https://crimea.ria.ru/20241114/nastoyatel-khrama-v-feodosii-nagrazhden-za-vklad-v-pobedu-1141849593.html

Настоятель храма в Феодосии награжден за вклад в Победу

Настоятель храма в Феодосии награжден за вклад в Победу - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Настоятель храма в Феодосии награжден за вклад в Победу

Настоятелю храма Архистратига Михаила в Феодосии отцу Александру вручили медаль "За вклад в Победу". Об этом сообщил глава городской администрации Игорь... РИА Новости Крым, 14.11.2024

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2024-11-14T11:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Настоятелю храма Архистратига Михаила в Феодосии отцу Александру вручили медаль "За вклад в Победу". Об этом сообщил глава городской администрации Игорь Ткаченко.По словам Ткаченко, отец Александр активно помогает российским бойцам на передовой – вместе с горожанами он собирает гуманитарную помощь, а также лично встречается с российскими военными в зоне СВО и с жителями прифронтовых населенных пунктов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ангелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВОСемья как малая церковь: как рождается династия крымских священниковТрудом и молитвой: как монахини из Крыма помогают фронту

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, игорь ткаченко, награды, православие, помощь бойцам сво, новости крыма, общество