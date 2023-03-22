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Юбилей драматурга: старейший театр Крыма откроет неделю Островского
Юбилей драматурга: старейший театр Крыма откроет неделю Островского - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Юбилей драматурга: старейший театр Крыма откроет неделю Островского
Крымский академический русский драматический театр им. Горького открывает неделю спектаклей по мотивам произведений Александра Островского, посвященную... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T08:45
2023-03-22T08:45
2023-03-22T08:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Крымский академический русский драматический театр им. Горького открывает неделю спектаклей по мотивам произведений Александра Островского, посвященную 200-летию русского драматурга. Анонс мероприятий юбилейной недели на пресс-конференции в симферопольском пресс-центре РИА Новости Крым дала руководитель литературно-драматургической части горьковского театра Людмила Касьяненко.Старейший театр КрымаДля Крымского академического русского драматического театра, по ее словам, Островский - особенный драматург: "Впервые в произведениях Александра Николаевича на нашей сцене в конце XIX века играли великие актеры- гастролеры. Среди них были те, для кого Островский и создавал свои образы - Гликерия Федотова, Мария Савина, Вера Комиссаржевская".Неделя Островского"Открываем неделю Островского завтра, спектаклем-долгожителем "Доходное место" в постановке Анатолия Григорьевича Новикова - это спектакль, который уже завоевал признание зрителей и оценку специалистов", - анонсирует Касьяненко.Закроют неделю тоже уже полюбившейся зрителю постановкой "Женитьба Белугина", в середине покажут премьеру:Кроме того, по ее словам, зрители основной сцены смогут увидеть выставку уникальных фотографий и программок спектаклей театра 1930-1990 годов. Экспозицию разместят в гобеленовом фойе театра.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе состоится дебют театра кукол из ДонбассаДюжина цитат Фаины Раневской на все случаи жизниВлюбить в книгу: в Севастополе при театре открывают необычный клуб
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театр, культура, общество, крым, симферополь, новости крыма, новости
Юбилей драматурга: старейший театр Крыма откроет неделю Островского
Крымский академический русский драматический театр покажет спектакли по Островскому
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Крымский академический русский драматический театр им. Горького открывает неделю спектаклей по мотивам произведений Александра Островского, посвященную 200-летию русского драматурга. Анонс мероприятий юбилейной недели на пресс-конференции в симферопольском пресс-центре РИА Новости Крым дала руководитель литературно-драматургической части горьковского театра Людмила Касьяненко.
Старейший театр Крыма
"Наш театр - старейший в Крыму. 202-й сезон. И для нас в начале года самое важное то, что это год 200-летия Александра Николаевича Островского - это великий родоначальник русского национального театра", - констатирует Касьяненко.
Для Крымского академического русского драматического театра, по ее словам, Островский - особенный драматург: "Впервые в произведениях Александра Николаевича на нашей сцене в конце XIX века играли великие актеры- гастролеры. Среди них были те, для кого Островский и создавал свои образы - Гликерия Федотова, Мария Савина, Вера Комиссаржевская".
Неделя Островского
"Открываем неделю Островского завтра, спектаклем-долгожителем "Доходное место" в постановке Анатолия Григорьевича Новикова - это спектакль, который уже завоевал признание зрителей и оценку специалистов", - анонсирует Касьяненко.
Закроют неделю тоже уже полюбившейся зрителю постановкой "Женитьба Белугина", в середине покажут премьеру:
"Спектакль "Волки и овцы" в постановке Виктора Наврутского. У нас уже был одноименный знаменитый спектакль режиссера Новикова 2004 года. Но это совершенно новое прочтение, новая сценическая редакция, с одной стороны, сохраняющая лучшие традиции русского психологического театра, с другой - отвечающая текущим реалиям", - пояснила представитель театра.
Кроме того, по ее словам, зрители основной сцены смогут увидеть выставку уникальных фотографий и программок спектаклей театра 1930-1990 годов. Экспозицию разместят в гобеленовом фойе театра.
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