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Российские военные освободили Волченку в ДНР - РИА Новости Крым, 10.11.2024
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Российские военные освободили Волченку в ДНР
Российские военные освободили Волченку в ДНР - РИА Новости Крым, 10.11.2024
Российские военные освободили Волченку в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T12:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия освободила Кременную Балку в ДонбассеБоевой дух украинских солдат исчез – спасенный в зоне СВО американецРоссийские войска надежно окружили ВСУ в Курской области – Путин
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии
Российские военные освободили Волченку в ДНР

Российские военные группировки "Центр" освободили Волченку в ДНР

12:35 10.11.2024 (обновлено: 12:41 10.11.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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