https://crimea.ria.ru/20241029/bespilotnik-vsu-unichtozhen-u-beregov--kryma-1141433124.html

Беспилотник ВСУ уничтожен у берегов Крыма

Беспилотник ВСУ уничтожен у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 29.10.2024

Беспилотник ВСУ уничтожен у берегов Крыма

Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T14:20

2024-10-29T14:20

2024-10-29T14:30

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атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как сообщалось, в течение прошедшей ночи ВСУ пытались совершить террористические атаки c применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Сбиты семь украинских дронов: один беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря, два над территорией Белгородской области, два над территорией Брянской области и два – над территорией Курской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем и тремя регионами сбили семь вражеских беспилотниковНа Украине поражены военные аэродромы и центр управления беспилотникамиНад Азовским морем уничтожены три вражеских беспилотника

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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