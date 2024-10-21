https://crimea.ria.ru/20241021/muzhchina-sorvalsya-s-15-metrovoy-skaly-na-gore-chatyr-dag-v-krymu-1141236341.html

Мужчина сорвался с 15-метровой скалы на горе Чатыр-Даг в Крыму

Мужчина сорвался с 15-метровой скалы на горе Чатыр-Даг в Крыму - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Мужчина сорвался с 15-метровой скалы на горе Чатыр-Даг в Крыму

Молодой человек сорвался с 15-метровой скалы на горе Чатыр-Даг в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T12:38

2024-10-21T12:38

2024-10-21T12:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Молодой человек сорвался с 15-метровой скалы на горе Чатыр-Даг в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.На помощь мужчине выехала дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда."Спасатели оперативно обнаружили молодого человека и оказали ему первую помощь: наложили повязки и вакуумные шины. С применением спинального щита и специальных носилок сотрудники "КРЫМ-СПАС" эвакуировали пострадавшего со склона к служебному автомобилю", - уточняют в МЧС Крыма.Далее пострадавшего доставили к Ангарскому перевалу и передали медицинским работникам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало плохо в горах: в Крыму спасли туристаВ горах Крыма спасли мотоциклиста с травмой ногиВ горах Крыма спасли двух туристов

чатыр-даг

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новости крыма, мчс крыма, горы крыма, чатыр-даг, безопасность