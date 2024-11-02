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Штормовой ветер надвигается на Севастополь
Штормовой ветер надвигается на Севастополь - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Штормовой ветер надвигается на Севастополь
В Севастополе в воскресенье, 3 ноября, ожидается штормовой ветер с порывами до 22 м/с. Об опасной погоде предупреждает пресс-служба городского управления МЧС... РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T16:10
2024-11-02T16:10
2024-11-02T16:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье, 3 ноября, ожидается штормовой ветер с порывами до 22 м/с. Об опасной погоде предупреждает пресс-служба городского управления МЧС России.В этой связи спасатели просят не находиться под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор линий электропередачи, вблизи рекламных щитов, а также на выходить на побережье или в море.В Крым резкое похолодание придет уже в субботу вечером. В республике также прогнозируется сильный веер с порывами до 25 м/с. Кроме того, МЧС предупреждает о сильном похолодании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Резкое похолодание в Крыму: ожидается дождь со снегом и штормовым ветромКаким будет ноябрь в КрымуВ Европе может наступить ледниковый период – что грозит Крыму
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Штормовой ветер надвигается на Севастополь
В Севастополе в воскресенье ожидается штормовой ветер до 22 м/с - МЧС