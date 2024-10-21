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Мужчина сорвался с 15-метровой скалы на горе Чатыр-Даг в Крыму
Мужчина сорвался с 15-метровой скалы на горе Чатыр-Даг в Крыму - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Мужчина сорвался с 15-метровой скалы на горе Чатыр-Даг в Крыму
Молодой человек сорвался с 15-метровой скалы на горе Чатыр-Даг в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T12:38
2024-10-21T12:38
2024-10-21T12:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Молодой человек сорвался с 15-метровой скалы на горе Чатыр-Даг в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.На помощь мужчине выехала дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда."Спасатели оперативно обнаружили молодого человека и оказали ему первую помощь: наложили повязки и вакуумные шины. С применением спинального щита и специальных носилок сотрудники "КРЫМ-СПАС" эвакуировали пострадавшего со склона к служебному автомобилю", - уточняют в МЧС Крыма.Далее пострадавшего доставили к Ангарскому перевалу и передали медицинским работникам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало плохо в горах: в Крыму спасли туристаВ горах Крыма спасли мотоциклиста с травмой ногиВ горах Крыма спасли двух туристов
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происшествия, новости крыма, мчс крыма, горы крыма, чатыр-даг, безопасность
Мужчина сорвался с 15-метровой скалы на горе Чатыр-Даг в Крыму
В Крыму мужчина сорвался со скалы на горе Чатыр-Даг
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Молодой человек сорвался с 15-метровой скалы на горе Чатыр-Даг в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
"Вчера днем на горе Чатыр-Даг в районе Тисового ущелья молодой человек, находясь на сложном рельефе, по неосторожности сорвался со скалы высотой около 15 метров, скатившись вниз по крутому склону. В результате пострадавший получил травмы различной степени тяжести", - говорится в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.
На помощь мужчине выехала дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда.
"Спасатели оперативно обнаружили молодого человека и оказали ему первую помощь: наложили повязки и вакуумные шины. С применением спинального щита и специальных носилок сотрудники "КРЫМ-СПАС" эвакуировали пострадавшего со склона к служебному автомобилю", - уточняют в МЧС Крыма.
Далее пострадавшего доставили к Ангарскому перевалу и передали медицинским работникам.
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