https://crimea.ria.ru/20241101/dva-zhilykh-doma-povrezhdeny-ukrainskim-dronami-v-orlovskoy-oblasti-1141524317.html

Два жилых дома повреждены украинским дронами в Орловской области

Два жилых дома повреждены украинским дронами в Орловской области - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Два жилых дома повреждены украинским дронами в Орловской области

Два жилых дома пострадали в результате ночной атаки украинских БПЛА на Орловскую область, сообщил губернатор Андрей Крычков. РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T08:30

2024-11-01T08:30

2024-11-01T08:31

беспилотник (бпла, дрон)

орловская область

андрей клычков

новости

происшествия

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Два жилых дома пострадали в результате ночной атаки украинских БПЛА на Орловскую область, сообщил губернатор Андрей Крычков.По данным Клычкова, пострадавших нет. Он заверил, что держит ситуацию на контроле.По данным Минобороны РФ, в ночь на пятницу, над Орловской областью силы ПВО сбили четыре украинских дрона. Всего над регионами России уничтожены 83 вражеских беспилотника, в том числе 12 - над территорией Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

орловская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), орловская область, андрей клычков, новости, происшествия, обстрелы всу