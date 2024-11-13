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"Мы и есть Россия": как жители Угледара ждали освобождения - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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"Мы и есть Россия": как жители Угледара ждали освобождения
"Мы и есть Россия": как жители Угледара ждали освобождения - РИА Новости Крым, 13.11.2024
"Мы и есть Россия": как жители Угледара ждали освобождения
Жители разрушенного Угледара в течение двух последних лет проживали в подвалах, и все это время ждали прихода российской армии. Об этом рассказали сами... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T12:19
2024-11-13T12:19
денис пушилин
угледар
новости сво
донецкая народная республика (днр)
общество
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Жители разрушенного Угледара в течение двух последних лет проживали в подвалах, и все это время ждали прихода российской армии. Об этом рассказали сами угледарцы во время встречи с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, который в среду посетил освобожденный город вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко.Среди них - люди разных возрастов, в том числе 88-летняя женщина-ветеран. Люди будут обеспечены лекарствами и всем необходимым, пообещал в разговоре с ними Пушилин. По его словам, ближайшие дни угледарцам помогут оформить российские паспорта и ускорят процесс начисления пенсий и всех социальных выплат."Трудно даже представить, как натерпелись люди. Будем их эвакуировать, помогать с документами, они хотят получить российское гражданство", - прокомментировал встречу глава республики.Сейчас в городе не осталось ни одного целого дома. О том, как освобождался населенный пункт, рассказал офицер-артиллерист 29-й армии с позывным "Заря"."На пике здесь действовали 400 штурмовиков 29-й армии. Все освобождено нашими войсками. Бои носили крайне ожесточенный характер, пока противник не стал отходить. Вечером 1 числа уже остатки убегали на север, за лесополосу. Город разрушен очень сильно, не осталось ни одного целого дома", - констатировал "Заря".Об освобождении Угледара подразделениями российской группировки войск "Восток" Минобороны РФ сообщило 3 октября. Освобожденный город будет восстановлен, но прежде необходимо завершить разминирование города и отодвинуть от него противника, заявлял ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов высказал мнение, что с освобождением Угледара в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, которую украинскому командованию будет очень сложно закрыть.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ превратили его в крепость – российские бойцы об освобождении УгледараВ ДНР учредили медаль "За освобождение Угледара"Бывший детский омбудсмен Астахов снял в Донбассе фильм "Чудо на фронте"
угледар
донецкая народная республика (днр)
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денис пушилин, угледар, новости сво, донецкая народная республика (днр), общество, россия, украина
"Мы и есть Россия": как жители Угледара ждали освобождения

Жители Угледара два года жили в подвалах в ожидании прихода российской армии

12:19 13.11.2024
 
© Telegram-канал главы ДНР Дениса ПушилинаЖители Угледара два года жили в подвалах в ожидании прихода российской армии. Скриншот видео
Жители Угледара два года жили в подвалах в ожидании прихода российской армии. Скриншот видео
© Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Жители разрушенного Угледара в течение двух последних лет проживали в подвалах, и все это время ждали прихода российской армии. Об этом рассказали сами угледарцы во время встречи с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, который в среду посетил освобожденный город вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко.

"Два года в подвале, на этих матрасах. С 2022 года, с февраля мы ждем вас. Все мы тут "сепаратисты" и "ждуны" - знаете как обидно. Но мы знали - Россия нас не оставит. Мы ждали, ждали Россию. Мы и есть Россия. Мы русские - язык наш русский никто не отобрал", - говорят местные жители на видео, которое Пушилин разместил в своем Telegram-канале.

Среди них - люди разных возрастов, в том числе 88-летняя женщина-ветеран. Люди будут обеспечены лекарствами и всем необходимым, пообещал в разговоре с ними Пушилин. По его словам, ближайшие дни угледарцам помогут оформить российские паспорта и ускорят процесс начисления пенсий и всех социальных выплат.
"Трудно даже представить, как натерпелись люди. Будем их эвакуировать, помогать с документами, они хотят получить российское гражданство", - прокомментировал встречу глава республики.
Сейчас в городе не осталось ни одного целого дома. О том, как освобождался населенный пункт, рассказал офицер-артиллерист 29-й армии с позывным "Заря".
"На пике здесь действовали 400 штурмовиков 29-й армии. Все освобождено нашими войсками. Бои носили крайне ожесточенный характер, пока противник не стал отходить. Вечером 1 числа уже остатки убегали на север, за лесополосу. Город разрушен очень сильно, не осталось ни одного целого дома", - констатировал "Заря".
Об освобождении Угледара подразделениями российской группировки войск "Восток" Минобороны РФ сообщило 3 октября. Освобожденный город будет восстановлен, но прежде необходимо завершить разминирование города и отодвинуть от него противника, заявлял ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов высказал мнение, что с освобождением Угледара в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, которую украинскому командованию будет очень сложно закрыть.
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Денис ПушилинУгледарНовости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)ОбществоРоссияУкраина
 
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