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В Турции произошел теракт – есть погибшие - РИА Новости Крым, 23.10.2024
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В Турции произошел теракт – есть погибшие
В Турции произошел теракт – есть погибшие - РИА Новости Крым, 23.10.2024
В Турции произошел теракт – есть погибшие
Взрыв прогремел у здания турецкой корпорации-производителя военных самолетов и космического оборудования в Анкаре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T16:23
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турция
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Взрыв прогремел у здания турецкой корпорации-производителя военных самолетов и космического оборудования в Анкаре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД страны.По данным главы министерства внутренних дел Турции Али Ерликая, в результате происшествие есть погибшие и раненые, их число уточняется. По данным местных СМИ, на месте теракта слышна стрельба. Работают отряды полиции.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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турция, теракт, происшествия, в мире, новости, взрыв
В Турции произошел теракт – есть погибшие

В Турции произошел теракт у здания корпорации по производству военных самолетов

16:23 23.10.2024 (обновлено: 16:41 23.10.2024)
 
© Фото: соцсетиНа месте теракта в Турции на производстве компании TUSAŞ
На месте теракта в Турции на производстве компании TUSAŞ
© Фото: соцсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Взрыв прогремел у здания турецкой корпорации-производителя военных самолетов и космического оборудования в Анкаре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД страны.
По данным главы министерства внутренних дел Турции Али Ерликая, в результате происшествие есть погибшие и раненые, их число уточняется.
"Сегодня произошел теракт на объектах компании TUSAŞ в Анкаре. В результате нападения, к сожалению, есть погибшие и раненные", - написал Ерликая в соцсети X.
По данным местных СМИ, на месте теракта слышна стрельба. Работают отряды полиции.
"На производственном объекте TUSAŞ в Анкаре, в районе Кахраманказан, прогремел взрыв, также слышны звуки стрельбы", — говорится в публикации агентства IHA.
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ТурцияТерактПроисшествияВ миреНовостиВзрыв
 
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