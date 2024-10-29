Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник ВСУ уничтожен у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241029/bespilotnik-vsu-unichtozhen-u-beregov--kryma-1141433124.html
Беспилотник ВСУ уничтожен у берегов Крыма
Беспилотник ВСУ уничтожен у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Беспилотник ВСУ уничтожен у берегов Крыма
Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T14:20
2024-10-29T14:30
крым
новости крыма
россия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/17/1140534466_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06eeb5146ec298a0846255faae9bb4f9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как сообщалось, в течение прошедшей ночи ВСУ пытались совершить террористические атаки c применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Сбиты семь украинских дронов: один беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря, два над территорией Белгородской области, два над территорией Брянской области и два – над территорией Курской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем и тремя регионами сбили семь вражеских беспилотниковНа Украине поражены военные аэродромы и центр управления беспилотникамиНад Азовским морем уничтожены три вражеских беспилотника
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/17/1140534466_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bdb4c99207463663eea2ee6b380b5d6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, россия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым
Беспилотник ВСУ уничтожен у берегов Крыма

Украинский беспилотник сбит у побережья Крыма - Минобороны

14:20 29.10.2024 (обновлено: 14:30 29.10.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Около 13.40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в течение прошедшей ночи ВСУ пытались совершить террористические атаки c применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Сбиты семь украинских дронов: один беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря, два над территорией Белгородской области, два над территорией Брянской области и два – над территорией Курской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над Черным морем и тремя регионами сбили семь вражеских беспилотников
На Украине поражены военные аэродромы и центр управления беспилотниками
Над Азовским морем уничтожены три вражеских беспилотника
 
КрымНовости КрымаРоссияБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:27Пожар на нефтебазе под Симферополем - начальник цеха пойдет под суд
14:26Двое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области
14:20Беспилотник ВСУ уничтожен у берегов Крыма
14:02В ДНР трое детей пострадали из-за неосторожного обращения с боеприпасом
13:21Новости СВО: за сутки уничтожены еще 2240 украинских боевиков
13:14В Луганске эвакуируют жителей домов из-за угрозы нового удара ВСУ
13:04Город Селидово в ДНР полностью освобожден
13:00На Украине поражены военные аэродромы и центр управления беспилотниками
12:57Госдума приняла закон о преступлениях нелегальных мигрантов
12:44В Крыму реализуют десять новых инвестпроектов на 27 млрд рублей
12:16В Крыму сформируют два промышленных кластера
12:08Армия России освободила еще три населенных пункта
12:06В Крым прибыла реликвия императорского дома Романовых
12:01Работы на 300 млн: в Крыму обновят еще две больницы
11:54"Мертвецу уже не страшно": чем грозят Украине долговые условия Запада
11:20На пожаре в общежитии Краснодара спасли троих и эвакуировали 254 человека
11:02Подняли паруса: в Крыму у моря появилась огромная детская площадка
10:59На дороги Крыма за три года планируют потратить 132 млрд рублей
10:44Беспилотник атаковал территорию Российского университета спецназа в Чечне
10:37Большая Ялта и часть Симферополя остались без света
Лента новостейМолния