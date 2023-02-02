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В Феодосии хотят переименовать "Украину"

В Феодосии хотят переименовать "Украину" - РИА Новости Крым, 02.02.2023

В Феодосии хотят переименовать "Украину"

Здание бывшего кинотеатра "Украина" в Феодосии, которое многие годы находится в частных руках и не используется по назначению, необходимо перепрофилировать в... РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T16:19

2023-02-02T16:19

2023-02-02T16:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Здание бывшего кинотеатра "Украина" в Феодосии, которое многие годы находится в частных руках и не используется по назначению, необходимо перепрофилировать в театр и переименовать. Об этом заявил председатель крымского парламентского комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков в ходе выездного заседания комитета.Здание бывшего кинотеатра "Украина" в Феодосии с 90-х годов находилось в частных руках. В 2014-м арендатор уехал из страны, помещение вовсе закрыли, с тех пор оно не используется. В этом году решением суда оно возвращено в собственность города.Переименовать и перепрофилировать"Вообще мы Украину любим. Но такая, какой она есть сейчас, она дискредитировала свое имя. Считаю, бывший кинотеатр "Украина" в Феодосии необходимо переименовать", – заявил парламентарий.По его мнению, здание необходимо перепрофилировать в театр и передать местному театральному коллективу или же республиканским театрам в качестве дополнительной площадки."Я считаю, что стотысячному городу необходим театр. Этот вопрос всегда стоял остро, у горожан есть запрос. Люди ходят на постановки местного театра "Парадокс", который в том числе дает благотворительные спектакли на нужны СВО. Но у артистов нет своего помещения. Нужно подумать – будет ли это здание передано этому коллективу или пусть это будет дополнительная площадка республиканского (Государственный академический музыкальный театр Крыма - ред.) или Русского драматического театра, и они будут предоставлять ее в том числе городским коллективам".Позиция городских властейПланы по передаче здания "Украины" одному из местных театральных коллективов феодосийские власти озвучивали неоднократно. По словам феодосийского мэра Владимира Попенкова, эта идея и сейчас остается актуальной, однако прежде необходимо оценить состояние помещений и найти деньги на его переоборудование."Последняя кассация была в январе. Судебные приставы должны вернуть нам это помещение. Пока на сегодня мы даже ключи еще не можем взять. Но сейчас наши юристы занимаются вопросом. Изначально нужно смотреть в каком состоянии помещения. Для дальнейшего использования необходима будет определенная реконструкция, поскольку кинотеатр и театр – это разные вещи и по акустике и по формированию пространства", – констатировал градоначальник.Читайте также на РИА Новости Крым:Сохранить "культурное лицо": в Феодосии арестуют исторические особнякиЭкс-мэра Феодосии отправили под арест"Заколдованный" городок: как у жителей Феодосии отняли дворы и скверы

https://crimea.ria.ru/20230120/natsionalizatsiya-v-krymu-kinoteatr-yatsenyuka-v-yalte-perekhodit-respublike-1126500649.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, общество, культура, мнения, новости крыма, крым, николай волков, государственный совет рк (госсовет)