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В Севастополе работает ПВО

В Севастополе работает ПВО - РИА Новости Крым, 24.10.2024

В Севастополе работает ПВО

В Севастополе объявлена угроза баллистики. Над городом работают системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T01:21

2024-10-24T01:21

2024-10-24T01:31

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена угроза баллистики. Над городом работают системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Тревога по баллистике была объявлена в городе в 01:10. Спустя семь минут Развожаев предупредил о сбитии воздушных целей.Во время тревоги жителей и гостей города призывают пройти в убежища и укрытия. Находясь в помещении, необходимо плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество и укрыться на полу в комнате с несущими стенами подальше от окон.До отмены тревоги наземный и морской транспорт прекращает движение. При этом автобусы и троллейбусы должны доехать до ближайшей остановки или кармана, а пассажиры выйти и направиться в ближайшее укрытие.При объявлении сигнала "Баллистика" необходимо укрыться в течение 1-2 минут. В этом случае водитель общественного транспорта обязан немедленно остановиться, заняв правый ряд. Пассажирам в этом случае следует занять места подальше от окон, в проходе.23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения сигналов тревог по жалобам граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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