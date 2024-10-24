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В Севастополе работает ПВО - РИА Новости Крым, 24.10.2024
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В Севастополе работает ПВО
В Севастополе работает ПВО - РИА Новости Крым, 24.10.2024
В Севастополе работает ПВО
В Севастополе объявлена угроза баллистики. Над городом работают системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T01:21
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севастополь
пво
безопасность республики крым и севастополя
срочные новости крыма
новости крыма
михаил развожаев
ракетная опасность
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена угроза баллистики. Над городом работают системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Тревога по баллистике была объявлена в городе в 01:10. Спустя семь минут Развожаев предупредил о сбитии воздушных целей.Во время тревоги жителей и гостей города призывают пройти в убежища и укрытия. Находясь в помещении, необходимо плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество и укрыться на полу в комнате с несущими стенами подальше от окон.До отмены тревоги наземный и морской транспорт прекращает движение. При этом автобусы и троллейбусы должны доехать до ближайшей остановки или кармана, а пассажиры выйти и направиться в ближайшее укрытие.При объявлении сигнала "Баллистика" необходимо укрыться в течение 1-2 минут. В этом случае водитель общественного транспорта обязан немедленно остановиться, заняв правый ряд. Пассажирам в этом случае следует занять места подальше от окон, в проходе.23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения сигналов тревог по жалобам граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, пво, безопасность республики крым и севастополя, срочные новости крыма, новости крыма, михаил развожаев, ракетная опасность, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе работает ПВО

В Севастополе на фоне угрозы баллистики работает ПВО - Развожаев

01:21 24.10.2024 (обновлено: 01:31 24.10.2024)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена угроза баллистики. Над городом работают системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Тревога по баллистике была объявлена в городе в 01:10. Спустя семь минут Развожаев предупредил о сбитии воздушных целей.

"В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", - написал он в Telegram.

Во время тревоги жителей и гостей города призывают пройти в убежища и укрытия. Находясь в помещении, необходимо плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество и укрыться на полу в комнате с несущими стенами подальше от окон.
До отмены тревоги наземный и морской транспорт прекращает движение. При этом автобусы и троллейбусы должны доехать до ближайшей остановки или кармана, а пассажиры выйти и направиться в ближайшее укрытие.
При объявлении сигнала "Баллистика" необходимо укрыться в течение 1-2 минут. В этом случае водитель общественного транспорта обязан немедленно остановиться, заняв правый ряд. Пассажирам в этом случае следует занять места подальше от окон, в проходе.
23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения сигналов тревог по жалобам граждан.
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СевастопольПВОБезопасность Республики Крым и СевастополяСрочные новости КрымаНовости КрымаМихаил РазвожаевРакетная опасностьВоздушная тревога в Севастополе
 
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