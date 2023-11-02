https://crimea.ria.ru/20231102/sudba-ukrainy-v-feodosii-gorodu-vernuli-kinoteatr---chto-dalshe-1132499036.html
Судьба "Украины": в Феодосии городу вернули кинотеатр - что дальше
Судьба "Украины": в Феодосии городу вернули кинотеатр - что дальше - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Судьба "Украины": в Феодосии городу вернули кинотеатр - что дальше
Здание бывшего кинотеатра "Украина", которое многие годы находилось в частных руках и не использовалось по назначению, решением суда возвращено городу. Его... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T06:02
2023-11-02T06:02
2023-11-02T06:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Здание бывшего кинотеатра "Украина", которое многие годы находилось в частных руках и не использовалось по назначению, решением суда возвращено городу. Его передадут муниципальному театру "Парадокс", однако пока сроки "заселения" не определены - за долгие годы простоя помещения пришли в упадок. Об этом РИА Новости Крым рассказала замглавы администрации города Юлия Некрасова.Здание - городуПо ее словам, сейчас на объект зашли специалисты в области строительства, идет процесс оценки состояния помещений, которые пришли в удручающее состояние: бывший недобросовестный арендатор изъял из залов посадочные кресельные места, частично отсутствуют радиаторы отопления, повреждена система водоснабжения и канализации."Поэтому наша первоочередная задача - запустить коммуникации. Это будем делать за счет средств местного бюджета ", - констатирует Некрасова.Театр "Парадокс"По словам замглавы феодосийской администрации, новым правообладателем здания станет феодосийский театр "Парадокс" - единственный муниципальный, остальные труппы в городе - любительские. В основном помещении, где раньше проводился показ фильмов, будут оборудованы театральная сцена и зрительный зал.Сроков открытия театрального зала и арт-пространства, по ее словам, пока еще нет. Сейчас главная задача специалистов - оценить состояние коммуникаций.Здание бывшего кинотеатра "Украина" в Феодосии с 90-х годов находилось в частных руках. В 2014-м арендатор уехал из страны, помещение вовсе закрыли, с тех пор оно не использовалось. Планы по передаче здания "Украины" одному из местных театральных коллективов феодосийские власти озвучивали неоднократно. Также мысль о том, что бывший феодосийский кинотеатр необходимо перепрофилировать и обязательно переименовать озвучивал ранее председатель крымского парламентского комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков. При этом феодосийский муниципальный театра "Парадокс" не имеет собственного помещения и дает спектакли на сцене местного Дома Культуры. Читайте также на РИА Новости Крым:"Парящие" над морем гримерки: в театре оперы в Севастополе строят консольСудьба театра кукол в Симферополе определенаКрымские театры просят раздать Пушкинские карты младшим школьникам
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
феодосия, кино, театр, городская среда, общество, новости крыма, крым, новости, николай волков, юлия некрасова
Судьба "Украины": в Феодосии городу вернули кинотеатр - что дальше
Заммэра Некрасова: здание бывшего кинотеатра "Украина" в Феодосии передадут театру
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым.
Здание бывшего кинотеатра "Украина", которое многие годы находилось в частных руках и не использовалось по назначению, решением суда возвращено городу. Его передадут муниципальному театру "Парадокс", однако пока сроки "заселения" не определены - за долгие годы простоя помещения пришли в упадок. Об этом РИА Новости Крым
рассказала замглавы администрации города Юлия Некрасова.
Здание - городу
"Буквально недавно завершились работы по кадастрированию всех литеров - на территории несколько объектов. Сторона, которая была арендатором, подала еще одно исковое заявление, но мы считаем, что это для нас не опасно. Основную работу мы провели, суд признал нас собственниками данных помещений, поэтому договор аренды расторгнут", - рассказала Некрасова.
По ее словам, сейчас на объект зашли специалисты в области строительства, идет процесс оценки состояния помещений, которые пришли в удручающее состояние: бывший недобросовестный арендатор изъял из залов посадочные кресельные места, частично отсутствуют радиаторы отопления, повреждена система водоснабжения и канализации.
"Поэтому наша первоочередная задача - запустить коммуникации. Это будем делать за счет средств местного бюджета ", - констатирует Некрасова.
Театр "Парадокс"
По словам замглавы феодосийской администрации, новым правообладателем здания станет феодосийский театр "Парадокс" - единственный муниципальный, остальные труппы в городе - любительские. В основном помещении, где раньше проводился показ фильмов, будут оборудованы театральная сцена и зрительный зал.
"Будем искать грантовые возможности, какие-то программы, чтобы завести средства на ремонт помещения, на установку сценического комплекса, оборудование зрительного зала. Но нужно отметить, что там будет располагаться не только театр. Это будет культурно-досуговый центр. Зал подойдет для проведения целевых мероприятий, большое фойе позволит нам сделать галерею - здесь будут проходить выставки и различные арт-мероприятия", - рассказала Некрасова.
Сроков открытия театрального зала и арт-пространства, по ее словам, пока еще нет. Сейчас главная задача специалистов - оценить состояние коммуникаций.
Здание бывшего кинотеатра "Украина" в Феодосии с 90-х годов находилось в частных руках. В 2014-м арендатор уехал из страны, помещение вовсе закрыли, с тех пор оно не использовалось. Планы по передаче здания "Украины" одному из местных театральных коллективов феодосийские власти озвучивали неоднократно. Также мысль о том, что бывший феодосийский кинотеатр необходимо перепрофилировать и обязательно переименовать озвучивал ранее
председатель крымского парламентского комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.
При этом феодосийский муниципальный театра "Парадокс" не имеет собственного помещения и дает спектакли
на сцене местного Дома Культуры.
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