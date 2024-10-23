https://crimea.ria.ru/20241023/rebenok-upal-so-skalistogo-sklona-v-gorakh-kryma-1141300365.html

Ребенок упал со скалистого склона в горах Крыма

Ребенок упал со скалистого склона в горах Крыма - РИА Новости Крым, 23.10.2024

Ребенок упал со скалистого склона в горах Крыма

Мальчик во время прогулки с мамой по неосторожности упал со склона горы Крестовая на Южном берегу Крыма. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, из труднодоступной РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T18:59

2024-10-23T18:59

2024-10-23T18:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Мальчик во время прогулки с мамой по неосторожности упал со склона горы Крестовая на Южном берегу Крыма. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, из труднодоступной местности ребенка пришлось эвакуировать спасателям.По данным пресс-службы, сигнал о происшествии на склоне горы Крестовой в южнобережном поселке Нижняя Ореанда операторы МЧС приняли в среду днем.На место происшествия выехали специалисты Ялтинского аварийно-спасательного отряда. Они оказали мальчику первую помощь, наложили повязку и шину, уложили на носилки и транспортировали к карете скорой медицинской помощи, где передали медработникам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел сфотографироваться и упал в обрыв: в Крымских горах погиб туристМужчина сорвался с 15-метровой скалы на горе Чатыр-Даг в КрымуВ горах Крыма спасли двух туристов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, юбк, горы крыма, происшествия, мчс крыма, дети, новости крыма