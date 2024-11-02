https://crimea.ria.ru/20241102/rezkoe-pokholodanie-ozhidaetsya-v-krymu-v-subbotu-vecherom-1141394647.html

Резкое похолодание ожидается в Крыму в субботу вечером

Резкое похолодание ожидается в Крыму в субботу вечером - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Резкое похолодание ожидается в Крыму в субботу вечером

2-3 ноября в Крыму в связи с прохождением холодного фронтального раздела ожидается резкое изменение погодных условий. В субботу ночью без осадков, днем местами... РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T00:01

2024-11-02T00:01

2024-11-02T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. 2-3 ноября в Крыму в связи с прохождением холодного фронтального раздела ожидается резкое изменение погодных условий. В субботу ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Вечером в субботу дождь, в горах со снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с, днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +18...+20.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +18…+20 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Столбики термометров покажут от +13 до +17 градусов ночью, днем от +18 до +21.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241101/rezkoe-pokholodanie-i-shtormovoy-veter-s-dozhdyami-idut-v-krym-1141534090.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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