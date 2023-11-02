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Уникальные особняки Ялты внесены в список объектов культурного наследия

Уникальные особняки Ялты внесены в список объектов культурного наследия - РИА Новости Крым, 02.11.2023

Уникальные особняки Ялты внесены в список объектов культурного наследия

В Ялте два особняка и стела пополнили список выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина... РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T12:42

2023-11-02T12:42

2023-11-02T12:42

ялта

янина павленко

культура

крым

реестр объектов культурного наследия россии

охрана культурного наследия

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте два особняка и стела пополнили список выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.По ее словам, теперь эти объекты под охраной, их снос запрещен. Следующий этап – включение их в реестр объектов культурного наследия.Всего в 2022-2023 годах администрацией Ялты, общественными организациями и ялтинцами выявлено свыше 70 объектов культурного наследия.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливадийский дворец готовит сюрприз для посетителейСудьба "Украины": в Феодосии городу вернули кинотеатрСудьба театра кукол в Симферополе определена

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2023

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ялта, янина павленко, культура, крым, реестр объектов культурного наследия россии, охрана культурного наследия, новости крыма