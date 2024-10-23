Рейтинг@Mail.ru
Четыре человека погибли при теракте в Турции – Эрдоган - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241023/chetyre-cheloveka-pogibli-pri-terakte-v-turtsii--erdogan-1141299401.html
Четыре человека погибли при теракте в Турции – Эрдоган
Четыре человека погибли при теракте в Турции – Эрдоган - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Четыре человека погибли при теракте в Турции – Эрдоган
Четыре человека стали жертвами террористов в Анкаре, еще 14 получили ранения. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил турецкий лидер... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T18:19
2024-10-23T18:39
турция
реджеп тайип эрдоган
теракт
анкара
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141299621_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_bcc42a3623bf9f49ca89921040d33a4e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Четыре человека стали жертвами террористов в Анкаре, еще 14 получили ранения. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.В среду глава министерства внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что у здания турецкой корпорации-производителя военных самолетов и космического оборудования TUSAŞ прогремел взрыв. Он назвал случившееся терактом и сообщил о погибших и раненых.В среду лидеры России и Турции проводят переговоры на полях саммита БРИКС в Казани. Это вторая за год очная встреча президентов, по телефону они общались в этом году уже шесть раз.ХVI Саммит стран БРИКС проходит 22 – 24 октября в Казани. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, а также лидеры и официальные представители ряда других стран.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
турция
анкара
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141299621_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_f53d8fea6b8421366a36bab57a0adda1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, реджеп тайип эрдоган, теракт, анкара, происшествия, в мире
Четыре человека погибли при теракте в Турции – Эрдоган

При теракте в Турции погибли четыре и ранены 14 человек – Эрдоган

18:19 23.10.2024 (обновлено: 18:39 23.10.2024)
 
© IHA via APДым поднимается над зданием Turkish Aerospace Industries Inc. на окраине Анкары, Турция, среда, 23 октября 2024
Дым поднимается над зданием Turkish Aerospace Industries Inc. на окраине Анкары, Турция, среда, 23 октября 2024
© IHA via AP
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Четыре человека стали жертвами террористов в Анкаре, еще 14 получили ранения. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
В среду глава министерства внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что у здания турецкой корпорации-производителя военных самолетов и космического оборудования TUSAŞ прогремел взрыв. Он назвал случившееся терактом и сообщил о погибших и раненых.
"У нас четыре погибших, четыре мученика, 14 раненых. Это коварный террористический акт", - сказал Эрдоган.
В среду лидеры России и Турции проводят переговоры на полях саммита БРИКС в Казани. Это вторая за год очная встреча президентов, по телефону они общались в этом году уже шесть раз.
ХVI Саммит стран БРИКС проходит 22 – 24 октября в Казани. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, а также лидеры и официальные представители ряда других стран.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганТерактАнкараПроисшествияВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:59Ребенок упал со скалистого склона в горах Крыма
18:46Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Анкаре
18:19Четыре человека погибли при теракте в Турции – Эрдоган
18:17На ливневки в Сакском районе Крыма выделят 38 миллионов рублей
18:12В Ялте машина сбила 9-летнюю девочку
17:47В Симферополе капитально отремонтировали районную больницу
17:27В Симферополе масштабная авария на магистральном водоводе
17:23В "Тайгане" установят памятник погибшей Леокадии Переваловой
17:16В Судаке назначен новый глава городского округа
16:51СВОи люди: в Симферополе отрылась выставка портретов бойцов спецоперации
16:23В Турции произошел теракт – есть погибшие
16:09В Крыму осудят лидера джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы"*
15:52Итоговая декларация саммита БРИКС – Путин обозначил главное
15:40За кого играет Зеленский – эксперт о предложении не бить по энергетике
15:26Четверых крымчан будут судить за похищение подростка и вымогательство
14:55Путин назвал большую финансовую ошибку США
14:40Курское направление - враг теряет сотни боевиков и технику
14:27Си Цзиньпин призвал не допустить эскалации конфликта на Украине
14:17Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС
14:09Машина улетела в кювет на западе Крыма - пострадал водитель
Лента новостейМолния