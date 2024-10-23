https://crimea.ria.ru/20241023/v-turtsii-proizoshel-terakt--est-pogibshie-1141296231.html
В Турции произошел теракт – есть погибшие
В Турции произошел теракт – есть погибшие - РИА Новости Крым, 23.10.2024
В Турции произошел теракт – есть погибшие
Взрыв прогремел у здания турецкой корпорации-производителя военных самолетов и космического оборудования в Анкаре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T16:23
2024-10-23T16:23
2024-10-23T16:41
турция
теракт
происшествия
в мире
новости
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141296113_0:77:630:431_1920x0_80_0_0_6e05a81a69f946e5d23a145adf1aaf3d.png.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Взрыв прогремел у здания турецкой корпорации-производителя военных самолетов и космического оборудования в Анкаре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД страны.По данным главы министерства внутренних дел Турции Али Ерликая, в результате происшествие есть погибшие и раненые, их число уточняется. По данным местных СМИ, на месте теракта слышна стрельба. Работают отряды полиции.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
турция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141296113_10:0:630:465_1920x0_80_0_0_14f7ac4375a26ddc624e2ab440f1e3a4.png.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, теракт, происшествия, в мире, новости, взрыв
В Турции произошел теракт – есть погибшие
В Турции произошел теракт у здания корпорации по производству военных самолетов
16:23 23.10.2024 (обновлено: 16:41 23.10.2024)