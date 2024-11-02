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Морской транспорт в Севастополе приостановил работу

Морской транспорт в Севастополе приостановил работу - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Морской транспорт в Севастополе приостановил работу

В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этмо вечером в субботу сообщает городской дептранс. РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T17:15

2024-11-02T17:15

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морской транспорт

транспорт

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северная сторона

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этмо вечером в субботу сообщает городской дептранс.Причины, по которым паромы и катера временно остановили движение, не уточняются. При этом ранее в субботу рейд в Севастополе закрывали в целях безопасности из-за непогоды.В МЧС региона также прогнозируют опасную погоду на 3 ноября - ожидается штормовой ветер с порывами до 22 м/с.Транспорт возобновил работу в 17.40.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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