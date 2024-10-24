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На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей
На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей - РИА Новости Крым, 24.10.2024
На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей
Мостовой переход через Керченский пролив снова открыт для движения транспорта. Об этом рапортует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T01:35
2024-10-24T01:35
2024-10-24T01:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Мостовой переход через Керченский пролив снова открыт для движения транспорта. Об этом рапортует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение было закрыто в 01:11. В это время в Севастополе объявили угрозу баллистики, над городом сработала ПВО – сбита одна ракета над акваторией моря.Крымский мост является стратегическим объектом, где в обязательном порядке проводится досмотр в целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Время от времени мост закрывают целях безопасности: режим Зеленского не оставляет попыток атаковать Крымский мост.Движение по переходу через пролив открыто только для автомобилей массой до 3,5 тонны, а также для пассажирских автобусов. Грузовики направляются из порта Крым в порт Кавказ паромами. Открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено после закрытия
01:35 24.10.2024 (обновлено: 01:37 24.10.2024)