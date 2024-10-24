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В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 24.10.2024
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги по баллистике объявили в Севастополе. Об этом предупредил население губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T01:24
2024-10-24T01:24
2024-10-24T01:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги по баллистике объявили в Севастополе. Об этом предупредил население губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Сирены звучали в городе 13 минут. Над Севастополем работали системы ПВО.Движение морского транспорта в бухте, а также общественного транспорта, который приостанавливал свою работу, возобновлено.Воздушную опасность отменяют только после соответствующего сигнала, поданного военными. В этом случае сирена выключается, по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. Только тогда граждане могут выйти из укрытий, возвращается к работе общественный транспорт.В конце сентября губернатор Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания правительства поручил пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после атак ВСУ ракетами ATACMS в августе. Кроме того, в городе по поручению руководства улучшат систему оповещения сигналов тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозуНа Крымском мосту усилили меры безопасности – Аксенов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
В Севастополе отменили воздушную тревогу
01:24 24.10.2024 (обновлено: 01:28 24.10.2024)