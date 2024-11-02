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Помогавший ВС РФ американец: многие украинцы ждут прихода армии России - РИА Новости Крым, 02.11.2024
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Помогавший ВС РФ американец: многие украинцы ждут прихода армии России
Помогавший ВС РФ американец: многие украинцы ждут прихода армии России - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Помогавший ВС РФ американец: многие украинцы ждут прихода армии России
Многие украинцы ждут освобождения российской армией, но им приходится это скрывать. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"... РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T13:51
2024-11-02T13:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Многие украинцы ждут освобождения российской армией, но им приходится это скрывать. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" рассказал гражданин США Дэниэл Мартиндейл, который находился на украинской территории с февраля 2022 года и помогал российской армииПо его словам, необходимость скрывать свои мысли стала для него самым запоминающимся в его пребывании на Украине.РИА Новости ранее сообщило со ссылкой на силовые структуры ВС РФ, что с подконтрольной киевскому режиму территории вывезли гражданина США Дэниэла Мартиндейла. Он находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал российским войскам координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дэниэл мартиндейл, сша, украина, новости сво, новости, всу (вооруженные силы украины), россия, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
Помогавший ВС РФ американец: многие украинцы ждут прихода армии России

Многие украинцы ждут освобождения армией России и вынуждены это скрывать – Мартиндейл

13:51 02.11.2024 (обновлено: 13:52 02.11.2024)
 
© РИА НовостиДэниэл Мартиндейл
Дэниэл Мартиндейл - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Многие украинцы ждут освобождения российской армией, но им приходится это скрывать. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" рассказал гражданин США Дэниэл Мартиндейл, который находился на украинской территории с февраля 2022 года и помогал российской армии
"На Украине была такая история выживания, чтобы меня не обнаружили, не раскрыли, чем я занимаюсь. Это не сильно отличалось, я бы сказал, от того, что переживают многие украинцы, которые ждут освобождения российской армией", - приводит его слова РИА Новости.
По его словам, необходимость скрывать свои мысли стала для него самым запоминающимся в его пребывании на Украине.

"Нам нужно скрывать нашу симпатию к России. Нужно скрывать наши истинные намерения, то есть нужно ждать, выжидать, скрывать, что мы вовсе не относимся по отношению к киевскому режиму с патриотизмом... Можно было наблюдать, как люди с этим живут, и я сам жил с этим и тоже должен был скрывать мои мысли", - сказал американец.

РИА Новости ранее сообщило со ссылкой на силовые структуры ВС РФ, что с подконтрольной киевскому режиму территории вывезли гражданина США Дэниэла Мартиндейла. Он находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал российским войскам координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Дэниэл МартиндейлСШАУкраинаНовости СВОНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)РоссияСитуация с главой РИА Новости Украина Кириллом Вышинским
 
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Заголовок открываемого материала
13:51Помогавший ВС РФ американец: многие украинцы ждут прихода армии России
13:49Вывезенный из Украины американец Мартиндейл дал первую пресс-конференцию
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