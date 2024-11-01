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Новая атака ВСУ на Орловскую область – сбита ракета - РИА Новости Крым, 01.11.2024
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Новая атака ВСУ на Орловскую область – сбита ракета
Новая атака ВСУ на Орловскую область – сбита ракета - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Новая атака ВСУ на Орловскую область – сбита ракета
При повторной атаке ВСУ на Орловскую область в пятницу сбита ракета, повреждены несколько зданий. Об этом сообщил губернатор Андрей Крычков. РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T19:01
2024-11-01T19:05
новости
андрей клычков
орловская область
происшествия
пво
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. При повторной атаке ВСУ на Орловскую область в пятницу сбита ракета, повреждены несколько зданий. Об этом сообщил губернатор Андрей Крычков.Пострадавших нет, уточнил губернатор. Он прибыл на место происшествия, где вместе с оперативными службами проведены необходимые проверки и оценка повреждений.Два жилых дома пострадали в результате ночной атаки украинских беспилотников на Орловскую область, сообщал губернатор региона в пятницу утром.По данным Минобороны РФ, в ночь на пятницу, над Орловской областью силы ПВО сбили четыре украинских дрона. Всего над регионами России уничтожены 83 вражеских беспилотника, в том числе 12 - над территорией Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, андрей клычков, орловская область, происшествия, пво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Новая атака ВСУ на Орловскую область – сбита ракета

Ракету ВСУ сбили в Орловской области – повреждены здания

19:01 01.11.2024 (обновлено: 19:05 01.11.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. При повторной атаке ВСУ на Орловскую область в пятницу сбита ракета, повреждены несколько зданий. Об этом сообщил губернатор Андрей Крычков.
"Сегодня в Орловской области дважды была объявлена ракетная опасность. Российскими силами ПВО сбита ракета ВСУ. В результате падения ее обломками повреждено несколько зданий в селе Локно Знаменского района", – написал он в своем ТГ-канале.
Пострадавших нет, уточнил губернатор. Он прибыл на место происшествия, где вместе с оперативными службами проведены необходимые проверки и оценка повреждений.
Два жилых дома пострадали в результате ночной атаки украинских беспилотников на Орловскую область, сообщал губернатор региона в пятницу утром.
По данным Минобороны РФ, в ночь на пятницу, над Орловской областью силы ПВО сбили четыре украинских дрона. Всего над регионами России уничтожены 83 вражеских беспилотника, в том числе 12 - над территорией Крыма.
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НовостиАндрей КлычковОрловская областьПроисшествияПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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