https://crimea.ria.ru/20241023/v-turtsii-proizoshel-terakt--est-pogibshie-1141296231.html

В Турции произошел теракт – есть погибшие

В Турции произошел теракт – есть погибшие - РИА Новости Крым, 23.10.2024

В Турции произошел теракт – есть погибшие

Взрыв прогремел у здания турецкой корпорации-производителя военных самолетов и космического оборудования в Анкаре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД... РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T16:23

2024-10-23T16:23

2024-10-23T16:41

турция

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взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Взрыв прогремел у здания турецкой корпорации-производителя военных самолетов и космического оборудования в Анкаре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД страны.По данным главы министерства внутренних дел Турции Али Ерликая, в результате происшествие есть погибшие и раненые, их число уточняется. По данным местных СМИ, на месте теракта слышна стрельба. Работают отряды полиции.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

турция

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, теракт, происшествия, в мире, новости, взрыв