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На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей - РИА Новости Крым, 24.10.2024
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На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей
На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей - РИА Новости Крым, 24.10.2024
На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей
Мостовой переход через Керченский пролив снова открыт для движения транспорта. Об этом рапортует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T01:35
2024-10-24T01:37
новости
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
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срочные новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Мостовой переход через Керченский пролив снова открыт для движения транспорта. Об этом рапортует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение было закрыто в 01:11. В это время в Севастополе объявили угрозу баллистики, над городом сработала ПВО – сбита одна ракета над акваторией моря.Крымский мост является стратегическим объектом, где в обязательном порядке проводится досмотр в целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Время от времени мост закрывают целях безопасности: режим Зеленского не оставляет попыток атаковать Крымский мост.Движение по переходу через пролив открыто только для автомобилей массой до 3,5 тонны, а также для пассажирских автобусов. Грузовики направляются из порта Крым в порт Кавказ паромами. Открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости, крымский мост, транспорт, крым, новости крыма, логистика, безопасность республики крым и севастополя, срочные новости крыма
На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено после закрытия

01:35 24.10.2024 (обновлено: 01:37 24.10.2024)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Мостовой переход через Керченский пролив снова открыт для движения транспорта. Об этом рапортует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Движение было закрыто в 01:11. В это время в Севастополе объявили угрозу баллистики, над городом сработала ПВО – сбита одна ракета над акваторией моря.
"Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено", – сказано в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, где в обязательном порядке проводится досмотр в целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Время от времени мост закрывают целях безопасности: режим Зеленского не оставляет попыток атаковать Крымский мост.
Движение по переходу через пролив открыто только для автомобилей массой до 3,5 тонны, а также для пассажирских автобусов. Грузовики направляются из порта Крым в порт Кавказ паромами. Открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.
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Заголовок открываемого материала
01:35На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей
01:35Атака на Севастополь – ракета уничтожена над акваторией моря
01:24В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
01:22На Крымском мосту срочно остановлено движение
01:21В Севастополе работает ПВО
00:01В четверг в Крыму будет солнечно и жарко
00:00Какой сегодня праздник: 24 октября
23:50Конфликт на Украине закончится переговорами – глава Пентагона
23:00Главные новости Крыма: 23 октября
22:44Путин оценил важность присоединение Эфиопии к БРИКС
22:20Главное за день: 23 октября
21:56Кризис на рынке труда в Крыму: каких специалистов не хватает и что делать
21:33Теракт в Турции – число жертв выросло до пяти
21:19Дрон сбросил взрывчатку во двор жилого дома – ранен мужчина
21:03Почему в Крыму "скакнули" цены на сливочное масло – ответ минсельхоза
20:37Западу нужно вынудить Россию применить ядерное оружие – Лукашенко
20:17Флот России начал совместные учения с Мьянмой
20:01О чем говорили Путин и Эрдоган на переговорах в Казани
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