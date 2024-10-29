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Беспилотник ВСУ уничтожен у берегов Крыма
Беспилотник ВСУ уничтожен у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Беспилотник ВСУ уничтожен у берегов Крыма
Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T14:20
2024-10-29T14:20
2024-10-29T14:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как сообщалось, в течение прошедшей ночи ВСУ пытались совершить террористические атаки c применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Сбиты семь украинских дронов: один беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря, два над территорией Белгородской области, два над территорией Брянской области и два – над территорией Курской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем и тремя регионами сбили семь вражеских беспилотниковНа Украине поражены военные аэродромы и центр управления беспилотникамиНад Азовским морем уничтожены три вражеских беспилотника
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крым, новости крыма, россия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым
Беспилотник ВСУ уничтожен у берегов Крыма
Украинский беспилотник сбит у побережья Крыма - Минобороны
14:20 29.10.2024 (обновлено: 14:30 29.10.2024)