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Кризис на рынке труда в Крыму: каких специалистов не хватает и что делать
Кризис на рынке труда в Крыму: каких специалистов не хватает и что делать - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Кризис на рынке труда в Крыму: каких специалистов не хватает и что делать
В Крыму остро не хватает работников рабочих специальностей, а также специалистов в сфере продаж и туризма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T21:56
2024-10-23T21:56
2024-10-23T21:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Крыму остро не хватает работников рабочих специальностей, а также специалистов в сфере продаж и туризма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала HR-эксперт, независимый аналитик регионального рынка труда Оксана Афанасьева."Традиционно первое место – это сфера продаж. Требуются продавцы-консультанты, менеджеры по работе с клиентами, менеджеры по продажам. У нас на сентябрь порядка 10 тысяч вакансий, и, наверное, половина из них – это сфера, где работают с людьми, продают, оказывают какие-то услуги", – сказала Афанасьева.На втором месте, согласно сентябрьской статистики, сфера туризма. А третье место традиционно занимают рабочие специальности, добавила она.Она отмечает, что на сегодняшний день некоторые компании в сфере автотранспорта предлагают водителям зарплату до 200 тысяч рублей, но не могут найти квалифицированных с категорией B, C, D.Не помогают и попытки нанимателей предоставить кандидатам не только достойную зарплату, но и дополнительные бонусы. Например, возможность профессионально развиваться за счет компании, получить льготный кредит, привилегии в рамках партнерских программ. Не привлекает работников даже удобный график с правом работать и дома, и в цехе, отметила Афанасьева.По ее мнению, одной из причин сложившейся ситуации является нежелание современной молодежи "работать руками"."Молодежь больше ориентируется на интеллектуальную работу, на деятельность, связанную с коммуникациями, финансами. Поэтому компаниям, особенно тем, кто работает в сфере производства, очень тяжело", – сказала Афанасьева.Еще одна причина связана с тем, что работодатели долгое время боролись за кандидатов с помощью повышения заработных плат, перетягивая сотрудников у конкурентов, и это очень сильно раскачало рынок, добавила она."Иногда мы имеем очень печальную ситуацию: позиции, которые никогда не стоили 100 тысяч рублей, сегодня так стоят только потому, что это была искусственно завышенная заработная плата. Конкуренты вынуждены подстраиваться, и все это нагружает экономику любого бизнеса. Потому что расходы на персонал, например, для компании, работающей в сфере услуг, это иногда 80% всех расходов", – пояснила Афанасьева.В итоге работодатели вынуждены продолжать наращивать расходы на персонал, чтобы удерживать его, при этом откусывая по кускам от своей экономики и финансовой эффективности, заметила эксперт. А потребитель сталкивается с повышением стоимости услуг на рынке, и проблема разрастается. Решить ее без вмешательства государства, скорее всего, невозможно, считает Афанасьева."Это снежный ком, который когда-то уткнется в стену. И здесь только возможно государственное регулирование", – заключила эйчар.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму и Севастополе трудоустраивают студентов после университетаПочему в сельском хозяйстве Крыма не хватает специалистовВ Крыму безработных в три раза меньше вакансий
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кризис на рынке труда в Крыму: каких специалистов не хватает и что делать
В Крыму остро не хватает сотрудников в сферах продаж, туризма и производства - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым.
В Крыму остро не хватает работников рабочих специальностей, а также специалистов в сфере продаж и туризма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала HR-эксперт, независимый аналитик регионального рынка труда Оксана Афанасьева.
"Традиционно первое место – это сфера продаж. Требуются продавцы-консультанты, менеджеры по работе с клиентами, менеджеры по продажам. У нас на сентябрь порядка 10 тысяч вакансий, и, наверное, половина из них – это сфера, где работают с людьми, продают, оказывают какие-то услуги", – сказала Афанасьева.
На втором месте, согласно сентябрьской статистики, сфера туризма. А третье место традиционно занимают рабочие специальности, добавила она.
"Это рабочие, строители, слесари, механики, водители, операторы производственных линий. То есть такие специальности, где даже не нужно высшее образование, а требуется умение работать руками. Это просто дикий дефицит", – сказала Афанасьева.
Она отмечает, что на сегодняшний день некоторые компании в сфере автотранспорта предлагают водителям зарплату до 200 тысяч рублей, но не могут найти квалифицированных с категорией B, C, D.
Не помогают и попытки нанимателей предоставить кандидатам не только достойную зарплату, но и дополнительные бонусы. Например, возможность профессионально развиваться за счет компании, получить льготный кредит, привилегии в рамках партнерских программ. Не привлекает работников даже удобный график с правом работать и дома, и в цехе, отметила Афанасьева.
"С каждым годом ситуация становится все сложнее. У нас есть такие сферы с вакансиями, где работодатель соревнуется за одного кандидата с десятком своих конкурентов, и конкуренция жесткая. Теперь у нас не рынок вакансий, а рынок кандидатов", – сказала Афанасьева.
По ее мнению, одной из причин сложившейся ситуации является нежелание современной молодежи "работать руками".
"Молодежь больше ориентируется на интеллектуальную работу, на деятельность, связанную с коммуникациями, финансами. Поэтому компаниям, особенно тем, кто работает в сфере производства, очень тяжело", – сказала Афанасьева.
Еще одна причина связана с тем, что работодатели долгое время боролись за кандидатов с помощью повышения заработных плат, перетягивая сотрудников у конкурентов, и это очень сильно раскачало рынок, добавила она.
"Иногда мы имеем очень печальную ситуацию: позиции, которые никогда не стоили 100 тысяч рублей, сегодня так стоят только потому, что это была искусственно завышенная заработная плата. Конкуренты вынуждены подстраиваться, и все это нагружает экономику любого бизнеса. Потому что расходы на персонал, например, для компании, работающей в сфере услуг, это иногда 80% всех расходов", – пояснила Афанасьева.
В итоге работодатели вынуждены продолжать наращивать расходы на персонал, чтобы удерживать его, при этом откусывая по кускам от своей экономики и финансовой эффективности, заметила эксперт. А потребитель сталкивается с повышением стоимости услуг на рынке, и проблема разрастается. Решить ее без вмешательства государства, скорее всего, невозможно, считает Афанасьева.
"Это снежный ком, который когда-то уткнется в стену. И здесь только возможно государственное регулирование", – заключила эйчар.
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