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Уникальные особняки Ялты внесены в список объектов культурного наследия - РИА Новости Крым, 02.11.2023
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Уникальные особняки Ялты внесены в список объектов культурного наследия
Уникальные особняки Ялты внесены в список объектов культурного наследия - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Уникальные особняки Ялты внесены в список объектов культурного наследия
В Ялте два особняка и стела пополнили список выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T12:42
2023-11-02T12:42
ялта
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крым
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охрана культурного наследия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте два особняка и стела пополнили список выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.По ее словам, теперь эти объекты под охраной, их снос запрещен. Следующий этап – включение их в реестр объектов культурного наследия.Всего в 2022-2023 годах администрацией Ялты, общественными организациями и ялтинцами выявлено свыше 70 объектов культурного наследия.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливадийский дворец готовит сюрприз для посетителейСудьба "Украины": в Феодосии городу вернули кинотеатрСудьба театра кукол в Симферополе определена
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ялта, янина павленко, культура, крым, реестр объектов культурного наследия россии, охрана культурного наследия, новости крыма
Уникальные особняки Ялты внесены в список объектов культурного наследия

В Ялте два особняка и стела внесены в список выявленных объектов культурного наследия

12:42 02.11.2023
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоДача "Серые дрозды" в Ялте
Дача Серые дрозды в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте два особняка и стела пополнили список выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Построенная в 1905 году дача "Серые дрозды" на улице Чернова в разное время была домом для многих известных людей, в том числе для художницы Валентины Цветковой, которая изобразила особняк на одной из своих работ. Интересны и принадлежащий вдове генерал-лейтенанта фон Депп псевдоготический "Замок Черномора" на улице Павленко и стела на набережной в память 90-летия исхода из России членов Императорской семьи", - написала мэр.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоПсевдоготический "Замок Черномора" в Ялте
Псевдоготический Замок Черномора в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
Псевдоготический "Замок Черномора" в Ялте
По ее словам, теперь эти объекты под охраной, их снос запрещен. Следующий этап – включение их в реестр объектов культурного наследия.
Всего в 2022-2023 годах администрацией Ялты, общественными организациями и ялтинцами выявлено свыше 70 объектов культурного наследия.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоСтела на набережной Ялта в память 90-летия исхода из России членов Императорской семьи
Стела на набережной Ялта в память 90-летия исхода из России членов Императорской семьи
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
Стела на набережной Ялта в память 90-летия исхода из России членов Императорской семьи
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ЯлтаЯнина ПавленкоКультураКрымРеестр объектов культурного наследия РоссииОхрана культурного наследияНовости Крыма
 
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