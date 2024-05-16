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Мэр Ялты назвала количество туристов в майские праздники - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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Мэр Ялты назвала количество туристов в майские праздники
Мэр Ялты назвала количество туристов в майские праздники - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Мэр Ялты назвала количество туристов в майские праздники
За время майских праздников в Ялте побывало более 130 тысяч организованных туристов. Это около 55 % от общего количества гостей Крыма, заявила глава... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T16:57
2024-05-16T16:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. За время майских праздников в Ялте побывало более 130 тысяч организованных туристов. Это около 55 % от общего количества гостей Крыма, заявила глава администрации Ялты Янина Павленко."Несмотря на переменчивую в эти дни погоду, видим рост в 15% по сравнению с 2023 годом. Большинство (72%) прибыли к нам по мосту автотранспортом, 25% - поездом и 3% - через новые регионы. Всего же с начала года Ялта приняла уже 352 000 гостей (в 173 официальных объектах размещения), загрузка составила 50-60%", - написала Павленко.Гости Ялты преимущественно выбирали отели с развитой инфраструктурой, для семейного отдыха и санатории с лечением, уточнила Янина Павленко."Начало положено – ждем еще больше гостей со стартом купального сезона. Интерес к Крыму и к Ялте огромный – увидели это по выставке "Россия" на ВДНХ в Москве, где приняла участие команда муниципалитета. Ну и погода уже налаживается, вода в море прогрелась до 15-17 градусов", - добавила она.Ранее в администрации показали проект обустройства знаменитой Солнечной тропы. Ее дополнят видовыми мостиками, точечной подсветкой скал, множеством зон отдыха.Читайте также на РИА Новости Крым:Живые экскурсии: что предложат туристам в заповеднике ЯлтыУникальные особняки Ялты внесены в список объектов культурного наследияРазвитие туризма в Крыму: что сделают до 2030 года
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РИА Новости Крым
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ялта, янина павленко, крым, туризм, туризм в крыму, отдых, новости крыма
Мэр Ялты назвала количество туристов в майские праздники

В майские праздники Ялту посетили на 15% больше туристов по сравнению с прошлым годом

16:57 16.05.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. За время майских праздников в Ялте побывало более 130 тысяч организованных туристов. Это около 55 % от общего количества гостей Крыма, заявила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Несмотря на переменчивую в эти дни погоду, видим рост в 15% по сравнению с 2023 годом. Большинство (72%) прибыли к нам по мосту автотранспортом, 25% - поездом и 3% - через новые регионы. Всего же с начала года Ялта приняла уже 352 000 гостей (в 173 официальных объектах размещения), загрузка составила 50-60%", - написала Павленко.
Гости Ялты преимущественно выбирали отели с развитой инфраструктурой, для семейного отдыха и санатории с лечением, уточнила Янина Павленко.
"Начало положено – ждем еще больше гостей со стартом купального сезона. Интерес к Крыму и к Ялте огромный – увидели это по выставке "Россия" на ВДНХ в Москве, где приняла участие команда муниципалитета. Ну и погода уже налаживается, вода в море прогрелась до 15-17 градусов", - добавила она.
Ранее в администрации показали проект обустройства знаменитой Солнечной тропы. Ее дополнят видовыми мостиками, точечной подсветкой скал, множеством зон отдыха.
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