Рейтинг@Mail.ru
Три беспилотника сбиты над Черным морем - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241024/tri-bespilotnika-sbity-nad-chernym-morem-1141306889.html
Три беспилотника сбиты над Черным морем
Три беспилотника сбиты над Черным морем - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Три беспилотника сбиты над Черным морем
Три вражеских беспилотника сбиты российскими силами ПВО над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T07:21
2024-10-24T07:21
безопасность республики крым и севастополя
черное море
новости крыма
крым
министерство обороны рф
пво
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129904097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb84a11a192704eec84d3ba873194287.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Три вражеских беспилотника сбиты российскими силами ПВО над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ. Кроме того, четыре дрона уничтожены над территорией Курской области.В ночь на 24 октября тревогу по баллистике объявили в Севастополе, сирены звучали в городе 13 минут. Над городом работали системы ПВО. По информации властей, военные уничтожили одну ракету на значительном отдалении от берега. В это же время было временно перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Запрет действовал более 20 минут. Сутками ранее российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом и еще четыре - над Ростовской областью. Кроме того, морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера, следовавших к берегам Крымского полуостроваСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создают дополнительные фортификации - АксеновВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиПопытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в Крыму
черное море
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129904097_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7033563e9375ce6ffbf400514b4caee7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность республики крым и севастополя, черное море, новости крыма, крым, министерство обороны рф, пво, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон)
Три беспилотника сбиты над Черным морем

Три украинских беспилотника сбиты над акваторией Черного моря

07:21 24.10.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Три вражеских беспилотника сбиты российскими силами ПВО над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

Кроме того, четыре дрона уничтожены над территорией Курской области.
В ночь на 24 октября тревогу по баллистике объявили в Севастополе, сирены звучали в городе 13 минут. Над городом работали системы ПВО. По информации властей, военные уничтожили одну ракету на значительном отдалении от берега.
В это же время было временно перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Запрет действовал более 20 минут.
Сутками ранее российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом и еще четыре - над Ростовской областью. Кроме того, морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера, следовавших к берегам Крымского полуострова
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму создают дополнительные фортификации - Аксенов
В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
Попытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в Крыму
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяЧерное мореНовости КрымаКрымМинистерство обороны РФПВОАтаки ВСУ на КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:41Выборы в США могут перерасти в масштабный гражданский конфликт – эксперт
07:21Три беспилотника сбиты над Черным морем
07:17В Крыму новая тенденция на рынке труда
06:52Магнитные бури - когда ждать следующего космического удара
06:29Крымский мост сейчас - обстановка после ночной атаки на полуостров
06:05Симферополь хотят сделать центром транзитного туризма в Крыму
01:35На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей
01:35Атака на Севастополь – ракета уничтожена над акваторией моря
01:24В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
01:22На Крымском мосту срочно остановлено движение
01:21В Севастополе работает ПВО
00:01В четверг в Крыму будет солнечно и жарко
00:00Какой сегодня праздник: 24 октября
23:50Конфликт на Украине закончится переговорами – глава Пентагона
23:00Главные новости Крыма: 23 октября
22:44Путин оценил важность присоединение Эфиопии к БРИКС
22:20Главное за день: 23 октября
21:56Кризис на рынке труда в Крыму: каких специалистов не хватает и что делать
21:33Теракт в Турции – число жертв выросло до пяти
21:19Дрон сбросил взрывчатку во двор жилого дома – ранен мужчина
Лента новостейМолния