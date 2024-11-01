https://crimea.ria.ru/20241101/novaya-ataka-vsu-na-orlovskuyu-oblast--sbita-raketa-1141545911.html

Новая атака ВСУ на Орловскую область – сбита ракета

Новая атака ВСУ на Орловскую область – сбита ракета - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Новая атака ВСУ на Орловскую область – сбита ракета

При повторной атаке ВСУ на Орловскую область в пятницу сбита ракета, повреждены несколько зданий. Об этом сообщил губернатор Андрей Крычков. РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T19:01

2024-11-01T19:01

2024-11-01T19:05

новости

андрей клычков

орловская область

происшествия

пво

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. При повторной атаке ВСУ на Орловскую область в пятницу сбита ракета, повреждены несколько зданий. Об этом сообщил губернатор Андрей Крычков.Пострадавших нет, уточнил губернатор. Он прибыл на место происшествия, где вместе с оперативными службами проведены необходимые проверки и оценка повреждений.Два жилых дома пострадали в результате ночной атаки украинских беспилотников на Орловскую область, сообщал губернатор региона в пятницу утром.По данным Минобороны РФ, в ночь на пятницу, над Орловской областью силы ПВО сбили четыре украинских дрона. Всего над регионами России уничтожены 83 вражеских беспилотника, в том числе 12 - над территорией Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

орловская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, андрей клычков, орловская область, происшествия, пво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу