https://crimea.ria.ru/20241025/nad-azovskim-morem-unichtozheny-tri-vrazheskikh-bespilotnika-1141329539.html

Над Азовским морем уничтожены три вражеских беспилотника

Над Азовским морем уничтожены три вражеских беспилотника - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Над Азовским морем уничтожены три вражеских беспилотника

В ночь на пятницу силы ПВО перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников, в том числе над Азовским морем, и один малоразмерный воздушный шар. Об этом... РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T07:24

2024-10-25T07:24

2024-10-25T07:26

безопасность республики крым и севастополя

пво

беспилотник (бпла, дрон)

азовское море

обстрелы всу

министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В ночь на пятницу силы ПВО перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников, в том числе над Азовским морем, и один малоразмерный воздушный шар. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, один малоразмерный воздушный шар уничтожен над территорией Ростовской области.Накануне три вражеских беспилотника были сбиты российскими силами ПВО над акваторией Черного моря.Сутками ранее российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом и еще четыре - над Ростовской областью. Кроме того, морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера, следовавших к берегам Крымского полуостроваСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Севастополь – ракета уничтожена над акваторией моряВ Крыму создают дополнительные фортификации - АксеновВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности

азовское море

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, пво, беспилотник (бпла, дрон), азовское море, обстрелы всу, министерство обороны рф, новости