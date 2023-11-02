Уникальные особняки Ялты внесены в список объектов культурного наследия
В Ялте два особняка и стела внесены в список выявленных объектов культурного наследия
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоДача "Серые дрозды" в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте два особняка и стела пополнили список выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Построенная в 1905 году дача "Серые дрозды" на улице Чернова в разное время была домом для многих известных людей, в том числе для художницы Валентины Цветковой, которая изобразила особняк на одной из своих работ. Интересны и принадлежащий вдове генерал-лейтенанта фон Депп псевдоготический "Замок Черномора" на улице Павленко и стела на набережной в память 90-летия исхода из России членов Императорской семьи", - написала мэр.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоПсевдоготический "Замок Черномора" в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
Псевдоготический "Замок Черномора" в Ялте
По ее словам, теперь эти объекты под охраной, их снос запрещен. Следующий этап – включение их в реестр объектов культурного наследия.
Всего в 2022-2023 годах администрацией Ялты, общественными организациями и ялтинцами выявлено свыше 70 объектов культурного наследия.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоСтела на набережной Ялта в память 90-летия исхода из России членов Императорской семьи
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
Стела на набережной Ялта в память 90-летия исхода из России членов Императорской семьи
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