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Настоятель храма в Феодосии награжден за вклад в Победу - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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Настоятель храма в Феодосии награжден за вклад в Победу
Настоятель храма в Феодосии награжден за вклад в Победу - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Настоятель храма в Феодосии награжден за вклад в Победу
Настоятелю храма Архистратига Михаила в Феодосии отцу Александру вручили медаль "За вклад в Победу". Об этом сообщил глава городской администрации Игорь... РИА Новости Крым, 14.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Настоятелю храма Архистратига Михаила в Феодосии отцу Александру вручили медаль "За вклад в Победу". Об этом сообщил глава городской администрации Игорь Ткаченко.По словам Ткаченко, отец Александр активно помогает российским бойцам на передовой – вместе с горожанами он собирает гуманитарную помощь, а также лично встречается с российскими военными в зоне СВО и с жителями прифронтовых населенных пунктов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ангелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВОСемья как малая церковь: как рождается династия крымских священниковТрудом и молитвой: как монахини из Крыма помогают фронту
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крым, феодосия, игорь ткаченко, награды, православие, помощь бойцам сво, новости крыма, общество
Настоятель храма в Феодосии награжден за вклад в Победу

Отец Александр из Феодосии награжден медалью "За вклад в Победу"

11:21 14.11.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря ТкаченкоНастоятель феодосийского храма Архистратига Михаила отец Александр
Настоятель феодосийского храма Архистратига Михаила отец Александр
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Настоятелю храма Архистратига Михаила в Феодосии отцу Александру вручили медаль "За вклад в Победу". Об этом сообщил глава городской администрации Игорь Ткаченко.
"Так комиссия Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с общественной наблюдательной комиссией оценила его вклад и вклад многих феодосийцев в дело приближения победы в специальной военной операции", - написал он в Telegram-канале.
По словам Ткаченко, отец Александр активно помогает российским бойцам на передовой – вместе с горожанами он собирает гуманитарную помощь, а также лично встречается с российскими военными в зоне СВО и с жителями прифронтовых населенных пунктов.
"Он сам говорит, что "через СВО на жизнь стал смотреть совершенно другими глазами, через СВО стал ценить жизнь, через СВО ты пропускаешь боль людей через свое сердце и по-другому жить уже не можешь, чтобы не помочь кому-то", - цитирует настоятеля глава феодосийской администрации.
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КрымФеодосияИгорь ТкаченкоНаградыПравославиеПомощь бойцам СВОНовости КрымаОбщество
 
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