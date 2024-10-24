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В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 24.10.2024
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В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 24.10.2024
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги по баллистике объявили в Севастополе. Об этом предупредил население губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T01:24
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севастополь
воздушная тревога в севастополе
михаил развожаев
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги по баллистике объявили в Севастополе. Об этом предупредил население губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Сирены звучали в городе 13 минут. Над Севастополем работали системы ПВО.Движение морского транспорта в бухте, а также общественного транспорта, который приостанавливал свою работу, возобновлено.Воздушную опасность отменяют только после соответствующего сигнала, поданного военными. В этом случае сирена выключается, по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. Только тогда граждане могут выйти из укрытий, возвращается к работе общественный транспорт.В конце сентября губернатор Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания правительства поручил пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после атак ВСУ ракетами ATACMS в августе. Кроме того, в городе по поручению руководства улучшат систему оповещения сигналов тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозуНа Крымском мосту усилили меры безопасности – Аксенов
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безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, севастополь, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, атаки всу на крым
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

В Севастополе отменили воздушную тревогу

01:24 24.10.2024 (обновлено: 01:28 24.10.2024)
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги по баллистике объявили в Севастополе. Об этом предупредил население губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Сирены звучали в городе 13 минут. Над Севастополем работали системы ПВО.

"Отбой опасности по баллистике!" – оповестил он население.

Движение морского транспорта в бухте, а также общественного транспорта, который приостанавливал свою работу, возобновлено.
Воздушную опасность отменяют только после соответствующего сигнала, поданного военными. В этом случае сирена выключается, по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. Только тогда граждане могут выйти из укрытий, возвращается к работе общественный транспорт.
В конце сентября губернатор Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания правительства поручил пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после атак ВСУ ракетами ATACMS в августе. Кроме того, в городе по поручению руководства улучшат систему оповещения сигналов тревоги.
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01:35Атака на Севастополь – ракета уничтожена над акваторией моря
01:24В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
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01:21В Севастополе работает ПВО
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