https://crimea.ria.ru/20241102/amerikanets-martindeyl-schitayu-pravitelstvo-ssha-svoim-vragom-1141568805.html

Американец Мартиндейл: считаю правительство США своим врагом

Американец Мартиндейл: считаю правительство США своим врагом - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Американец Мартиндейл: считаю правительство США своим врагом

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, который находился на украинской территории и помогал российской армии, назвал правительство США своим врагом и заявил, что не... РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T14:44

2024-11-02T14:44

2024-11-02T14:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, который находился на украинской территории и помогал российской армии, назвал правительство США своим врагом и заявил, что не хочет возвращаться на родину. Об этом он заявил на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".По словам Мартиндейла, он хотел бы остаться в России и получить гражданство РФРИА Новости ранее сообщило со ссылкой на силовые структуры ВС РФ, что с подконтрольной киевскому режиму территории вывезли гражданина США Дэниэла Мартиндейла. Он находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал российским войскам координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывезенный из Украины американец Мартиндейл дал первую пресс-конференциюПомогавший ВС РФ американец: многие украинцы ждут прихода армии РоссииКиев ответственен за смерть сотен тысяч людей – гражданин США Мартиндэйл

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дэниэл мартиндейл, сша, новости, украина, международная медиагруппа "россия сегодня", политика, россия