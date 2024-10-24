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Три беспилотника сбиты над Черным морем

Три беспилотника сбиты над Черным морем - РИА Новости Крым, 24.10.2024

Три беспилотника сбиты над Черным морем

Три вражеских беспилотника сбиты российскими силами ПВО над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T07:21

2024-10-24T07:21

2024-10-24T07:21

безопасность республики крым и севастополя

черное море

новости крыма

крым

министерство обороны рф

пво

атаки всу на крым

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Три вражеских беспилотника сбиты российскими силами ПВО над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ. Кроме того, четыре дрона уничтожены над территорией Курской области.В ночь на 24 октября тревогу по баллистике объявили в Севастополе, сирены звучали в городе 13 минут. Над городом работали системы ПВО. По информации властей, военные уничтожили одну ракету на значительном отдалении от берега. В это же время было временно перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Запрет действовал более 20 минут. Сутками ранее российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом и еще четыре - над Ростовской областью. Кроме того, морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера, следовавших к берегам Крымского полуостроваСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создают дополнительные фортификации - АксеновВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиПопытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в Крыму

черное море

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, черное море, новости крыма, крым, министерство обороны рф, пво, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон)