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Теракт в Турции – число жертв выросло до пяти
Теракт в Турции – число жертв выросло до пяти - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Теракт в Турции – число жертв выросло до пяти
До пяти человек увеличилось число погибших при теракте на объекте аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел Турции... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T21:33
2024-10-23T21:33
2024-10-23T21:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. До пяти человек увеличилось число погибших при теракте на объекте аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел Турции Али Ерликая пишет РИА Новости.Сейчас на месте взрыва работают полиция и военные, движение по ближайшим автодорогам перекрыто. Генпрокуратура в Анкаре начала расследование.По словам главы МВД страны, личности террористов устанавливаются.В среду глава министерства внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что у здания турецкой корпорации-производителя военных самолетов и космического оборудования TUSAŞ прогремел взрыв. Он назвал случившееся терактом и сообщил о погибших и раненых. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Казани сообщал, что жертвами теракта стали четыре человека, еще 14 получили ранения. Российский лидер выразил слова соболезнования в связи со случившимся. Компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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турция, анкара, теракт, в мире, происшествия, новости, взрыв
Теракт в Турции – число жертв выросло до пяти
Число жертв теракта в Анкаре выросло до пяти человек
21:33 23.10.2024 (обновлено: 21:36 23.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. До пяти человек увеличилось число погибших при теракте на объекте аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел Турции Али Ерликая пишет РИА Новости.
"Число погибших выросло до пяти. Пострадали 22 человека, из них 19 остаются в больницах, двое — в тяжелом состоянии", — сказал он.
Сейчас на месте взрыва работают полиция и военные, движение по ближайшим автодорогам перекрыто. Генпрокуратура в Анкаре начала расследование.
По словам главы МВД страны, личности террористов устанавливаются.
"Процесс идентификации личности террористов продолжается. По нашей оценке, теракт - дело рук "Рабочей партии Курдистана" (запрещенной в Турции террористической организации). Как только мы получим четкие улики, поделимся с общественностью", - сообщил журналистам министр.
В среду глава министерства внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что у здания турецкой корпорации-производителя военных самолетов и космического оборудования TUSAŞ прогремел взрыв
. Он назвал случившееся терактом и сообщил о погибших и раненых.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Казани сообщал, что жертвами
теракта стали четыре человека, еще 14 получили ранения. Российский лидер выразил слова соболезнования
в связи со случившимся.
Компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.
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