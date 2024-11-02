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Американец Мартиндейл: считаю правительство США своим врагом
Американец Мартиндейл: считаю правительство США своим врагом - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Американец Мартиндейл: считаю правительство США своим врагом
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, который находился на украинской территории и помогал российской армии, назвал правительство США своим врагом и заявил, что не... РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T14:44
2024-11-02T14:44
2024-11-02T14:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, который находился на украинской территории и помогал российской армии, назвал правительство США своим врагом и заявил, что не хочет возвращаться на родину. Об этом он заявил на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".По словам Мартиндейла, он хотел бы остаться в России и получить гражданство РФРИА Новости ранее сообщило со ссылкой на силовые структуры ВС РФ, что с подконтрольной киевскому режиму территории вывезли гражданина США Дэниэла Мартиндейла. Он находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал российским войскам координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывезенный из Украины американец Мартиндейл дал первую пресс-конференциюПомогавший ВС РФ американец: многие украинцы ждут прихода армии РоссииКиев ответственен за смерть сотен тысяч людей – гражданин США Мартиндэйл
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дэниэл мартиндейл, сша, новости, украина, международная медиагруппа "россия сегодня", политика, россия
Американец Мартиндейл: считаю правительство США своим врагом
Помогавший армии России американец Мартиндейл назвал правительство США своим врагом
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, который находился на украинской территории и помогал российской армии, назвал правительство США своим врагом и заявил, что не хочет возвращаться на родину. Об этом он заявил на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Хочу ли я вернуться в США? Нет. Точно вам говорю, насколько я понимаю. С 2005 года я считаю США моим врагом", - приводит его слова РИА Новости.
По словам Мартиндейла, он хотел бы остаться в России и получить гражданство РФ
"Когда война закончится и восстановится мир, я хотел бы снова заняться фермерским делом. Я хотел бы завести семью в России. Возможно, заняться выпуском фермерского хозяйственного оборудования для российского рынка, для международного рынка", - поделился планами американец.
РИА Новости ранее сообщило со ссылкой на силовые структуры ВС РФ, что с подконтрольной киевскому режиму территории вывезли гражданина США Дэниэла Мартиндейла. Он находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал российским войскам координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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