https://crimea.ria.ru/20241024/v-sevastopole-rabotaet-pvo---obyavlena-ugroza-ballistiki-1141305263.html
В Севастополе работает ПВО
В Севастополе работает ПВО - РИА Новости Крым, 24.10.2024
В Севастополе работает ПВО
В Севастополе объявлена угроза баллистики. Над городом работают системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T01:21
2024-10-24T01:21
2024-10-24T01:31
севастополь
пво
безопасность республики крым и севастополя
срочные новости крыма
новости крыма
михаил развожаев
ракетная опасность
воздушная тревога в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/94/1103559426_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_d9f1d076e6b84a1fe9ccb0a96524dae7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена угроза баллистики. Над городом работают системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Тревога по баллистике была объявлена в городе в 01:10. Спустя семь минут Развожаев предупредил о сбитии воздушных целей.Во время тревоги жителей и гостей города призывают пройти в убежища и укрытия. Находясь в помещении, необходимо плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество и укрыться на полу в комнате с несущими стенами подальше от окон.До отмены тревоги наземный и морской транспорт прекращает движение. При этом автобусы и троллейбусы должны доехать до ближайшей остановки или кармана, а пассажиры выйти и направиться в ближайшее укрытие.При объявлении сигнала "Баллистика" необходимо укрыться в течение 1-2 минут. В этом случае водитель общественного транспорта обязан немедленно остановиться, заняв правый ряд. Пассажирам в этом случае следует занять места подальше от окон, в проходе.23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения сигналов тревог по жалобам граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/94/1103559426_110:0:2315:1654_1920x0_80_0_0_76b964f369d8e6b746a8af1ad30b5163.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, пво, безопасность республики крым и севастополя, срочные новости крыма, новости крыма, михаил развожаев, ракетная опасность, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе работает ПВО
В Севастополе на фоне угрозы баллистики работает ПВО - Развожаев
01:21 24.10.2024 (обновлено: 01:31 24.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена угроза баллистики. Над городом работают системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Тревога по баллистике была объявлена в городе в 01:10. Спустя семь минут Развожаев предупредил о сбитии воздушных целей.
"В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", - написал он в Telegram.
Во время тревоги жителей и гостей города призывают пройти в убежища и укрытия. Находясь в помещении, необходимо плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество и укрыться на полу в комнате с несущими стенами подальше от окон.
До отмены тревоги наземный и морской транспорт прекращает движение. При этом автобусы и троллейбусы должны доехать до ближайшей остановки или кармана, а пассажиры выйти и направиться в ближайшее укрытие.
При объявлении сигнала "Баллистика" необходимо укрыться в течение 1-2 минут. В этом случае водитель общественного транспорта обязан немедленно остановиться, заняв правый ряд. Пассажирам в этом случае следует занять места подальше от окон, в проходе.
23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий
, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения сигналов тревог по жалобам граждан.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.