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Помогавший ВС РФ американец: многие украинцы ждут прихода армии России

Помогавший ВС РФ американец: многие украинцы ждут прихода армии России - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Помогавший ВС РФ американец: многие украинцы ждут прихода армии России

Многие украинцы ждут освобождения российской армией, но им приходится это скрывать. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"... РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T13:51

2024-11-02T13:51

2024-11-02T13:52

дэниэл мартиндейл

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всу (вооруженные силы украины)

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ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Многие украинцы ждут освобождения российской армией, но им приходится это скрывать. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" рассказал гражданин США Дэниэл Мартиндейл, который находился на украинской территории с февраля 2022 года и помогал российской армииПо его словам, необходимость скрывать свои мысли стала для него самым запоминающимся в его пребывании на Украине.РИА Новости ранее сообщило со ссылкой на силовые структуры ВС РФ, что с подконтрольной киевскому режиму территории вывезли гражданина США Дэниэла Мартиндейла. Он находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал российским войскам координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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