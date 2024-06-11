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В горах Крыма спасли мотоциклиста с травмой ноги

В горах Крыма спасли мотоциклиста с травмой ноги - РИА Новости Крым, 11.06.2024

В горах Крыма спасли мотоциклиста с травмой ноги

Сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" оказали помощь мотоциклисту, который травмировался во время поездки в горах на... РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T10:53

2024-06-11T10:53

2024-06-11T10:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" оказали помощь мотоциклисту, который травмировался во время поездки в горах на Долгоруковской яйле в Симферопольском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики."В чрезвычайное ведомство поступила информация о том, что на Долгоруковской яйле травмировался мужчина. Самостоятельно передвигаться не может, требуется помощь спасателей в его эвакуации из горно-лесной местности", - говорится в сообщении.К месту ЧП выехали четыре спасателя. Они нашли мужчину в районе горы Дедов Курень. Как выяснилось, пострадавший катался на мотоцикле, опрокинулся и травмировал ногу.Сотрудники МЧС оказали ему первую помощь и на служебном автомобиле эвакуировали к трассе, где передали родственникам.Накануне спасатели оказали помощь женщине, получившей травму на горе Южная Демерджи в районе Алушты.В конце мая сотрудник МЧС помогли туристу, который, заблудившись на горе Ай-Петри в Ялте, вышел на крутой скально-осыпной склон и не мог самостоятельно спуститься

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, горы крыма, мчс крыма, происшествия, "крым-спас", новости крыма, крым