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Солнечная тропа в Ялте: что сделают для удобства и безопасности туристов
Солнечная тропа в Ялте: что сделают для удобства и безопасности туристов - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Солнечная тропа в Ялте: что сделают для удобства и безопасности туристов
Благоустройство Солнечной тропы в Ялте планируют запустить в 2024 году. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T16:35
2023-11-07T16:35
2023-11-07T16:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Благоустройство Солнечной тропы в Ялте планируют запустить в 2024 году. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.По словам Павленко, следующим этапом будет заявка на Всероссийский конкурс туристических кодов. Если удастся выиграть грант, обновят скамейки, закупят светильники, элементы навигации."Напомню, задача – привести тропу в порядок, сделать ее удобной, безопасной, с минимальным вмешательством в природу и максимальным сохранением растений", - пояснила мэр Ялты.Ранее и.о. директора объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым", главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды Артур Мурзаханов рассказывал, что на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника в следующем сезоне планируют запустить новый вид экологической экскурсии. Для туристов, фотографов хотят установить специальные зоны, откуда они смогут наблюдать за животным миром.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные особняки Ялты внесены в список объектов культурного наследияРазвитие туризма в Крыму: что сделают до 2030 годаНа туризм в России ежегодно будут выделять 48 млрд рублей
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ялта, янина павленко, благоустройство, городская среда, крым, новости крыма
Солнечная тропа в Ялте: что сделают для удобства и безопасности туристов
Благоустройство Солнечной тропы в Ялте: что сделают для удобства и безопасности туристов
16:35 07.11.2023 (обновлено: 16:52 07.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Благоустройство Солнечной тропы в Ялте планируют запустить в 2024 году. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Архитектурное бюро "М4" (авторы обновленной площади Советской в Ялте) ведут глобальное предпроектное исследование, на основе которого до конца года сформируют концепцию, а к июлю 2024 – проектно-сметную документацию", - написала мэр в своем Telegram-канале.
По словам Павленко, следующим этапом будет заявка на Всероссийский конкурс туристических кодов. Если удастся выиграть грант, обновят скамейки, закупят светильники, элементы навигации.
"Напомню, задача – привести тропу в порядок, сделать ее удобной, безопасной, с минимальным вмешательством в природу и максимальным сохранением растений", - пояснила мэр Ялты.
Ранее и.о. директора объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым", главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды Артур Мурзаханов рассказывал
, что на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника в следующем сезоне планируют запустить новый вид экологической экскурсии. Для туристов, фотографов хотят установить специальные зоны, откуда они смогут наблюдать за животным миром.
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