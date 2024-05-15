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Власти Ялты показали проект обустройства Солнечной тропы - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Власти Ялты показали проект обустройства Солнечной тропы
Власти Ялты показали проект обустройства Солнечной тропы - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Власти Ялты показали проект обустройства Солнечной тропы
Солнечную тропу в Ялте приведут в порядок и дополнят современными решениями для удобства туристов. Визуальный проект реконструкции маршрута в своем... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T12:32
2024-05-15T12:35
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Солнечную тропу в Ялте приведут в порядок и дополнят современными решениями для удобства туристов. Визуальный проект реконструкции маршрута в своем Telegram-канале представила глава ялтинской администрации Янина Павленко.Также проект предусматривает туалеты, ограждение опасных участков, амфитеатр и арт-объект на скале Утюг. Поскольку одна из частей маршрута расположена на территории Ливадийского дворца, объекты культурного наследия на этом участке планируют реставрировать. Сейчас идет поиск финансирования, отметила мэр курорта.Архитектурное бюро "М4", разработавшее проект благоустройства тропы, ведет глобальное предпроектное исследование, на основе которого к июлю 2024 сформируют проектно-сметную документацию. Следующим этапом будет заявка на Всероссийский конкурс туристических кодов с целью выиграть грант на реализацию проекта, сообщала ранее Павленко.Читайте также на РИА Новости Крым:Живые экскурсии: что предложат туристам в заповеднике ЯлтыУникальные особняки Ялты внесены в список объектов культурного наследияРазвитие туризма в Крыму: что сделают до 2030 года
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Власти Ялты показали проект обустройства Солнечной тропы

Солнечную тропу в Ялте благоустроят и дополнят современными решениями – власти

12:32 15.05.2024 (обновлено: 12:35 15.05.2024)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоСолнечную тропу в Ялте благоустроят и дополнят современными решениями
Солнечную тропу в Ялте благоустроят и дополнят современными решениями
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Солнечную тропу в Ялте приведут в порядок и дополнят современными решениями для удобства туристов. Визуальный проект реконструкции маршрута в своем Telegram-канале представила глава ялтинской администрации Янина Павленко.

"Основная задача – вернуть тропе первозданную красоту и назначение, дополнить современными решениями для привлечения турпотока. Видовые мостики, с которых будет открываться неповторимый ландшафт побережья, точечная подсветка скал, множество зон отдыха", – написала Павленко в своем ТГ-канале.

Также проект предусматривает туалеты, ограждение опасных участков, амфитеатр и арт-объект на скале Утюг. Поскольку одна из частей маршрута расположена на территории Ливадийского дворца, объекты культурного наследия на этом участке планируют реставрировать. Сейчас идет поиск финансирования, отметила мэр курорта.
Архитектурное бюро "М4", разработавшее проект благоустройства тропы, ведет глобальное предпроектное исследование, на основе которого к июлю 2024 сформируют проектно-сметную документацию. Следующим этапом будет заявка на Всероссийский конкурс туристических кодов с целью выиграть грант на реализацию проекта, сообщала ранее Павленко.
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Ялта
 
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