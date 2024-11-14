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Вознесенка в ДНР перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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Вознесенка в ДНР перешла под контроль России
Вознесенка в ДНР перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Вознесенка в ДНР перешла под контроль России
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Вознесенка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T12:08
2024-11-14T12:40
новости сво
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
группировка войск "центр"
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Вознесенка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, бойцы поразили врага в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Леонидовка, Дружба, Дзержинск, Сухая Балка и Димитров. Также были отражены 11 контратак штурмовых батальонов ВСУ и бригад морской пехоты.Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, пять боевых бронированных машин "Казак", боевую бронированную машину Kirpi турецкого производства, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и две 122-мм гаубицы Д-30.Накануне подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Ровнополь в ДНР. 11 ноября российские военные освободили населенный пункт Колесниковка в Харьковской области. До этого подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка Донецкой Народной Республики, а также Кременную балку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы и есть Россия": как жители Угледара ждали освобожденияАрмия России освободила населенный пункт Колесниковка под ХарьковомРоссийские военные освободили Волченку в ДНР
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РИА Новости Крым
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новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, группировка войск "центр", министерство обороны рф
Вознесенка в ДНР перешла под контроль России

Армия России освободила населенных пункт Вознесенка в Донбассе

12:08 14.11.2024 (обновлено: 12:40 14.11.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град-1" 25 общевойсковой армии группировки войск Запад на Краснолиманском участке фронта в ЛНР
Боевая работа РСЗО Град-1 25 общевойсковой армии группировки войск Запад на Краснолиманском участке фронта в ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Вознесенка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вознесенка Донецкой Народной Республики", - отмечается в сводке.

Кроме того, бойцы поразили врага в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Леонидовка, Дружба, Дзержинск, Сухая Балка и Димитров. Также были отражены 11 контратак штурмовых батальонов ВСУ и бригад морской пехоты.
Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, пять боевых бронированных машин "Казак", боевую бронированную машину Kirpi турецкого производства, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и две 122-мм гаубицы Д-30.
Накануне подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Ровнополь в ДНР.
11 ноября российские военные освободили населенный пункт Колесниковка в Харьковской области. До этого подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка Донецкой Народной Республики, а также Кременную балку.
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