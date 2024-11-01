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Патрушев поручил усилить защиту судостроительных заводов Крыма
Патрушев поручил усилить защиту судостроительных заводов Крыма - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Патрушев поручил усилить защиту судостроительных заводов Крыма
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам судостроения в Крыму призвал принять дополнительные меры по... РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T09:37
2024-11-01T09:37
2024-11-01T09:37
николай патрушев
безопасность республики крым и севастополя
судостроение
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морская коллегия россии
новости
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам судостроения в Крыму призвал принять дополнительные меры по защите судостроительных предприятий региона от атак вооруженных сил Украины.Он отметил, что модернизация портовой и прибрежной инфраструктуры и развитие судостроительного комплекса является одним из приоритетов национальной морской политики в Азово-Черноморском регионе.Отдельное внимание на совещании было уделено модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей предприятий, обеспечению их заказами, решению финансовых и кадровых вопросов.Патрушев напомнил, что после воссоединения Крыма с РФ были определены задачи по финансовому оздоровлению, техническому перевооружению и обеспечению загрузки предприятий в регионе, однако в полной мере они пока не реализованы.Кроме того, на судостроительных предприятиях Крыма отмечается дефицит инженеров, специалистов среднего звена, основных производственных рабочих, остается еще низким уровень их заработной платы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Морской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридоруБеспилотник ВСУ уничтожен у берегов КрымаВ Крыму строят суда для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока
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николай патрушев, безопасность республики крым и севастополя, судостроение, крым, морская коллегия россии, новости, атаки всу на крым
Патрушев поручил усилить защиту судостроительных заводов Крыма
Необходимо усилить защиту судостроительных предприятий Крыма от атак ВСУ – Патрушев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам судостроения в Крыму призвал принять дополнительные меры по защите судостроительных предприятий региона от атак вооруженных сил Украины.
"Следует особо отметить, что производственная деятельность судостроительных и судоремонтных заводов Крыма осложнена действиями вооруженных сил Украины по нанесению им ущерба. Поэтому крайне важно принять дополнительные меры по защите инфраструктуры предприятий от диверсионно-террористических угроз, обеспечить строгое выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов", - цитирует Патрушева аппарат помощника президента.
Он отметил, что модернизация портовой и прибрежной инфраструктуры и развитие судостроительного комплекса является одним из приоритетов национальной морской политики в Азово-Черноморском регионе.
Отдельное внимание на совещании было уделено модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей предприятий, обеспечению их заказами, решению финансовых и кадровых вопросов.
Патрушев напомнил, что после воссоединения Крыма с РФ были определены задачи по финансовому оздоровлению, техническому перевооружению и обеспечению загрузки предприятий в регионе, однако в полной мере они пока не реализованы.
"Имеющийся производственный потенциал предприятий судостроительного комплекса не используется в полном объеме", - указал глава Морской коллегии.
Кроме того, на судостроительных предприятиях Крыма отмечается дефицит инженеров, специалистов среднего звена, основных производственных рабочих, остается еще низким уровень их заработной платы.
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