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Три беспилотника сбиты над Черным морем
Три беспилотника сбиты над Черным морем - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Три беспилотника сбиты над Черным морем
Три вражеских беспилотника сбиты российскими силами ПВО над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T07:21
2024-10-24T07:21
2024-10-24T07:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Три вражеских беспилотника сбиты российскими силами ПВО над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ. Кроме того, четыре дрона уничтожены над территорией Курской области.В ночь на 24 октября тревогу по баллистике объявили в Севастополе, сирены звучали в городе 13 минут. Над городом работали системы ПВО. По информации властей, военные уничтожили одну ракету на значительном отдалении от берега. В это же время было временно перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Запрет действовал более 20 минут. Сутками ранее российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом и еще четыре - над Ростовской областью. Кроме того, морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера, следовавших к берегам Крымского полуостроваСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создают дополнительные фортификации - АксеновВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиПопытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Три беспилотника сбиты над Черным морем
Три украинских беспилотника сбиты над акваторией Черного моря