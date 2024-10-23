https://crimea.ria.ru/20241023/pochemu-v-selskom-khozyaystve-kryma-ne-khvataet-spetsialistov-1141265619.html

Почему в сельском хозяйстве Крыма не хватает специалистов

Почему в сельском хозяйстве Крыма не хватает специалистов - РИА Новости Крым, 23.10.2024

Почему в сельском хозяйстве Крыма не хватает специалистов

Сельскому хозяйству Крыма крайне необходимо развивать такие направления, как быстрый сбор урожая, сортировка и фасовка продукции. Для этого сегодня есть все... РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T09:10

2024-10-23T09:10

2024-10-23T09:10

радио "спутник в крыму"

сельское хозяйство

крым

новости крыма

денис кратюк

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кадры

работа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Сельскому хозяйству Крыма крайне необходимо развивать такие направления, как быстрый сбор урожая, сортировка и фасовка продукции. Для этого сегодня есть все необходимое на земле и в производстве, но не хватает специалистов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.По его словам, как показывает рынок, самое сложное не произвести продукцию, а продать ее. Для этого необходимо не только хранить урожай в подходящих условиях и доставлять продукты в нужном качестве, но и качественно сортировать и фасовать.Также необходимо внедрять быстрый сбор урожая, добавил он. По словам Кратюка, это касается в том числе винограда и яблок, хотя здесь все более-менее налажено, но наибольшего внимания требуют нежные фрукты и ягоды: персики, клубника, малина."Закладываются разные сорта с разным сроком созревания, чтобы было удобно работать. И продукции можно было бы собрать намного больше, если растянута уборка. С этим нужно работать и приучать нашего производителя качественно и быстро собирать", – пояснил Кратюк.И все это непростые задачи по ряду причин, одна из которых – потребность в серьезных вложениях, сказал он."Это "длинные деньги". Если вы вложите в сортировочную линию, то не окупите ее на следующий год – она будет окупаться 2-4 года в зависимости от вала (продукции). А надо учитывать еще, что Крым – это так или иначе рискованное земледелие, и мы понимаем, что бывают годы не очень удачные", – заметил Кратюк.Кроме того, Крыму не хватает хранилищ, сегодня их "нужно еще как минимум столько же, сколько уже есть", сказал министр. (Летом в минсельхозе заявляли, что Крыму не хватает половины мощностей для хранения овощей и фруктов до весеннего урожая).Однако наиболее остро при решении поставленных перед отраслью задач стоит вопрос кадров, считает Кратюк.Кратюк отметил, что фонд оплаты труда в сельском хозяйстве Крыма вырос за последнее время в 1,5 раза. При этом кадровая проблема имеет место и в животноводстве. Так, человек, который работает с крупными животными, получает сегодня от 80 до 100 тысяч рублей, "но и при этом все равно есть дефицит", привел пример Кратюк.По словам министра, для исправления ситуации ставку сегодня стараются делать на целевое обучение, чтобы вчерашние студенты оставались работать на предприятиях отрасли не менее 5 лет."Это прежде всего даст нам людей-практиков, которые либо останутся в этом госпредприятии, либо будут работать в другом", – заметил он.Второе направление касается работы в сельских регионах с детьми, добавил Кратюк."Надо объяснять им, как все работает, что булки не растут на дереве, что все это делают люди, и что это сейчас высокотехнологическая отрасль и высоко оплачивая работа", – сказал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольском районе строят три логистических центра Рискованное земледелие: как аграрии в Крыму спасаются от засухи

https://crimea.ria.ru/20241022/odin-za-vsekh-krymskiy-zheleznyy-svarog-vypolnyaet-8-operatsiy-srazu-1141274732.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, крым, новости крыма, денис кратюк, экономика крыма, кадры, работа