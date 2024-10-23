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Теракт в Турции – число жертв выросло до пяти

Теракт в Турции – число жертв выросло до пяти - РИА Новости Крым, 23.10.2024

Теракт в Турции – число жертв выросло до пяти

До пяти человек увеличилось число погибших при теракте на объекте аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел Турции... РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T21:33

2024-10-23T21:33

2024-10-23T21:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. До пяти человек увеличилось число погибших при теракте на объекте аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел Турции Али Ерликая пишет РИА Новости.Сейчас на месте взрыва работают полиция и военные, движение по ближайшим автодорогам перекрыто. Генпрокуратура в Анкаре начала расследование.По словам главы МВД страны, личности террористов устанавливаются.В среду глава министерства внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что у здания турецкой корпорации-производителя военных самолетов и космического оборудования TUSAŞ прогремел взрыв. Он назвал случившееся терактом и сообщил о погибших и раненых. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Казани сообщал, что жертвами теракта стали четыре человека, еще 14 получили ранения. Российский лидер выразил слова соболезнования в связи со случившимся. Компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, анкара, теракт, в мире, происшествия, новости, взрыв