https://crimea.ria.ru/20241101/pentagon-obyavil-o-novom-pakete-pomoschi-ukraine-1141549016.html

Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине

Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине

Новый пакет военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов выделили США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны страны. РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T20:32

2024-11-01T20:32

2024-11-01T20:43

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поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Новый пакет военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов выделили США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны страны.Этот транш является 69-м по счету с августа 2021 года, отметили в Пентагоне.Выделенный пакет помощи включает в себя боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, ракеты Stinger, оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным системам, авиационные боеприпасы, боеприпасы для комплексов HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм и ряд других вооружений, перечислили в Пентагоне.Ранее США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, в который вошли различные виды боеприпасов, бронетранспортеры и противотанковое вооружение.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.В среду венгерская контрразведка пресекла попытки иностранных спецслужб наладить поставки на Украину оружия, произведенного в республике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Немецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВО"Это другое": Штаты отказались защищать Украину новейшей системой ПРОВ Крыму рассекретили план Запада о поставках дальнобойных ракет Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, пентагон, новости, сша, в мире, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине