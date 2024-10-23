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Четыре человека погибли при теракте в Турции – Эрдоган

Четыре человека погибли при теракте в Турции – Эрдоган - РИА Новости Крым, 23.10.2024

Четыре человека погибли при теракте в Турции – Эрдоган

Четыре человека стали жертвами террористов в Анкаре, еще 14 получили ранения. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил турецкий лидер... РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T18:19

2024-10-23T18:19

2024-10-23T18:39

турция

реджеп тайип эрдоган

теракт

анкара

происшествия

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Четыре человека стали жертвами террористов в Анкаре, еще 14 получили ранения. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.В среду глава министерства внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что у здания турецкой корпорации-производителя военных самолетов и космического оборудования TUSAŞ прогремел взрыв. Он назвал случившееся терактом и сообщил о погибших и раненых.В среду лидеры России и Турции проводят переговоры на полях саммита БРИКС в Казани. Это вторая за год очная встреча президентов, по телефону они общались в этом году уже шесть раз.ХVI Саммит стран БРИКС проходит 22 – 24 октября в Казани. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, а также лидеры и официальные представители ряда других стран.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, реджеп тайип эрдоган, теракт, анкара, происшествия, в мире