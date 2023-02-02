Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии хотят переименовать "Украину" - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230202/v-feodosii-khotyat-pereimenovat-ukrainu-1126730355.html
В Феодосии хотят переименовать "Украину"
В Феодосии хотят переименовать "Украину" - РИА Новости Крым, 02.02.2023
В Феодосии хотят переименовать "Украину"
Здание бывшего кинотеатра "Украина" в Феодосии, которое многие годы находится в частных руках и не используется по назначению, необходимо перепрофилировать в... РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T16:19
2023-02-02T16:19
эксклюзивы риа новости крым
феодосия
общество
культура
мнения
новости крыма
крым
николай волков
государственный совет рк (госсовет)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126731592_193:0:1503:737_1920x0_80_0_0_9a661fd8748473636ff0c77d847c09ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Здание бывшего кинотеатра "Украина" в Феодосии, которое многие годы находится в частных руках и не используется по назначению, необходимо перепрофилировать в театр и переименовать. Об этом заявил председатель крымского парламентского комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков в ходе выездного заседания комитета.Здание бывшего кинотеатра "Украина" в Феодосии с 90-х годов находилось в частных руках. В 2014-м арендатор уехал из страны, помещение вовсе закрыли, с тех пор оно не используется. В этом году решением суда оно возвращено в собственность города.Переименовать и перепрофилировать"Вообще мы Украину любим. Но такая, какой она есть сейчас, она дискредитировала свое имя. Считаю, бывший кинотеатр "Украина" в Феодосии необходимо переименовать", – заявил парламентарий.По его мнению, здание необходимо перепрофилировать в театр и передать местному театральному коллективу или же республиканским театрам в качестве дополнительной площадки."Я считаю, что стотысячному городу необходим театр. Этот вопрос всегда стоял остро, у горожан есть запрос. Люди ходят на постановки местного театра "Парадокс", который в том числе дает благотворительные спектакли на нужны СВО. Но у артистов нет своего помещения. Нужно подумать – будет ли это здание передано этому коллективу или пусть это будет дополнительная площадка республиканского (Государственный академический музыкальный театр Крыма - ред.) или Русского драматического театра, и они будут предоставлять ее в том числе городским коллективам".Позиция городских властейПланы по передаче здания "Украины" одному из местных театральных коллективов феодосийские власти озвучивали неоднократно. По словам феодосийского мэра Владимира Попенкова, эта идея и сейчас остается актуальной, однако прежде необходимо оценить состояние помещений и найти деньги на его переоборудование."Последняя кассация была в январе. Судебные приставы должны вернуть нам это помещение. Пока на сегодня мы даже ключи еще не можем взять. Но сейчас наши юристы занимаются вопросом. Изначально нужно смотреть в каком состоянии помещения. Для дальнейшего использования необходима будет определенная реконструкция, поскольку кинотеатр и театр – это разные вещи и по акустике и по формированию пространства", – констатировал градоначальник.Читайте также на РИА Новости Крым:Сохранить "культурное лицо": в Феодосии арестуют исторические особнякиЭкс-мэра Феодосии отправили под арест"Заколдованный" городок: как у жителей Феодосии отняли дворы и скверы
https://crimea.ria.ru/20230120/natsionalizatsiya-v-krymu-kinoteatr-yatsenyuka-v-yalte-perekhodit-respublike-1126500649.html
феодосия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126731592_356:0:1339:737_1920x0_80_0_0_f750f8896106e20072930f93bac111bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
феодосия, общество, культура, мнения, новости крыма, крым, николай волков, государственный совет рк (госсовет)
В Феодосии хотят переименовать "Украину"

Депутат Волков: кинотеатр "Украина" в Феодосии нужно переименовать и передать театру

16:19 02.02.2023
 
© РИА Новости КрымЗдание бывшего кинотеатра "Украина" в Феодосии
Здание бывшего кинотеатра Украина в Феодосии - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Здание бывшего кинотеатра "Украина" в Феодосии, которое многие годы находится в частных руках и не используется по назначению, необходимо перепрофилировать в театр и переименовать. Об этом заявил председатель крымского парламентского комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков в ходе выездного заседания комитета.
Здание бывшего кинотеатра "Украина" в Феодосии с 90-х годов находилось в частных руках. В 2014-м арендатор уехал из страны, помещение вовсе закрыли, с тех пор оно не используется. В этом году решением суда оно возвращено в собственность города.

Переименовать и перепрофилировать

"Вообще мы Украину любим. Но такая, какой она есть сейчас, она дискредитировала свое имя. Считаю, бывший кинотеатр "Украина" в Феодосии необходимо переименовать", – заявил парламентарий.
По его мнению, здание необходимо перепрофилировать в театр и передать местному театральному коллективу или же республиканским театрам в качестве дополнительной площадки.
"Я считаю, что стотысячному городу необходим театр. Этот вопрос всегда стоял остро, у горожан есть запрос. Люди ходят на постановки местного театра "Парадокс", который в том числе дает благотворительные спектакли на нужны СВО. Но у артистов нет своего помещения. Нужно подумать – будет ли это здание передано этому коллективу или пусть это будет дополнительная площадка республиканского (Государственный академический музыкальный театр Крыма - ред.) или Русского драматического театра, и они будут предоставлять ее в том числе городским коллективам".
Акция сторонников Юлии Тимошенко у здания Высшего суда Украины - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 17:13Эксклюзивы РИА Новости Крым
Национализация в Крыму: кинотеатр Яценюка в Ялте переходит республике

Позиция городских властей

Планы по передаче здания "Украины" одному из местных театральных коллективов феодосийские власти озвучивали неоднократно. По словам феодосийского мэра Владимира Попенкова, эта идея и сейчас остается актуальной, однако прежде необходимо оценить состояние помещений и найти деньги на его переоборудование.
"Последняя кассация была в январе. Судебные приставы должны вернуть нам это помещение. Пока на сегодня мы даже ключи еще не можем взять. Но сейчас наши юристы занимаются вопросом. Изначально нужно смотреть в каком состоянии помещения. Для дальнейшего использования необходима будет определенная реконструкция, поскольку кинотеатр и театр – это разные вещи и по акустике и по формированию пространства", – констатировал градоначальник.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сохранить "культурное лицо": в Феодосии арестуют исторические особняки
Экс-мэра Феодосии отправили под арест
"Заколдованный" городок: как у жителей Феодосии отняли дворы и скверы
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымФеодосияОбществоКультураМненияНовости КрымаКрымНиколай ВолковГосударственный совет РК (Госсовет)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:58Россия ответит на угрозы – Путин
17:45Найденная в Севастополе мертвая афалина - не из дельфинария
17:36Экскурсии по Севастополю включат в программу для школьников
17:25Путин почтил память защитников Сталинграда
17:10Пьяный керчанин без прав "протаранил" несколько автомобилей
17:05Продажа билетов на поезда из Москвы в Крым открыта в полном объеме
16:29В Севастополе нашли еще одного мертвого дельфина
16:19В Феодосии хотят переименовать "Украину"
16:02Потери ВСУ в зоне спецоперации: данные Минобороны
15:48Сербия не будет вступать в НАТО – заявление Вучича
15:38Миллионы рублей за выдуманных детей: на Кубани накрыли группу мошенников
15:18Нападение на дом журналистов РИА Новости в ФРГ – что известно о ходе дела
14:34ФСБ задержала жителя Севастополя за финансирование терроризма - видео 0:36
14:04В России приостановили выпуск новых загранпаспортов: комментарий Гознака
13:53Ситуация на Керченской переправе: сколько машин в очереди
13:42Сроки СВО и цели Запада в конфликте на Украине: большое интервью Лаврова
12:44Лавров оценил перспективу участия ОДКБ в спецоперации на Украине
12:22Клиенты РНКБ в январе совершили 307 тысяч операций по виртуальным картам
12:03Как ответит Россия на поставки дальнобойного оружия Украине – Лавров
12:02На Крым обрушится снегопад
Лента новостейМолния