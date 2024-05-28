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Шесть нимф: в Ялте появилась первая бригада лесных инспекторов-женщин - РИА Новости Крым, 28.05.2024
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Шесть нимф: в Ялте появилась первая бригада лесных инспекторов-женщин
Шесть нимф: в Ялте появилась первая бригада лесных инспекторов-женщин - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Шесть нимф: в Ялте появилась первая бригада лесных инспекторов-женщин
РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T10:11
2024-05-28T10:11
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Яркий зеленый джип останавливается на горной лесной дороге, из него выходят человек восемь – в шортах, панамках, кроссовках, с фотоаппаратами. Сразу видно – туристы. Это туроператоры привезли на экскурсию очередную группу путешественников. Хотят осмотреть достопримечательность – очень старую сосну в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Посчитавшись и осмотревшись, собираются направиться по оборудованной тропе вглубь леса. И тут из-за поворота горной дороги появляется "буханочка". На борту логотип с оленем. Это инспекторы объединенной дирекции заповедников "Заповедный Крым" патрулируют вверенную им территорию.К туристам направляются не суровые бородатые лесники, а симпатичные молодые женщины и девушки. Теперь и они стоят на страже леса. Первая в России женская бригада лесных инспекторов появилась в Ялте, в структуре объединенной дирекции заповедников "Заповедный Крым".Стать другом туристу в лесу"Изначально переходный период крымчанам дался достаточно сложно. Вход в новое правовое поле для местных жителей был весьма болезненным. У нас было огромное количество конфликтных ситуаций из-за того, что местные привыкли: лес - это их собственность, они хотят сюда ходить, никто не должен этого запрещать. Естественно, что в этот период конфликты были неизбежны. Государственная инспекция работала достаточно жестко", - рассказывает специалист по связям с общественностью "Заповедного Крыма" Екатерина Лелюк.За четыре года ситуация переломилась, констатирует она. Местные жители все-таки пошли навстречу заповеднику и поняли, что Крым живет в новом правовом поле, что существует закон, который нарушать нельзя, как бы они этого не хотели. Сегодня крымчане абсолютно нормально воспринимают инспекторов в области охраны окружающей среды и проводимые ими проверки туристов в лесу. Ведь каждый, кто посещает заповедные объекты, должен иметь на это специальное разрешение, которое можно получить онлайн. Это нужно, чтобы заповедник не испытывал чрезмерной антропогенной нагрузки.Другое дело – туристы из других регионов."Крым – уникальное место. Здесь все очень близко. Если в других регионах России заповедники располагаются далеко от населенных пунктов, в них приходится ехать много часов и специально, то в Ялте, например, на заповедные объекты можно попасть, что говорится, по пути из гостиницы на море. В этом и заключается сложность. Вот наш Ялтинский заповедник: дорога через него – в муниципальной собственности. Ездит, кто хочет, а по бокам неогороженный заповедный лес. Туристы не знают этих тонкостей. Но нарушать все равно нельзя".Для того, чтобы стать ближе туристу, в заповеднике решили создать образ инспектора, которого не будет бояться посетитель.Девушки и приемы самообороныПока мы разговариваем с Катей, инспекторы уже занялись своей прямой задачей – общаются с туристами. Эта группа приехала в Крым из Татарстана. Разрешений у них на посещение заповедника нет. Старший группы – представитель одного из местных туроператоров - сразу идет на скандал, хотя в корне не прав: он, прекрасно зная о том, что разрешение необходимо, не предупредил гостей полуострова о необходимости регистрированного посещения заповедных объектов.Не обращая внимания на претензии и крик, инспекторы стараются объяснить приезжим, что они могут оформить разрешения тут же онлайн, через сайт заповедника. Помогают разобраться в онлайн-приложении. Гости из Татарстана с готовностью достают мобильные, но руководитель нервирует всю группу. В итоге туристы грузятся в машину и уезжают восвояси, так и не посмотрев на уникальный природный объект."Я уже не первый раз вижу этого мужчину", - говорит госинспектор Алена, - "Постоянно с этим туроператором такая история, не желают регистрировать своих клиентов, хотя могли бы быстро оформить все нужные документы сразу для всей туристической группы, заодно людям время сэкономили бы".Алена, как и все остальные пять инспекторов, работает с первого апреля. На маршруты инспекторы выходят вдвоем – итого три смены инспекторов по паре в каждой смене.Спрашиваю, а что делать, если со стороны непрошенных гостей заповедника дойдет до рукоприкладства. Такие случаи были даже с мужчинами. Например, не так давно в отношении одного из инспекторов-мужчин применили газовый баллончик."Мы проходим специальную физическую подготовку. Подписали соглашение с Федерацией самбо Ялты, занимаемся самообороной. Но вообще мы оснащены видеорегистраторами. Если возникает какая-то конфликтная ситуация, то предупреждаем посетителей о том, что фиксируется их поведение и наш диалог. Далее за все свои действия турист отвечает перед законом. А если начинают руками махать, то тогда уже вызываем подкрепление – оперативную бригаду инспекторов-мужчин, у которых есть право ношения оружия. Ну и в полицию звоним".Нимфы ходят пешкомАлена раньше работала в детском саду. А вот муж у нее - государственный лесной инспектор. Переехав в Крым из северной Кандалакши, Алена так прониклась защитой природы, что, узнав о наборе инспекторов-женщин, с готовностью променяла воспитание детей на воспитание туристов.В отряде также "лесные нимфы" из Севастополя, Ялты, Кабардино-Балкарии, Севастополя…"Предыдущее моя рабочая специальность - экскурсовод. Я давно хожу в походы, очень люблю природу. Для меня сидеть на одном месте в офисе невыносимо, поэтому я предпочитаю проводить рабочий день на природе, общаясь с людьми. Работа инспектора для меня – верх совершенства", - вторит напарнице Светлана.С официальным завершением туристического сезона в Крыму девушки-инспекторы также продолжат патрулировать заповедные места, потому что в заповеднике нет праздников, выходных и окончания туристического сезона – туристы по лесам ходят и зимой, и летом.Основная работа инспекторов - пешее патрулирование. Это прописано в государственном задании. Инспекторы должны пройти пешком определенный километраж, проверить вверенную территорию, написать доклад: "на участке все хорошо, мусора нет, нарушений не зафиксировано, костровищ нет, посетителей не встретил".Девушки улыбаются и готовятся идти в свой ежедневный рабочий поход - пешком пять-восемь километров по пересеченной местности. В дождь, ветер и снег. Это их работа."На воздухе и с людьми", – смеются защитницы леса.
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Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авторы, фгбу "заповедный крым", природа, крым, новости крыма, заповедники крыма, ялта, туризм в крыму
Шесть нимф: в Ялте появилась первая бригада лесных инспекторов-женщин

В Ялтинском заповеднике на работу заступил первый в России женский лесной патруль

10:11 28.05.2024
 
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Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
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Яркий зеленый джип останавливается на горной лесной дороге, из него выходят человек восемь – в шортах, панамках, кроссовках, с фотоаппаратами. Сразу видно – туристы. Это туроператоры привезли на экскурсию очередную группу путешественников. Хотят осмотреть достопримечательность – очень старую сосну в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Посчитавшись и осмотревшись, собираются направиться по оборудованной тропе вглубь леса. И тут из-за поворота горной дороги появляется "буханочка". На борту логотип с оленем. Это инспекторы объединенной дирекции заповедников "Заповедный Крым" патрулируют вверенную им территорию.
К туристам направляются не суровые бородатые лесники, а симпатичные молодые женщины и девушки. Теперь и они стоят на страже леса. Первая в России женская бригада лесных инспекторов появилась в Ялте, в структуре объединенной дирекции заповедников "Заповедный Крым".

Стать другом туристу в лесу

"Изначально переходный период крымчанам дался достаточно сложно. Вход в новое правовое поле для местных жителей был весьма болезненным. У нас было огромное количество конфликтных ситуаций из-за того, что местные привыкли: лес - это их собственность, они хотят сюда ходить, никто не должен этого запрещать. Естественно, что в этот период конфликты были неизбежны. Государственная инспекция работала достаточно жестко", - рассказывает специалист по связям с общественностью "Заповедного Крыма" Екатерина Лелюк.
За четыре года ситуация переломилась, констатирует она. Местные жители все-таки пошли навстречу заповеднику и поняли, что Крым живет в новом правовом поле, что существует закон, который нарушать нельзя, как бы они этого не хотели. Сегодня крымчане абсолютно нормально воспринимают инспекторов в области охраны окружающей среды и проводимые ими проверки туристов в лесу. Ведь каждый, кто посещает заповедные объекты, должен иметь на это специальное разрешение, которое можно получить онлайн. Это нужно, чтобы заповедник не испытывал чрезмерной антропогенной нагрузки.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗаповедный Крым
Заповедный Крым - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Другое дело – туристы из других регионов.
"Крым – уникальное место. Здесь все очень близко. Если в других регионах России заповедники располагаются далеко от населенных пунктов, в них приходится ехать много часов и специально, то в Ялте, например, на заповедные объекты можно попасть, что говорится, по пути из гостиницы на море. В этом и заключается сложность. Вот наш Ялтинский заповедник: дорога через него – в муниципальной собственности. Ездит, кто хочет, а по бокам неогороженный заповедный лес. Туристы не знают этих тонкостей. Но нарушать все равно нельзя".
Для того, чтобы стать ближе туристу, в заповеднике решили создать образ инспектора, которого не будет бояться посетитель.
"Инспектор должен стать другом туристу. Он должен проводить, в первую очередь, разъяснительную и ознакомительную работу. Миссия девушек - встречать туристов на маршруте, разъяснять им правила поведения, показывать дорогу, помогать работать с навигационными картами, системами, скачивать приложения, устанавливать трекинговые карты на телефон… Наши девушки - это наша мягкая сила, и наша обратная связь", - объясняет Екатерина Лелюк.

Девушки и приемы самообороны

Пока мы разговариваем с Катей, инспекторы уже занялись своей прямой задачей – общаются с туристами. Эта группа приехала в Крым из Татарстана. Разрешений у них на посещение заповедника нет. Старший группы – представитель одного из местных туроператоров - сразу идет на скандал, хотя в корне не прав: он, прекрасно зная о том, что разрешение необходимо, не предупредил гостей полуострова о необходимости регистрированного посещения заповедных объектов.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗаповедный Крым
Заповедный Крым - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Не обращая внимания на претензии и крик, инспекторы стараются объяснить приезжим, что они могут оформить разрешения тут же онлайн, через сайт заповедника. Помогают разобраться в онлайн-приложении. Гости из Татарстана с готовностью достают мобильные, но руководитель нервирует всю группу. В итоге туристы грузятся в машину и уезжают восвояси, так и не посмотрев на уникальный природный объект.
"Я уже не первый раз вижу этого мужчину", - говорит госинспектор Алена, - "Постоянно с этим туроператором такая история, не желают регистрировать своих клиентов, хотя могли бы быстро оформить все нужные документы сразу для всей туристической группы, заодно людям время сэкономили бы".
Алена, как и все остальные пять инспекторов, работает с первого апреля. На маршруты инспекторы выходят вдвоем – итого три смены инспекторов по паре в каждой смене.
Спрашиваю, а что делать, если со стороны непрошенных гостей заповедника дойдет до рукоприкладства. Такие случаи были даже с мужчинами. Например, не так давно в отношении одного из инспекторов-мужчин применили газовый баллончик.
"Мы проходим специальную физическую подготовку. Подписали соглашение с Федерацией самбо Ялты, занимаемся самообороной. Но вообще мы оснащены видеорегистраторами. Если возникает какая-то конфликтная ситуация, то предупреждаем посетителей о том, что фиксируется их поведение и наш диалог. Далее за все свои действия турист отвечает перед законом. А если начинают руками махать, то тогда уже вызываем подкрепление – оперативную бригаду инспекторов-мужчин, у которых есть право ношения оружия. Ну и в полицию звоним".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Инспекторы объединенной дирекции заповедников "Заповедный Крым"

Заповедный Крым
1 из 5

Инспекторы объединенной дирекции заповедников "Заповедный Крым"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

На маршруты инспекторы выходят вдвоем

Заповедный Крым
2 из 5

На маршруты инспекторы выходят вдвоем

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Алена приехала в Крым из Кандалакши

Заповедный Крым
3 из 5

Алена приехала в Крым из Кандалакши

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Основная работа инспекторов - пешее патрулирование

Заповедный Крым
4 из 5

Основная работа инспекторов - пешее патрулирование

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

С официальным завершением туристического сезона в Крыму девушки-инспекторы также продолжат патрулировать заповедные места

Заповедный Крым
5 из 5

С официальным завершением туристического сезона в Крыму девушки-инспекторы также продолжат патрулировать заповедные места

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5

Инспекторы объединенной дирекции заповедников "Заповедный Крым"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 5

На маршруты инспекторы выходят вдвоем

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5

Алена приехала в Крым из Кандалакши

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5

Основная работа инспекторов - пешее патрулирование

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 5

С официальным завершением туристического сезона в Крыму девушки-инспекторы также продолжат патрулировать заповедные места

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Нимфы ходят пешком

Алена раньше работала в детском саду. А вот муж у нее - государственный лесной инспектор. Переехав в Крым из северной Кандалакши, Алена так прониклась защитой природы, что, узнав о наборе инспекторов-женщин, с готовностью променяла воспитание детей на воспитание туристов.
В отряде также "лесные нимфы" из Севастополя, Ялты, Кабардино-Балкарии, Севастополя…
"Предыдущее моя рабочая специальность - экскурсовод. Я давно хожу в походы, очень люблю природу. Для меня сидеть на одном месте в офисе невыносимо, поэтому я предпочитаю проводить рабочий день на природе, общаясь с людьми. Работа инспектора для меня – верх совершенства", - вторит напарнице Светлана.
С официальным завершением туристического сезона в Крыму девушки-инспекторы также продолжат патрулировать заповедные места, потому что в заповеднике нет праздников, выходных и окончания туристического сезона – туристы по лесам ходят и зимой, и летом.
Основная работа инспекторов - пешее патрулирование. Это прописано в государственном задании. Инспекторы должны пройти пешком определенный километраж, проверить вверенную территорию, написать доклад: "на участке все хорошо, мусора нет, нарушений не зафиксировано, костровищ нет, посетителей не встретил".
"У девочек расширенный функционал. Вот, допустим, сегодня у нас было предупреждение по поводу пожароопасной ситуации, дует сильный ветер. Поэтому после интервью девочки поедут на Шаан-Кая, будут мониторить этот участок, чтоб все было в порядке, ведь там подрастает хвойный молодняк", - рассказывает Екатерина.
Девушки улыбаются и готовятся идти в свой ежедневный рабочий поход - пешком пять-восемь километров по пересеченной местности. В дождь, ветер и снег. Это их работа.
"На воздухе и с людьми", – смеются защитницы леса.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗаповедный Крым
Заповедный Крым - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
 
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