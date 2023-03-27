https://crimea.ria.ru/20230327/po-tu-storonu-rampy-kak-zhivut-teatry-drevneyshikh-gorodov-rossii-1127785750.html

По ту сторону рампы: как живут театры древнейших городов России

По ту сторону рампы: как живут театры древнейших городов России - РИА Новости Крым, 27.03.2023

По ту сторону рампы: как живут театры древнейших городов России

Когда-то давно у массивных дверей какого-то керченского банка стояла некрасивая девушка из Таганрога и говорила вслед улетающим по ветру купюрам: "Денег жаль,... РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T18:04

2023-03-27T18:04

2023-03-27T18:04

культура

керчь

феодосия

театр

вертинский

раневская

реализация фцп в крыму и севастополе

государственный совет рк (госсовет)

святослав брусаков

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Когда-то давно у массивных дверей какого-то керченского банка стояла некрасивая девушка из Таганрога и говорила вслед улетающим по ветру купюрам: "Денег жаль, но как красиво они улетают!". И какой-то ее знакомец восхищался в ответ "Да вы Раневская!", имея в виду чеховскую героиню.Все это правда, которой, возможно, никогда и не было. Достоверно известно одно: именно в Керчи молодая актриса Фанни Фельдман впервые вышла на подмостки под новым именем, которое навсегда вошло в историю русского театра. Она попала в керченскую труппу мадам Лавровской, потом переехала в Феодосию, где играла в антрепризе Новожилова. В эти же годы на феодосийские подмостки выходили неподражаемые Александр Вертинский и Иза Кремер.История столетней давности. Но оба провинциальных приморских города сохранили неповторимую театральность – в уютных, похожих на декорации, белено-черепичных пейзажах старых кварталов, в картинной, как будто постановочной, неторопливости южных улиц. И по-прежнему здесь живут люди, влюбленные в театр. Они ставят Пушкина и Маколиффа, и каждый день сражаются за право быть.Имея сумасшедшую голову"Дураку не объяснишь, что он дурак, потому что он дурак", – большая, яркая и экспрессивная, острая на словцо и талантливая, она и сама похожа на Раневскую. Все время нашего диалога она курит и делится своими мыслями обо всем на свете. Ее зовут Александра Галкина. Она заслуженный деятель искусств Крыма и директор одного из крымских муниципальных театров - Керченского драматического имени Пушкина, который сама же и создала в 2019 году, приехав в провинциальную Керчь из Казани, "имея сумасшедшую голову, чтобы в это дело влезть":Пока керченские артисты "бродячие" – курсируют от городского центра культуры имени Богатикова, где репетируют, к дворцу культуры "Корабел", где дают спектакли. Советское здание театра в центре города – с колоннами и профилем Пушкина на фронтоне – в ремонте с 2019-го. Его построили в 1962-ом, но так никогда и не собрали труппу, дали не слишком поэтичное название "Керченское концертно-театральное помещение" и пускали гастролеров. Пока не появилась Галкина, которая получила поддержку крымского Минкультуры и городских властей, умудрилась собрать в провинциальной Керчи профессиональных актеров, выбить им заплаты почти в тридцать тысяч рублей и даже попасть в Федеральную целевую программу, в рамках которой и начался ремонт здания театра за 239 миллионов.Счастье по ФЦП"На сегодняшний день на объекте задействовано около 30 человек. Сейчас работы ведутся на фасаде со стороны Театральной улицы. Большой объем выполняется по обвязке арматуры пространства под сценой и подготовке к бетонированию. На кровле рабочие завершают монтаж вентиляционных шахт", – написал 23 марта в своем Telegram-канале керченский градоначальник Святослав Брусаков. И добавил, что все идет по плану.По словам Галкиной, работы должны закончить к концу года. Этого момента артисты ждут с нетерпением, пространство планируют осваивать немедленно после ремонта, какое-то время (и деньги) потребуется на оснащение, но если все получится – Керченский драматический театр имени Пушкина даст первый спектакль в собственном здании уже летом 2024-го.Комедия Дель Арте и греческий театрСегодня керченский театр имеет собственный автобус для гастрольных выездов, уникальные костюмы шьют на заказ у местных швей и в краснодарских мастерских: "Это дорого. Один костюм получается около ста тысяч, иногда и больше. Но это – есть на что посмотреть! Это извините!".Такие расходы возможны благодаря другой программе – развития театров малых городов при поддержке благотворительного фонда Евгения Миронова. Завести эти субсидии помогали Минкульт и начальник местного профильного управления Эльмира Куртмеметова. "Нам вообще никто не мешает, а только помогают", – благодарит директор театра.По этой же программе керченский театр имени Пушкина станет первым в Крыму театром-музеем всемирного театрального искусства."Те есть это будет классический театральный зал. И будут отдельные рекреации: греческий театр, комедия Дель Арте, венецианский зал, французский – скажем, эпохи Людовика XIV, японский театр-кабуки. Все это будет сопряжено с большой мониторной доской – ее уже купили. И вот, скажем, пришел ребенок, нажал на кнопочку и видит всю информацию, например, о театре La Scala. И ему будет интересно прийти снова, поскольку он еще не все успел увидеть".Все это заработает в здании театра после ремонта. Пока – ни поворотных кругов, ни кулисных машин, и бутафоры театра изобретают хитроумные декорации на колесиках и какие-то секретные механизмы, чтобы удивлять, завораживать и влюблять зрителя.Феодосийский "Парадокс"Если сесть в пригородный поезд и сменить степные керченские пейзажи на предгорные феодосийские, выйти на перроне станции, пересечь главную площадь и нырнуть в арку дореволюционного здания городского ДК, справа появится неприметная дверь. За ней живет феодосийский муниципальный театр "Парадокс" с 35-летней историей.Когда-то этот театр имел свое помещение со зрительным залом на сто мест, фойе и гардеробной, в историческом доме, где с 1913-го недолго жили сестры Цветаевы. Потом здание передали цветаевскому музею, а театр оказался "бездомным" и в начале "нулевых" поселился в этой каморке, которая сразу и репетиционная, и костюмерная, и кабинет директора. Спектакли дают на сцене Дома культуры и тоже мечтают о своем помещении. В феврале в Феодосии прошло выездное заседание крымского парламентского комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия, и артистам в очередной раз пообещали передать здание бывшего кинотеатра "Украина", которое городские власти недавно отсудили у нерадивого арендатора. "Его надо будет переоборудовать. Но было бы здание, а деньги придут. Мне уже несколько раз предлагали суммы. Один из потенциальных инвесторов Минкультуры Крыма. Но поскольку у меня не было возможности их использовать, деньги ушли", – вздыхает директор "Парадокса", член правления Союза театральных деятелей Крыма Дмитрий Новоселов.В их репертуаре целых 17 спектаклей. Сейчас дают "Длинный язык" по Чехову и "Маленького принца" по Экзюпери, и отрабатывают все городские мероприятия. Труппе из 15 человек местные власти оплачивают 4,5 ставки: "Актер должен приходить с утра, а не так как сейчас – мы на пару часов пришли, порепетировали и ушли. К сожалению, я даже за репетиции сейчас не могу платить актерам, а надо. А я могу оплатить только выходы на сцену во время спектакля – от продажи билетов. Это неправильно".Мы говорим еще долго. Об их чудесных постановках, о творческих планах и о надеждах. Вокруг нас костюмы, дипломы, декорации. И все это само по себе похоже на какое-то театральное действо, где на передний план все время выходит главное:"Положить ноги в таз с горчицей, сделать воооот такой бутерброд и завалиться у телевизора", - спектакли провинциальных театров сегодня мало востребованы, поскольку "пока зритель не увидит, куда он идет, он вообще никуда не идет". И Галкина, и Новоселов мечтают все изменить. И вся эта история, получилась скорее даже не о театрах. О людях – влюбленных в театр и посвятивших театру свои жизни, мечтающих задать скучающим маленьким городам новые культурные векторы. О людях, которым просто нужно еще немножко помочь.Читайте также на РИА Новости Крым:Юбилей драматурга: старейший театр Крыма откроет неделю Островского>>Крымские театры просят раздать Пушкинские карты младшим школьникам>>Дюжина цитат Фаины Раневской на все случаи жизни>>

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, керчь, феодосия, театр, вертинский, раневская, реализация фцп в крыму и севастополе, государственный совет рк (госсовет), святослав брусаков, крым