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Резкое похолодание ожидается в Крыму в субботу вечером - РИА Новости Крым, 02.11.2024
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Резкое похолодание ожидается в Крыму в субботу вечером
Резкое похолодание ожидается в Крыму в субботу вечером - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Резкое похолодание ожидается в Крыму в субботу вечером
2-3 ноября в Крыму в связи с прохождением холодного фронтального раздела ожидается резкое изменение погодных условий. В субботу ночью без осадков, днем местами... РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T00:01
2024-11-02T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. 2-3 ноября в Крыму в связи с прохождением холодного фронтального раздела ожидается резкое изменение погодных условий. В субботу ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Вечером в субботу дождь, в горах со снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с, днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +18...+20.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +18…+20 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Столбики термометров покажут от +13 до +17 градусов ночью, днем от +18 до +21.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241101/rezkoe-pokholodanie-i-shtormovoy-veter-s-dozhdyami-idut-v-krym-1141534090.html
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Резкое похолодание ожидается в Крыму в субботу вечером

В Крыму резко похолодает в субботу вечером

00:01 02.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПервые заморозки. Архивное фото
Первые заморозки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. 2-3 ноября в Крыму в связи с прохождением холодного фронтального раздела ожидается резкое изменение погодных условий. В субботу ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Вечером в субботу дождь, в горах со снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с, днем северо-западный 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, в горах +4…+9, днем +17…+22, в горах +10…+15", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с, днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +18...+20.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +18…+20 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Столбики термометров покажут от +13 до +17 градусов ночью, днем от +18 до +21.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Последствия ледяного дождя - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Вчера, 13:43
Резкое похолодание в Крыму: ожидается дождь со снегом и штормовым ветром
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Резкое похолодание ожидается в Крыму в субботу вечером
00:00Какой сегодня праздник: 2 ноября
23:50На Госуслугах доступна регистрация каналов с более чем 10 тыс подписчиков
22:42Главное за день: 1 ноября
22:15Главные новости Крыма: 1 ноября
21:56В Германии под Новый год 15 раз покажут любимую "Золушку" советских детей
21:32Из Черного моря в гаджеты: в раковинах моллюсков нашли редкие металлы
21:04Крымский мост: обстановка в пятницу вечером
20:47Как западные страны могли предотвратить СВО – рассказал Медведев
20:32Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине
20:06Из Мариуполя в Крым хотят запустить катера на подводных крыльях
19:33В Севастополе горела библиотека СевГУ – объект на ремонте уже пять лет
19:01Новая атака ВСУ на Орловскую область – сбита ракета
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