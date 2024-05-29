https://crimea.ria.ru/20240529/khotel-sfotografirovatsya-i-upal-v-obryv-v-krymskikh-gorakh-pogib-turist-1137702951.html

Хотел сфотографироваться и упал в обрыв: в Крымских горах погиб турист

Хотел сфотографироваться и упал в обрыв: в Крымских горах погиб турист - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Хотел сфотографироваться и упал в обрыв: в Крымских горах погиб турист

В Крымских горах упал с высоты и разбился турист, который отклонился от официального маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального государственного... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T21:33

2024-05-29T21:33

2024-05-29T21:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Крымских горах упал с высоты и разбился турист, который отклонился от официального маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального государственного бюджетного учреждения "Заповедный Крым".Уточняется, что трагедия произошла в районе Таракташской тропы.В пресс-службе также напомнили, что отклонение от официального маршрута – это нарушение КоАП РФ ст. 8.39 "Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях"."Просим: не отклоняйтесь от официального маршрута, даже если очень верите в свои силы и знаете "каждый камень", - говорится в тексте.Ранее в четверг в пресс-службе республиканского МЧС сообщили, что турист заблудился на горе Ай-Петри. Спасатели обнаружили его на крутом скально-осыпном склоне.Читайте также на РИА Новости Крым:На Ай-Петри благоустроили и закольцевали туристический маршрутШесть нимф: в Ялте появилась первая бригада лесных инспекторов-женщинМэр Ялты назвала количество туристов в майские праздники

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крым, новости, фгбу "заповедный крым", горы крыма, новости крыма