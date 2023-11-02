https://crimea.ria.ru/20231102/sudba-ukrainy-v-feodosii-gorodu-vernuli-kinoteatr---chto-dalshe-1132499036.html

Судьба "Украины": в Феодосии городу вернули кинотеатр - что дальше

Судьба "Украины": в Феодосии городу вернули кинотеатр - что дальше - РИА Новости Крым, 02.11.2023

Судьба "Украины": в Феодосии городу вернули кинотеатр - что дальше

Здание бывшего кинотеатра "Украина", которое многие годы находилось в частных руках и не использовалось по назначению, решением суда возвращено городу. Его... РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T06:02

2023-11-02T06:02

2023-11-02T06:02

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Здание бывшего кинотеатра "Украина", которое многие годы находилось в частных руках и не использовалось по назначению, решением суда возвращено городу. Его передадут муниципальному театру "Парадокс", однако пока сроки "заселения" не определены - за долгие годы простоя помещения пришли в упадок. Об этом РИА Новости Крым рассказала замглавы администрации города Юлия Некрасова.Здание - городуПо ее словам, сейчас на объект зашли специалисты в области строительства, идет процесс оценки состояния помещений, которые пришли в удручающее состояние: бывший недобросовестный арендатор изъял из залов посадочные кресельные места, частично отсутствуют радиаторы отопления, повреждена система водоснабжения и канализации."Поэтому наша первоочередная задача - запустить коммуникации. Это будем делать за счет средств местного бюджета ", - констатирует Некрасова.Театр "Парадокс"По словам замглавы феодосийской администрации, новым правообладателем здания станет феодосийский театр "Парадокс" - единственный муниципальный, остальные труппы в городе - любительские. В основном помещении, где раньше проводился показ фильмов, будут оборудованы театральная сцена и зрительный зал.Сроков открытия театрального зала и арт-пространства, по ее словам, пока еще нет. Сейчас главная задача специалистов - оценить состояние коммуникаций.Здание бывшего кинотеатра "Украина" в Феодосии с 90-х годов находилось в частных руках. В 2014-м арендатор уехал из страны, помещение вовсе закрыли, с тех пор оно не использовалось. Планы по передаче здания "Украины" одному из местных театральных коллективов феодосийские власти озвучивали неоднократно. Также мысль о том, что бывший феодосийский кинотеатр необходимо перепрофилировать и обязательно переименовать озвучивал ранее председатель крымского парламентского комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков. При этом феодосийский муниципальный театра "Парадокс" не имеет собственного помещения и дает спектакли на сцене местного Дома Культуры. Читайте также на РИА Новости Крым:"Парящие" над морем гримерки: в театре оперы в Севастополе строят консольСудьба театра кукол в Симферополе определенаКрымские театры просят раздать Пушкинские карты младшим школьникам

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2023

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

феодосия, кино, театр, городская среда, общество, новости крыма, крым, новости, николай волков, юлия некрасова