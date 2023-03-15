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Дюжина цитат Фаины Раневской на все случаи жизни - РИА Новости Крым, 14.03.2023
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Дюжина цитат Фаины Раневской на все случаи жизни
Дюжина цитат Фаины Раневской на все случаи жизни - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Дюжина цитат Фаины Раневской на все случаи жизни
Пожалуй, ни один артист Советского Союза так не "разобран на цитаты", как Раневская. Ни один не удостоился столь же сильной народной любви из-за… редкостного по РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-15T07:00
2023-03-14T13:55
общество
культура
фаина раневская
кино
театр
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Пожалуй, ни один артист Советского Союза так не "разобран на цитаты", как Раневская. Ни один не удостоился столь же сильной народной любви из-за… редкостного по мощи сарказма в сочетании со столь же мощным обаянием.Она выражена и отражена в русской культуре, эта любовь – начиная от устного цитирования примерно с сороковых-пятидесятых до безумного количества мемов в десятых годах уже XXI века, которого сама актриса не увидела. Афоризмы Раневской перешагнули и в двадцатые…Бессмертными оказались ее саркастический юмор, меткие и точные, нередко на грани цензурного фола, высказывания и остроты, обаяние ее непотопляемого характера. Всем этим она по-прежнему щедро делится с нами, продолжая вооружать нас против любых невыносимостей жизни, трудностей, неурядиц. Словно невидимым веществом, как электричеством, своей энергией заряжая наши батареи.РИА Новости Крым вспоминает самые любимые афоризмы Раневской в канун 125-летия со дня ее рождения.
https://crimea.ria.ru/20230315/da-vy-ranevskaya-krymskie-istorii-velikoy-aktrisy-1120667666.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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60
общество, культура, фаина раневская, кино, театр

Дюжина цитат Фаины Раневской на все случаи жизни

07:00 15.03.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФаина Раневская в роли Маргариты Львовны в фильме "Весна".
Фаина Раневская в роли Маргариты Львовны в фильме Весна. - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Пожалуй, ни один артист Советского Союза так не "разобран на цитаты", как Раневская. Ни один не удостоился столь же сильной народной любви из-за… редкостного по мощи сарказма в сочетании со столь же мощным обаянием.
Она выражена и отражена в русской культуре, эта любовь – начиная от устного цитирования примерно с сороковых-пятидесятых до безумного количества мемов в десятых годах уже XXI века, которого сама актриса не увидела. Афоризмы Раневской перешагнули и в двадцатые…
Бессмертными оказались ее саркастический юмор, меткие и точные, нередко на грани цензурного фола, высказывания и остроты, обаяние ее непотопляемого характера. Всем этим она по-прежнему щедро делится с нами, продолжая вооружать нас против любых невыносимостей жизни, трудностей, неурядиц. Словно невидимым веществом, как электричеством, своей энергией заряжая наши батареи.
РИА Новости Крым вспоминает самые любимые афоризмы Раневской в канун 125-летия со дня ее рождения.
Лучше быть хорошим человеком, "ругающимся матом", чем тихой, воспитанной тварью.
Здоровье – это когда у вас каждый день болит в другом месте.
Если больной очень хочет жить, врачи бессильны.
Все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
Всю жизнь я страшно боюсь глупых. Особенно баб. Никогда не знаешь, как с ними разговаривать, не скатываясь на их уровень.
Цинизм ненавижу за его общедоступность.
Все сбудется, стоит только расхотеть…
Деньги, конечно, грязь, но до чего же лечебная!
Лучше уж не встретить мужчину своей мечты и думать, что вы просто разминулись, чем встретить и понять, что мечтала не о том.
Красота – страшная сила, и с каждым годом все страшнее и страшнее.
Что толку делать пластическую операцию? Фасад обновишь, а канализация все равно старая.
Жалость раздают бесплатно, а вот зависть нужно заслужить.
Фаина Раневская в фильме Подкидыш
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