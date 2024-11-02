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Морской транспорт в Севастополе приостановил работу - РИА Новости Крым, 02.11.2024
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Морской транспорт в Севастополе приостановил работу
Морской транспорт в Севастополе приостановил работу - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Морской транспорт в Севастополе приостановил работу
В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этмо вечером в субботу сообщает городской дептранс. РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T17:15
2024-11-02T17:43
морской транспорт
транспорт
севастополь
северная сторона
паромы и катера в севастополе
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этмо вечером в субботу сообщает городской дептранс.Причины, по которым паромы и катера временно остановили движение, не уточняются. При этом ранее в субботу рейд в Севастополе закрывали в целях безопасности из-за непогоды.В МЧС региона также прогнозируют опасную погоду на 3 ноября - ожидается штормовой ветер с порывами до 22 м/с.Транспорт возобновил работу в 17.40.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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морской транспорт, транспорт, севастополь, северная сторона, паромы и катера в севастополе, крым, новости крыма
Морской транспорт в Севастополе приостановил работу

Морской транспорт в Севастополе приостановил работу - рейд закрыт

17:15 02.11.2024 (обновлено: 17:43 02.11.2024)
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этмо вечером в субботу сообщает городской дептранс.

"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - сказано в сообщении вечером в субботу.

Причины, по которым паромы и катера временно остановили движение, не уточняются. При этом ранее в субботу рейд в Севастополе закрывали в целях безопасности из-за непогоды.
В МЧС региона также прогнозируют опасную погоду на 3 ноября - ожидается штормовой ветер с порывами до 22 м/с.
Транспорт возобновил работу в 17.40.
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Морской транспортТранспортСевастопольСеверная сторонаПаромы и катера в СевастополеКрымНовости Крыма
 
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