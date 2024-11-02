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Девять сел Белогорского района остались без света из-за аварии

Девять сел Белогорского района остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Девять сел Белогорского района остались без света из-за аварии

В девяти населенных пунктах Белогорского района временно ограничат электроснбжение из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T14:31

2024-11-02T14:31

2024-11-02T14:31

крым

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В девяти населенных пунктах Белогорского района временно ограничат электроснбжение из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".Уточняется, что света нет у жителей сел Красная Слобода, Горлинка, Поворотное, Черемисовка, Дозорное, Ульяновка, Кизиловка, Чернополье, Кирпичное.Также частичное отключение электроэнергии в субботу, 2 ноября, произошло в Керчи из-за аварии на сетях, сообщили ранее на предприятии.Как ранее сообщали в пресс-службе компании "Севастопольэнерго", из-за неотложных работ на сетях в субботу, 2 ноября, отключение электроэнергии затронет район Северной стороны Севастополя, а также ряд населенных пунктов в регионе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийВ Запорожской области ввели графики подачи света из-за обстрелов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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