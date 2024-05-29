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Хотел сфотографироваться и упал в обрыв: в Крымских горах погиб турист - РИА Новости Крым, 29.05.2024
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Хотел сфотографироваться и упал в обрыв: в Крымских горах погиб турист
Хотел сфотографироваться и упал в обрыв: в Крымских горах погиб турист - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Хотел сфотографироваться и упал в обрыв: в Крымских горах погиб турист
В Крымских горах упал с высоты и разбился турист, который отклонился от официального маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального государственного... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T21:33
2024-05-29T21:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Крымских горах упал с высоты и разбился турист, который отклонился от официального маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального государственного бюджетного учреждения "Заповедный Крым".Уточняется, что трагедия произошла в районе Таракташской тропы.В пресс-службе также напомнили, что отклонение от официального маршрута – это нарушение КоАП РФ ст. 8.39 "Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях"."Просим: не отклоняйтесь от официального маршрута, даже если очень верите в свои силы и знаете "каждый камень", - говорится в тексте.Ранее в четверг в пресс-службе республиканского МЧС сообщили, что турист заблудился на горе Ай-Петри. Спасатели обнаружили его на крутом скально-осыпном склоне.Читайте также на РИА Новости Крым:На Ай-Петри благоустроили и закольцевали туристический маршрутШесть нимф: в Ялте появилась первая бригада лесных инспекторов-женщинМэр Ялты назвала количество туристов в майские праздники
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происшествия, крым, новости, фгбу "заповедный крым", горы крыма, новости крыма
Хотел сфотографироваться и упал в обрыв: в Крымских горах погиб турист

В Крымских горах турист упал с 40-метровой высоты

21:33 29.05.2024 (обновлено: 21:34 29.05.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАптечка
Аптечка - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Крымских горах упал с высоты и разбился турист, который отклонился от официального маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального государственного бюджетного учреждения "Заповедный Крым".
Уточняется, что трагедия произошла в районе Таракташской тропы.
"Турист отклонился от официального маршрута всего на 50 метров, и немного ушел с тропы, чтобы сфотографировать красивый вид. Человек взрослый, спортивного телосложения, в самом расцвете сил. Падение с 40-метровой высоты не оставило ему шансов", - говорится в Telegram-сообщении объединенной дирекции.
В пресс-службе также напомнили, что отклонение от официального маршрута – это нарушение КоАП РФ ст. 8.39 "Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях".
"Просим: не отклоняйтесь от официального маршрута, даже если очень верите в свои силы и знаете "каждый камень", - говорится в тексте.
Ранее в четверг в пресс-службе республиканского МЧС сообщили, что турист заблудился на горе Ай-Петри. Спасатели обнаружили его на крутом скально-осыпном склоне.
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