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Два жилых дома повреждены украинским дронами в Орловской области - РИА Новости Крым, 01.11.2024
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Два жилых дома повреждены украинским дронами в Орловской области
Два жилых дома повреждены украинским дронами в Орловской области - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Два жилых дома повреждены украинским дронами в Орловской области
Два жилых дома пострадали в результате ночной атаки украинских БПЛА на Орловскую область, сообщил губернатор Андрей Крычков. РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T08:30
2024-11-01T08:31
беспилотник (бпла, дрон)
орловская область
андрей клычков
новости
происшествия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Два жилых дома пострадали в результате ночной атаки украинских БПЛА на Орловскую область, сообщил губернатор Андрей Крычков.По данным Клычкова, пострадавших нет. Он заверил, что держит ситуацию на контроле.По данным Минобороны РФ, в ночь на пятницу, над Орловской областью силы ПВО сбили четыре украинских дрона. Всего над регионами России уничтожены 83 вражеских беспилотника, в том числе 12 - над территорией Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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беспилотник (бпла, дрон), орловская область, андрей клычков, новости, происшествия, обстрелы всу
Два жилых дома повреждены украинским дронами в Орловской области

Два жилых дома повреждены в результате атаки дронов в Орловской области

08:30 01.11.2024 (обновлено: 08:31 01.11.2024)
 
© SAMEER AL-DOUMYУкраинский военный управляет беспилотником, Фото AFP
Украинский военный управляет беспилотником, Фото AFP
© SAMEER AL-DOUMY
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Два жилых дома пострадали в результате ночной атаки украинских БПЛА на Орловскую область, сообщил губернатор Андрей Крычков.
"Ночь выдалась непростой для Орловщины. Массированная атака противника продолжалась до самого утра. Количество сбитых БПЛА уточняется. К сожалению, повреждены два жилых дома - оперативные службы проводят необходимые действия", - написал он в своем ТГ-канале.
По данным Клычкова, пострадавших нет. Он заверил, что держит ситуацию на контроле.
По данным Минобороны РФ, в ночь на пятницу, над Орловской областью силы ПВО сбили четыре украинских дрона. Всего над регионами России уничтожены 83 вражеских беспилотника, в том числе 12 - над территорией Крыма.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Орловская областьАндрей КлычковНовостиПроисшествияОбстрелы ВСУ
 
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