https://crimea.ria.ru/20241104/boevoy-dukh-ukrainskikh-soldat-ischez--spasennyy-v-zone-svo-amerikanets-1141601070.html
Боевой дух украинских солдат исчез – спасенный в зоне СВО американец
Боевой дух украинских солдат исчез – спасенный в зоне СВО американец - РИА Новости Крым, 04.11.2024
Боевой дух украинских солдат исчез – спасенный в зоне СВО американец
Военнослужащие территориальной обороны ВСУ в Донбассе напуганы и не хотят воевать дальше, их боевой дух исчез. Об этом в интервью РИА Новости рассказал... РИА Новости Крым, 04.11.2024
2024-11-04T10:22
2024-11-04T10:22
2024-11-04T10:22
всу (вооруженные силы украины)
дэниэл мартиндейл
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Военнослужащие территориальной обороны ВСУ в Донбассе напуганы и не хотят воевать дальше, их боевой дух исчез. Об этом в интервью РИА Новости рассказал гражданин США Дэниэл Мартиндейл, который находился на украинской территории с февраля 2022 года и помогал российской армии.В то же время, по словам Мартиндейла, на Украине остались и те, кто все еще верен своим нацистским идеям о том, что необходимо победить Россию, иначе вернется Советский Союз."Но они ошибаются. В любом случае я не думаю, что их моральный дух такой же, как год назад", — заключил американец.РИА Новости ранее сообщило со ссылкой на силовые структуры ВС РФ, что с подконтрольной киевскому режиму территории вывезли гражданина США Дэниэла Мартиндейла. Он находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал российским войскам координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал 2 ноября в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На выборах в США американец Мартиндейл проголосовал бы за ПутинаПомогавший ВС РФ американец: многие украинцы ждут прихода армии РоссииКиев ответственен за смерть сотен тысяч людей – гражданин США Мартиндэйл
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), дэниэл мартиндейл, мнения, новости сво, украина, новости, сша, россия
Боевой дух украинских солдат исчез – спасенный в зоне СВО американец
Солдаты теробороны ВСУ в Донбассе напуганы и хотят вернуться домой – американец Мартиндейл
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Военнослужащие территориальной обороны ВСУ в Донбассе напуганы и не хотят воевать дальше, их боевой дух исчез. Об этом в интервью РИА Новости рассказал гражданин США Дэниэл Мартиндейл, который находился на украинской территории с февраля 2022 года и помогал российской армии.
"В последние дни моего пребывания в деревне (Богоявленка под Угледаром – ред.) я не встречал ни одного солдата из националистических батальонов. Я встречал только тероборону. Они считают, что веских причин продолжать воевать нет. Они напуганы. Они просто хотят вернуться домой. Их боевой дух исчез", – сказал он.
В то же время, по словам Мартиндейла, на Украине остались и те, кто все еще верен своим нацистским идеям о том, что необходимо победить Россию, иначе вернется Советский Союз.
"Но они ошибаются. В любом случае я не думаю, что их моральный дух такой же, как год назад", — заключил американец.
РИА Новости ранее сообщило со ссылкой на силовые структуры ВС РФ, что с подконтрольной киевскому режиму территории вывезли гражданина США Дэниэла Мартиндейла. Он находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал российским войскам координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию
в Москве Мартиндейл дал 2 ноября в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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