https://crimea.ria.ru/20241102/taynyy-amerikanskiy-pomoschnik-rossii-glavnye-zayavleniya-martindeyla-1141570564.html

Тайный американский помощник России: главные заявления Мартиндейла

Тайный американский помощник России: главные заявления Мартиндейла - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Тайный американский помощник России: главные заявления Мартиндейла

Американец Дэниел Мартиндейл за несколько минут стал известен во всем мире. Это произошло после его первой пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия... РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T16:06

2024-11-02T16:06

2024-11-02T16:06

дэниэл мартиндейл

сша

украина

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Американец Дэниел Мартиндейл за несколько минут стал известен во всем мире. Это произошло после его первой пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", где он рассказал, что на протяжении двух лет помогал российским войскам, находясь на Украине. Мартиндейл был вывезен в РФ благодаря сложной операции, проведенной российскими силовиками.Что известно об этом человеке и о чем он говорил с журналистами – РИА Новости Крым собрали всю информацию в этой подборке.Как Мартиндейл попал на УкраинуГражданин США Даниэл Мартиндейл рассказал, что 11 февраля 2022 года приехал на Украину из Польши, где был миссионером, и хотел попасть в Донецк.По его словам, он давно хотел перебраться в Россию и понял, что для этого наступил самый благоприятный момент. С помощью американского паспорта он пересек границу, проехал через Киев и Краматорск в село, где жил вплоть до отбытия на территорию России.Мартиндейл предъявил журналистам паспорт гражданина США, свидетельство о рождении и диплом об окончании школы. Он подтвердил, что находится на территории России и общается с журналистами добровольно и на территорию США возвращаться не планирует.Какую помощь оказывал российским войскамНа контакт с российскими структурами Мартиндейл вышел сам. Его информация часто использовалась для наведения и корректировки ударов по украинским военным объектам, поражения техники и мест дислокации личного состава.Изначально гражданин США планировал попасть в Донецк. По его словам, анализ информации, которую публиковали в украинских и российских СМИ, а также опыт личного общения убедил его, что истинные причины украино-российского конфликта совсем не таковы, как об этом сообщают на Западе."Мне нужно было понять, где находится линия фронта, где располагаются российские солдаты. Я стал отслеживать это по новостям, смотрел различные Telegram-каналы. Я нашел канал, который относился к подразделению территориальной обороны ДНР, там был бот. Контакты с российской стороной я поддерживал преимущественно через Telegram. Я получал сообщения через этот бот", - сказал он на пресс-конференции.В дальнейшем российские силовики с помощью дрона передали ему телефон для связи, в дальнейшем передавал информацию и координировал удары.Когда находиться на подконтрольной Украине территории стало опасно, российские спецслужбы провели операцию по спасению Дэниэла Мартиндейла. Американец поблагодарил бойцов, которые пересекли линию фронта, чтобы его эвакуировать.Заявления Мартиндейла про обстановку на УкраинеКиевские власти необходимо судить, как военных преступников, как в свое время судили фашистов в Нюрнберге, заявил Дэниэл Мартиндейл. Он призвал организовать трибунал в отношении правящей украинской верхушки.По его словам, власти Украины совсем не обеспокоены судьбами и благосостоянием своих граждан. Они отправляют солдат на верную смерть, их потери огромны, рассказал он. В деревне, где он жил, ему рассказывали, что солдат отправляют на убой и делают это насильно, без всяких законных оснований."И судя по тому, что я видел, с точки зрения перемещения войск, что происходило в соседних домах, потери огромные у Украины", - резюмировал Мартиндейл.Он сообщил, что в августе 2024 года в село приехала группа украинских пехотинцев, которая направилась на фронт, их было около сотни. Примерно через месяц их заменили по ротации, и из этой сотни осталось в живых только семеро солдат. В таких условиях украинцы уже не хотят воевать, они пытаются просто выжить, а многие из них ждут прихода российских войск, заверил он.Отношение к США и американским выборамДэниэл Мартиндейл считает правительство Соединенных Штатов ответственным за террористический акт, произошедший 11 сентября 2001 года. По его словам, консерваторы тогда понимали, что правительство враждебно настроено по отношению к собственному народу. Поэтому возвращаться в США Мартиндейл не хочет, и с 2005 года считает эту страну своим врагом.Что касается участия в выборах президента США, Дэниэл Мартиндейл заявил, что отдал бы свой голос за кандидата, который соответствует его религиозным убеждениям, поддерживает традиционные отношения между мужчиной и женщиной и выступает за мир.Гражданин США опасается, что американские власти могут попытаться его заставить вернуться на родину и оказать давление на его родственников, которые во всем его поддерживают."Если со мной или моей семьей что-то произойдет в ближайшем будущем, это будет не по какой-то случайности. Это будет дело рук американских властей, чтобы заставить меня вернуться в США и обвинить меня во всех грехах", - заявил он.Чем собирается заняться в РоссииВ будущем Дэниэл Мартиндейл собирается получить гражданство России, завести здесь семью и основать свое фермерское хозяйство. Родственники, которые сейчас находятся в Штатах, поддерживают его во всем."Когда война закончится и восстановится мир, я хотел бы снова заняться фермерским делом. Я хотел бы завести семью в России. Возможно, заняться выпуском сельскохозяйственного оборудования для российского рынка, для международного рынка", - сказал он в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывезенный из Украины американец Мартиндейл дал первую пресс-конференциюПомогавший ВС РФ американец: многие украинцы ждут прихода армии РоссииКиев ответственен за смерть сотен тысяч людей – гражданин США Мартиндэйл

https://crimea.ria.ru/20241102/amerikanets-martindeyl-schitayu-pravitelstvo-ssha-svoim-vragom-1141568805.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дэниэл мартиндейл, сша, украина, россия, новости