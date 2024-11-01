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Патрушев поручил усилить защиту судостроительных заводов Крыма

Патрушев поручил усилить защиту судостроительных заводов Крыма - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Патрушев поручил усилить защиту судостроительных заводов Крыма

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам судостроения в Крыму призвал принять дополнительные меры по... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T09:37

2024-11-01T09:37

2024-11-01T09:37

николай патрушев

безопасность республики крым и севастополя

судостроение

крым

морская коллегия россии

новости

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам судостроения в Крыму призвал принять дополнительные меры по защите судостроительных предприятий региона от атак вооруженных сил Украины.Он отметил, что модернизация портовой и прибрежной инфраструктуры и развитие судостроительного комплекса является одним из приоритетов национальной морской политики в Азово-Черноморском регионе.Отдельное внимание на совещании было уделено модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей предприятий, обеспечению их заказами, решению финансовых и кадровых вопросов.Патрушев напомнил, что после воссоединения Крыма с РФ были определены задачи по финансовому оздоровлению, техническому перевооружению и обеспечению загрузки предприятий в регионе, однако в полной мере они пока не реализованы.Кроме того, на судостроительных предприятиях Крыма отмечается дефицит инженеров, специалистов среднего звена, основных производственных рабочих, остается еще низким уровень их заработной платы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Морской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридоруБеспилотник ВСУ уничтожен у берегов КрымаВ Крыму строят суда для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай патрушев, безопасность республики крым и севастополя, судостроение, крым, морская коллегия россии, новости, атаки всу на крым