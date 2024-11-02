Рейтинг@Mail.ru
Штормовой ветер надвигается на Севастополь - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241102/shtormovoy-veter-nadvigaetsya-na-sevastopol-1141570982.html
Штормовой ветер надвигается на Севастополь
Штормовой ветер надвигается на Севастополь - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Штормовой ветер надвигается на Севастополь
В Севастополе в воскресенье, 3 ноября, ожидается штормовой ветер с порывами до 22 м/с. Об опасной погоде предупреждает пресс-служба городского управления МЧС... РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T16:10
2024-11-02T16:10
севастополь
новости крыма
погода в крыму
крымская погода
штормовое предупреждение
мчс севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/18/1133037692_0:124:3200:1924_1920x0_80_0_0_12d86020ece95886ca7263a20236dd22.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье, 3 ноября, ожидается штормовой ветер с порывами до 22 м/с. Об опасной погоде предупреждает пресс-служба городского управления МЧС России.В этой связи спасатели просят не находиться под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор линий электропередачи, вблизи рекламных щитов, а также на выходить на побережье или в море.В Крым резкое похолодание придет уже в субботу вечером. В республике также прогнозируется сильный веер с порывами до 25 м/с. Кроме того, МЧС предупреждает о сильном похолодании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Резкое похолодание в Крыму: ожидается дождь со снегом и штормовым ветромКаким будет ноябрь в КрымуВ Европе может наступить ледниковый период – что грозит Крыму
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/18/1133037692_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_f84dd63e15e4346bcc772e83804ffb61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости крыма, погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение, мчс севастополя
Штормовой ветер надвигается на Севастополь

В Севастополе в воскресенье ожидается штормовой ветер до 22 м/с - МЧС

16:10 02.11.2024
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкШторм
Шторм - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье, 3 ноября, ожидается штормовой ветер с порывами до 22 м/с. Об опасной погоде предупреждает пресс-служба городского управления МЧС России.
"Синоптики сообщают, что в ночь на 3 ноября в Севастополе ожидается северный ветер силой 17-22 м/с", - сообщают в ведомстве.
В этой связи спасатели просят не находиться под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор линий электропередачи, вблизи рекламных щитов, а также на выходить на побережье или в море.
В Крым резкое похолодание придет уже в субботу вечером. В республике также прогнозируется сильный веер с порывами до 25 м/с. Кроме того, МЧС предупреждает о сильном похолодании.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Резкое похолодание в Крыму: ожидается дождь со снегом и штормовым ветром
Каким будет ноябрь в Крыму
В Европе может наступить ледниковый период – что грозит Крыму
 
СевастопольНовости КрымаПогода в КрымуКрымская погодаШтормовое предупреждениеМЧС Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:52Украина саботирует процесс обмена военнопленными с Россией – МИД
17:45Морской транспорт Севастополя возобновил работу
17:40Массовое ДТП на Кубани: пострадали трое детей и взрослые
17:29Над Черным морем прогнозируют смерчи
17:15Морской транспорт в Севастополе приостановил работу
17:11Очередь быстро растет - ситуация на Крымском мосту сейчас
17:04Ветром сорвало кровлю здания на Кубани
16:53В Симферополе посадили саженцы нового для Крыма дерева – павловнии
16:44Дело о гибели российских военнопленных в Курской области на контроле СК
16:37В центре Симферополя ограничат движение транспорта
16:30В Крыму высадили 14 тысяч деревьев
16:10Штормовой ветер надвигается на Севастополь
16:06Тайный американский помощник России: главные заявления Мартиндейла
15:45"Творчество и красота": в Симферополе открылась ярмарка мастеров
15:27Крымский мост сейчас: сотни машин скопились с двух сторон
15:13В Новороссийске на двое суток отключат воду
14:57Дистант в автошколах: снизится ли стоимость обучения на права
14:44Американец Мартиндейл: считаю правительство США своим врагом
14:31Девять сел Белогорского района остались без света из-за аварии
14:24В Курской области уничтожены более 29 тысяч боевиков ВСУ
Лента новостейМолния