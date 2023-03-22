Рейтинг@Mail.ru
Юбилей драматурга: старейший театр Крыма откроет неделю Островского - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230322/yubiley-dramaturga-stareyshiy-teatr-kryma-otkroet-nedelyu-ostrovskogo-1127686477.html
Юбилей драматурга: старейший театр Крыма откроет неделю Островского
Юбилей драматурга: старейший театр Крыма откроет неделю Островского - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Юбилей драматурга: старейший театр Крыма откроет неделю Островского
Крымский академический русский драматический театр им. Горького открывает неделю спектаклей по мотивам произведений Александра Островского, посвященную... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T08:45
2023-03-22T08:45
театр
культура
общество
крым
симферополь
новости крыма
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111470/87/1114708761_0:88:1701:1045_1920x0_80_0_0_1ac4f246f3d903a46a3c56438c67b91a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Крымский академический русский драматический театр им. Горького открывает неделю спектаклей по мотивам произведений Александра Островского, посвященную 200-летию русского драматурга. Анонс мероприятий юбилейной недели на пресс-конференции в симферопольском пресс-центре РИА Новости Крым дала руководитель литературно-драматургической части горьковского театра Людмила Касьяненко.Старейший театр КрымаДля Крымского академического русского драматического театра, по ее словам, Островский - особенный драматург: "Впервые в произведениях Александра Николаевича на нашей сцене в конце XIX века играли великие актеры- гастролеры. Среди них были те, для кого Островский и создавал свои образы - Гликерия Федотова, Мария Савина, Вера Комиссаржевская".Неделя Островского"Открываем неделю Островского завтра, спектаклем-долгожителем "Доходное место" в постановке Анатолия Григорьевича Новикова - это спектакль, который уже завоевал признание зрителей и оценку специалистов", - анонсирует Касьяненко.Закроют неделю тоже уже полюбившейся зрителю постановкой "Женитьба Белугина", в середине покажут премьеру:Кроме того, по ее словам, зрители основной сцены смогут увидеть выставку уникальных фотографий и программок спектаклей театра 1930-1990 годов. Экспозицию разместят в гобеленовом фойе театра.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе состоится дебют театра кукол из ДонбассаДюжина цитат Фаины Раневской на все случаи жизниВлюбить в книгу: в Севастополе при театре открывают необычный клуб
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111470/87/1114708761_95:0:1607:1134_1920x0_80_0_0_eaa4c450f7eed58ccc8cd4b3bbd7fd3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
театр, культура, общество, крым, симферополь, новости крыма, новости
Юбилей драматурга: старейший театр Крыма откроет неделю Островского

Крымский академический русский драматический театр покажет спектакли по Островскому

08:45 22.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Евгений БондаренкоКрымский академический русский драматический театр имени Максима Горького
Крымский академический русский драматический театр имени Максима Горького - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости Крым . Евгений Бондаренко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Крымский академический русский драматический театр им. Горького открывает неделю спектаклей по мотивам произведений Александра Островского, посвященную 200-летию русского драматурга. Анонс мероприятий юбилейной недели на пресс-конференции в симферопольском пресс-центре РИА Новости Крым дала руководитель литературно-драматургической части горьковского театра Людмила Касьяненко.

Старейший театр Крыма

"Наш театр - старейший в Крыму. 202-й сезон. И для нас в начале года самое важное то, что это год 200-летия Александра Николаевича Островского - это великий родоначальник русского национального театра", - констатирует Касьяненко.
Для Крымского академического русского драматического театра, по ее словам, Островский - особенный драматург: "Впервые в произведениях Александра Николаевича на нашей сцене в конце XIX века играли великие актеры- гастролеры. Среди них были те, для кого Островский и создавал свои образы - Гликерия Федотова, Мария Савина, Вера Комиссаржевская".

Неделя Островского

"Открываем неделю Островского завтра, спектаклем-долгожителем "Доходное место" в постановке Анатолия Григорьевича Новикова - это спектакль, который уже завоевал признание зрителей и оценку специалистов", - анонсирует Касьяненко.
Закроют неделю тоже уже полюбившейся зрителю постановкой "Женитьба Белугина", в середине покажут премьеру:
"Спектакль "Волки и овцы" в постановке Виктора Наврутского. У нас уже был одноименный знаменитый спектакль режиссера Новикова 2004 года. Но это совершенно новое прочтение, новая сценическая редакция, с одной стороны, сохраняющая лучшие традиции русского психологического театра, с другой - отвечающая текущим реалиям", - пояснила представитель театра.
Кроме того, по ее словам, зрители основной сцены смогут увидеть выставку уникальных фотографий и программок спектаклей театра 1930-1990 годов. Экспозицию разместят в гобеленовом фойе театра.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе состоится дебют театра кукол из Донбасса
Дюжина цитат Фаины Раневской на все случаи жизни
Влюбить в книгу: в Севастополе при театре открывают необычный клуб
 
ТеатрКультураОбществоКрымСимферопольНовости КрымаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:45Это провокация: Захарова о планах Британии дать Киеву снаряды с ураном
08:45Юбилей драматурга: старейший театр Крыма откроет неделю Островского
08:21Севастополь к лету украсят морскими символами из цветов
08:16Украинские беспилотники пытались атаковать Севастополь
07:39Крымские театры просят раздать Пушкинские карты младшим школьникам
07:23Спортсмен из Севастополя взял бронзу на Кубке мира по боксу среди юниоров
07:01Власти поддержат турбизнес в Крыму: сколько выделено средств
00:01В Крыму дожди: прогноз погоды на среду
00:00Какой сегодня праздник: 22 марта
22:02Главные события и заявления дня: 21 марта
21:45Главные события Крыма: 21 марта
21:37Сколько россиян чувствуют себя счастливыми – опрос
21:03Российско-китайские отношения достигли наивысшего уровня - Путин
20:56Магнитуда 6,8: в Афганистане мощное землетрясение - что известно
20:42Когда золото скифов вернется в Крым
20:40На пожаре в Симферополе погибла женщина и двое детей - СК завел дело
20:25Визит Си Цзиньпина обнулил ордер МУС на "арест" Путина – эксперт
20:19Путин сделал предупреждение в связи с возможной передачей урана Киеву
20:06В Крыму оценили риски появления птичьего гриппа из Херсонской области
19:42В Севастополе на пожаре спасли человека, кота и попугая
Лента новостейМолния