https://crimea.ria.ru/20240515/vlasti-yalty-pokazali-proekt-obustroystva-solnechnoy-tropy-1137292683.html

Власти Ялты показали проект обустройства Солнечной тропы

Власти Ялты показали проект обустройства Солнечной тропы - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Власти Ялты показали проект обустройства Солнечной тропы

Солнечную тропу в Ялте приведут в порядок и дополнят современными решениями для удобства туристов. Визуальный проект реконструкции маршрута в своем... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T12:32

2024-05-15T12:32

2024-05-15T12:35

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Солнечную тропу в Ялте приведут в порядок и дополнят современными решениями для удобства туристов. Визуальный проект реконструкции маршрута в своем Telegram-канале представила глава ялтинской администрации Янина Павленко.Также проект предусматривает туалеты, ограждение опасных участков, амфитеатр и арт-объект на скале Утюг. Поскольку одна из частей маршрута расположена на территории Ливадийского дворца, объекты культурного наследия на этом участке планируют реставрировать. Сейчас идет поиск финансирования, отметила мэр курорта.Архитектурное бюро "М4", разработавшее проект благоустройства тропы, ведет глобальное предпроектное исследование, на основе которого к июлю 2024 сформируют проектно-сметную документацию. Следующим этапом будет заявка на Всероссийский конкурс туристических кодов с целью выиграть грант на реализацию проекта, сообщала ранее Павленко.Читайте также на РИА Новости Крым:Живые экскурсии: что предложат туристам в заповеднике ЯлтыУникальные особняки Ялты внесены в список объектов культурного наследияРазвитие туризма в Крыму: что сделают до 2030 года

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ялта