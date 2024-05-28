https://crimea.ria.ru/20240528/shest-nimf-v-yalte-poyavilas-pervaya-brigada-lesnykh-inspektorov-zhenschin-1137645418.html

Шесть нимф: в Ялте появилась первая бригада лесных инспекторов-женщин

Шесть нимф: в Ялте появилась первая бригада лесных инспекторов-женщин - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Шесть нимф: в Ялте появилась первая бригада лесных инспекторов-женщин

РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T10:11

2024-05-28T10:11

2024-05-28T10:11

эксклюзивы риа новости крым

авторы

фгбу "заповедный крым"

природа

крым

новости крыма

заповедники крыма

ялта

туризм в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1c/1137645733_0:60:3071:1787_1920x0_80_0_0_d0c1f0c24a72c148b005fbf22cdcb20d.jpg

Яркий зеленый джип останавливается на горной лесной дороге, из него выходят человек восемь – в шортах, панамках, кроссовках, с фотоаппаратами. Сразу видно – туристы. Это туроператоры привезли на экскурсию очередную группу путешественников. Хотят осмотреть достопримечательность – очень старую сосну в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Посчитавшись и осмотревшись, собираются направиться по оборудованной тропе вглубь леса. И тут из-за поворота горной дороги появляется "буханочка". На борту логотип с оленем. Это инспекторы объединенной дирекции заповедников "Заповедный Крым" патрулируют вверенную им территорию.К туристам направляются не суровые бородатые лесники, а симпатичные молодые женщины и девушки. Теперь и они стоят на страже леса. Первая в России женская бригада лесных инспекторов появилась в Ялте, в структуре объединенной дирекции заповедников "Заповедный Крым".Стать другом туристу в лесу"Изначально переходный период крымчанам дался достаточно сложно. Вход в новое правовое поле для местных жителей был весьма болезненным. У нас было огромное количество конфликтных ситуаций из-за того, что местные привыкли: лес - это их собственность, они хотят сюда ходить, никто не должен этого запрещать. Естественно, что в этот период конфликты были неизбежны. Государственная инспекция работала достаточно жестко", - рассказывает специалист по связям с общественностью "Заповедного Крыма" Екатерина Лелюк.За четыре года ситуация переломилась, констатирует она. Местные жители все-таки пошли навстречу заповеднику и поняли, что Крым живет в новом правовом поле, что существует закон, который нарушать нельзя, как бы они этого не хотели. Сегодня крымчане абсолютно нормально воспринимают инспекторов в области охраны окружающей среды и проводимые ими проверки туристов в лесу. Ведь каждый, кто посещает заповедные объекты, должен иметь на это специальное разрешение, которое можно получить онлайн. Это нужно, чтобы заповедник не испытывал чрезмерной антропогенной нагрузки.Другое дело – туристы из других регионов."Крым – уникальное место. Здесь все очень близко. Если в других регионах России заповедники располагаются далеко от населенных пунктов, в них приходится ехать много часов и специально, то в Ялте, например, на заповедные объекты можно попасть, что говорится, по пути из гостиницы на море. В этом и заключается сложность. Вот наш Ялтинский заповедник: дорога через него – в муниципальной собственности. Ездит, кто хочет, а по бокам неогороженный заповедный лес. Туристы не знают этих тонкостей. Но нарушать все равно нельзя".Для того, чтобы стать ближе туристу, в заповеднике решили создать образ инспектора, которого не будет бояться посетитель.Девушки и приемы самообороныПока мы разговариваем с Катей, инспекторы уже занялись своей прямой задачей – общаются с туристами. Эта группа приехала в Крым из Татарстана. Разрешений у них на посещение заповедника нет. Старший группы – представитель одного из местных туроператоров - сразу идет на скандал, хотя в корне не прав: он, прекрасно зная о том, что разрешение необходимо, не предупредил гостей полуострова о необходимости регистрированного посещения заповедных объектов.Не обращая внимания на претензии и крик, инспекторы стараются объяснить приезжим, что они могут оформить разрешения тут же онлайн, через сайт заповедника. Помогают разобраться в онлайн-приложении. Гости из Татарстана с готовностью достают мобильные, но руководитель нервирует всю группу. В итоге туристы грузятся в машину и уезжают восвояси, так и не посмотрев на уникальный природный объект."Я уже не первый раз вижу этого мужчину", - говорит госинспектор Алена, - "Постоянно с этим туроператором такая история, не желают регистрировать своих клиентов, хотя могли бы быстро оформить все нужные документы сразу для всей туристической группы, заодно людям время сэкономили бы".Алена, как и все остальные пять инспекторов, работает с первого апреля. На маршруты инспекторы выходят вдвоем – итого три смены инспекторов по паре в каждой смене.Спрашиваю, а что делать, если со стороны непрошенных гостей заповедника дойдет до рукоприкладства. Такие случаи были даже с мужчинами. Например, не так давно в отношении одного из инспекторов-мужчин применили газовый баллончик."Мы проходим специальную физическую подготовку. Подписали соглашение с Федерацией самбо Ялты, занимаемся самообороной. Но вообще мы оснащены видеорегистраторами. Если возникает какая-то конфликтная ситуация, то предупреждаем посетителей о том, что фиксируется их поведение и наш диалог. Далее за все свои действия турист отвечает перед законом. А если начинают руками махать, то тогда уже вызываем подкрепление – оперативную бригаду инспекторов-мужчин, у которых есть право ношения оружия. Ну и в полицию звоним".Нимфы ходят пешкомАлена раньше работала в детском саду. А вот муж у нее - государственный лесной инспектор. Переехав в Крым из северной Кандалакши, Алена так прониклась защитой природы, что, узнав о наборе инспекторов-женщин, с готовностью променяла воспитание детей на воспитание туристов.В отряде также "лесные нимфы" из Севастополя, Ялты, Кабардино-Балкарии, Севастополя…"Предыдущее моя рабочая специальность - экскурсовод. Я давно хожу в походы, очень люблю природу. Для меня сидеть на одном месте в офисе невыносимо, поэтому я предпочитаю проводить рабочий день на природе, общаясь с людьми. Работа инспектора для меня – верх совершенства", - вторит напарнице Светлана.С официальным завершением туристического сезона в Крыму девушки-инспекторы также продолжат патрулировать заповедные места, потому что в заповеднике нет праздников, выходных и окончания туристического сезона – туристы по лесам ходят и зимой, и летом.Основная работа инспекторов - пешее патрулирование. Это прописано в государственном задании. Инспекторы должны пройти пешком определенный километраж, проверить вверенную территорию, написать доклад: "на участке все хорошо, мусора нет, нарушений не зафиксировано, костровищ нет, посетителей не встретил".Девушки улыбаются и готовятся идти в свой ежедневный рабочий поход - пешком пять-восемь километров по пересеченной местности. В дождь, ветер и снег. Это их работа."На воздухе и с людьми", – смеются защитницы леса.

крым

заповедники крыма

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

авторы, фгбу "заповедный крым", природа, крым, новости крыма, заповедники крыма, ялта, туризм в крыму