Четыре человека погибли при теракте в Турции – Эрдоган
При теракте в Турции погибли четыре и ранены 14 человек – Эрдоган
18:19 23.10.2024 (обновлено: 18:39 23.10.2024)
© IHA via APДым поднимается над зданием Turkish Aerospace Industries Inc. на окраине Анкары, Турция, среда, 23 октября 2024
© IHA via AP
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Четыре человека стали жертвами террористов в Анкаре, еще 14 получили ранения. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
В среду глава министерства внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что у здания турецкой корпорации-производителя военных самолетов и космического оборудования TUSAŞ прогремел взрыв. Он назвал случившееся терактом и сообщил о погибших и раненых.
"У нас четыре погибших, четыре мученика, 14 раненых. Это коварный террористический акт", - сказал Эрдоган.
В среду лидеры России и Турции проводят переговоры на полях саммита БРИКС в Казани. Это вторая за год очная встреча президентов, по телефону они общались в этом году уже шесть раз.
ХVI Саммит стран БРИКС проходит 22 – 24 октября в Казани. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, а также лидеры и официальные представители ряда других стран.
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