонщины, которые столкнулись с новыми правилами и требованиями действующего законодательства."Несмотря на это, большинство из них смогли адаптироваться и успешно выстроить свою работу во многом благодаря активной работе Минсельхоза Херсонской области, которая велась адресно. В качестве существенного фактора стоит отметить также и меры государственной поддержки аграрного сектора на уровне субъекта: льготные кредиты и субсидии, поддержка аграриев для сохранения существующих рабочих мест и другие", – отметил он.Государственное унитарное предприятие "Херсонская зерновая компания" является единым государственным зерновым оператором Херсонской области, обеспечивая приемку, хранение и реализацию сельхозпродукции, ее очистку и калибровку и перевалку.Целью компании является обеспечение долгосрочного и перспективного развития агропромышленного комплекса, оказывая непосредственное влияние на состояние продовольственной безопасности региона и его устойчивое социально-экономическое развитие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил обеспечить аграриев газом по регулируемым ценамАграрии Херсонской области получат 1 млрд рублей господдержки в этом годуВсе быстро развивается: фермеры Запорожской области о работе по закону РФ

херсонская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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