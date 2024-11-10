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Российские военные освободили Волченку в ДНР

Российские военные освободили Волченку в ДНР - РИА Новости Крым, 10.11.2024

Российские военные освободили Волченку в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.11.2024

2024-11-10T12:35

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донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия освободила Кременную Балку в ДонбассеБоевой дух украинских солдат исчез – спасенный в зоне СВО американецРоссийские войска надежно окружили ВСУ в Курской области – Путин

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии