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Рискованное земледелие: как аграрии в Крыму спасаются от засухи - РИА Новости Крым, 13.07.2024
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Рискованное земледелие: как аграрии в Крыму спасаются от засухи
Рискованное земледелие: как аграрии в Крыму спасаются от засухи - РИА Новости Крым, 13.07.2024
Рискованное земледелие: как аграрии в Крыму спасаются от засухи
В этом году в Крыму появится 400 гектаров новых полей для ведения сельского хозяйства. Это стало возможным благодаря выделению денег на орошение земель. В... РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T21:41
2024-07-13T21:41
радио "спутник в крыму"
крым
сельское хозяйство
урожай в крыму
урожай
николай тютюник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В этом году в Крыму появится 400 гектаров новых полей для ведения сельского хозяйства. Это стало возможным благодаря выделению денег на орошение земель. В текущем году на это предусмотрено более 200 миллионов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замминистра сельского хозяйства республики Николай Тютюник."Сельское хозяйство и земледелие достаточно рискованное в Республике Крым. В первую очередь эти риски обусловлены метеорологическими условиями. Крымское лето сухое и жаркое. У нас нередки засухи, и этот год не стал исключением", – сказал Тютюник.А потому орошение полей – важный элемент в увеличении производства сельскохозяйственной продукции, добавил он.По словам Тютюника, в Крыму ежегодно вводятся в оборот орошаемые угодья. В 2024-м году их должно стать больше еще на сотни гектаров.Он подчеркнул, что аграрии самостоятельно принимают решения о необходимости орошения полей, а министерство, как распорядитель бюджетных средств, оказывает им государственную поддержку."За прошедшие 10 лет в отрасль мелиорации было направлено из бюджета больше чем 1,7 миллиарда рублей. Мы не компенсируем затраты полностью. Государственные средства – это большая часть денег, но и аграрии также вкладывают собственные ресурсы для строительства либо обновления систем орошения", – заключил Тютюник.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вступает в вододефицитный период: когда наступит засухаЧто с водой для виноградников и фруктовых полей в КрымуЯблони в стрессе: что будет с урожаем в Крыму из-за засухи
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крым, сельское хозяйство, урожай в крыму, урожай, николай тютюник, крымский бюджет, бюджет, субсидии, новости крыма
Рискованное земледелие: как аграрии в Крыму спасаются от засухи

В бюджете Крыма предусмотрено 200 миллионов рублей на орошение полей – Минсельхоз

21:41 13.07.2024
 
© РИА Новости КрымКомбайн
Комбайн - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В этом году в Крыму появится 400 гектаров новых полей для ведения сельского хозяйства. Это стало возможным благодаря выделению денег на орошение земель. В текущем году на это предусмотрено более 200 миллионов рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замминистра сельского хозяйства республики Николай Тютюник.
"Сельское хозяйство и земледелие достаточно рискованное в Республике Крым. В первую очередь эти риски обусловлены метеорологическими условиями. Крымское лето сухое и жаркое. У нас нередки засухи, и этот год не стал исключением", – сказал Тютюник.
А потому орошение полей – важный элемент в увеличении производства сельскохозяйственной продукции, добавил он.
"Практически все сады Крыма – а площадь многолетних плодово-ягодных насаждений составляет более 15 тысяч гектаров – находятся на капельном орошении. Мы применяем его очень много и на овощной группе. Это позволяет достаточно экономно и эффективно использовать ценный ресурс – воду, которая есть в Крыму", – отметил замминистра.
По словам Тютюника, в Крыму ежегодно вводятся в оборот орошаемые угодья. В 2024-м году их должно стать больше еще на сотни гектаров.
"В этом году в бюджете предусмотрено больше 200 миллионов рублей, и за счет них в том числе мы введем 400 гектаров новых орошаемых земель", – уточнил Тютюник.
Он подчеркнул, что аграрии самостоятельно принимают решения о необходимости орошения полей, а министерство, как распорядитель бюджетных средств, оказывает им государственную поддержку.
"За прошедшие 10 лет в отрасль мелиорации было направлено из бюджета больше чем 1,7 миллиарда рублей. Мы не компенсируем затраты полностью. Государственные средства – это большая часть денег, но и аграрии также вкладывают собственные ресурсы для строительства либо обновления систем орошения", – заключил Тютюник.
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