https://crimea.ria.ru/20230322/yubiley-dramaturga-stareyshiy-teatr-kryma-otkroet-nedelyu-ostrovskogo-1127686477.html

Юбилей драматурга: старейший театр Крыма откроет неделю Островского

Юбилей драматурга: старейший театр Крыма откроет неделю Островского - РИА Новости Крым, 22.03.2023

Юбилей драматурга: старейший театр Крыма откроет неделю Островского

Крымский академический русский драматический театр им. Горького открывает неделю спектаклей по мотивам произведений Александра Островского, посвященную... РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T08:45

2023-03-22T08:45

2023-03-22T08:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Крымский академический русский драматический театр им. Горького открывает неделю спектаклей по мотивам произведений Александра Островского, посвященную 200-летию русского драматурга. Анонс мероприятий юбилейной недели на пресс-конференции в симферопольском пресс-центре РИА Новости Крым дала руководитель литературно-драматургической части горьковского театра Людмила Касьяненко.Старейший театр КрымаДля Крымского академического русского драматического театра, по ее словам, Островский - особенный драматург: "Впервые в произведениях Александра Николаевича на нашей сцене в конце XIX века играли великие актеры- гастролеры. Среди них были те, для кого Островский и создавал свои образы - Гликерия Федотова, Мария Савина, Вера Комиссаржевская".Неделя Островского"Открываем неделю Островского завтра, спектаклем-долгожителем "Доходное место" в постановке Анатолия Григорьевича Новикова - это спектакль, который уже завоевал признание зрителей и оценку специалистов", - анонсирует Касьяненко.Закроют неделю тоже уже полюбившейся зрителю постановкой "Женитьба Белугина", в середине покажут премьеру:Кроме того, по ее словам, зрители основной сцены смогут увидеть выставку уникальных фотографий и программок спектаклей театра 1930-1990 годов. Экспозицию разместят в гобеленовом фойе театра.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе состоится дебют театра кукол из ДонбассаДюжина цитат Фаины Раневской на все случаи жизниВлюбить в книгу: в Севастополе при театре открывают необычный клуб

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, культура, общество, крым, симферополь, новости крыма, новости