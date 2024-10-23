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Ребенок упал со скалистого склона в горах Крыма - РИА Новости Крым, 23.10.2024
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Ребенок упал со скалистого склона в горах Крыма
Ребенок упал со скалистого склона в горах Крыма - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Ребенок упал со скалистого склона в горах Крыма
Мальчик во время прогулки с мамой по неосторожности упал со склона горы Крестовая на Южном берегу Крыма. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, из труднодоступной РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T18:59
2024-10-23T18:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Мальчик во время прогулки с мамой по неосторожности упал со склона горы Крестовая на Южном берегу Крыма. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, из труднодоступной местности ребенка пришлось эвакуировать спасателям.По данным пресс-службы, сигнал о происшествии на склоне горы Крестовой в южнобережном поселке Нижняя Ореанда операторы МЧС приняли в среду днем.На место происшествия выехали специалисты Ялтинского аварийно-спасательного отряда. Они оказали мальчику первую помощь, наложили повязку и шину, уложили на носилки и транспортировали к карете скорой медицинской помощи, где передали медработникам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел сфотографироваться и упал в обрыв: в Крымских горах погиб туристМужчина сорвался с 15-метровой скалы на горе Чатыр-Даг в КрымуВ горах Крыма спасли двух туристов
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, юбк, горы крыма, происшествия, мчс крыма, дети, новости крыма
Ребенок упал со скалистого склона в горах Крыма

На Южном берегу Крыма ребенок травмировался при падении со склона горы Крестовая

18:59 23.10.2024
 
© МЧС Республики КрымМальчик упал со склона горы и травмировался на Южнобережье Крыма
Мальчик упал со склона горы и травмировался на Южнобережье Крыма
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Мальчик во время прогулки с мамой по неосторожности упал со склона горы Крестовая на Южном берегу Крыма. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, из труднодоступной местности ребенка пришлось эвакуировать спасателям.
По данным пресс-службы, сигнал о происшествии на склоне горы Крестовой в южнобережном поселке Нижняя Ореанда операторы МЧС приняли в среду днем.
"Спускаясь вместе с мамой с крутого скально-осыпного склона, мальчик упал и скатился вниз около трех метров, получив различные травмы. Самостоятельно передвигаться он не мог, поэтому необходима была помощь спасателей в его эвакуации к автомобилю скорой помощи", - уточнили детали инцидента в ведомстве.
На место происшествия выехали специалисты Ялтинского аварийно-спасательного отряда. Они оказали мальчику первую помощь, наложили повязку и шину, уложили на носилки и транспортировали к карете скорой медицинской помощи, где передали медработникам.
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