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В горах Крыма спасли мотоциклиста с травмой ноги
В горах Крыма спасли мотоциклиста с травмой ноги - РИА Новости Крым, 11.06.2024
В горах Крыма спасли мотоциклиста с травмой ноги
Сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" оказали помощь мотоциклисту, который травмировался во время поездки в горах на... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T10:53
2024-06-11T10:53
2024-06-11T10:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" оказали помощь мотоциклисту, который травмировался во время поездки в горах на Долгоруковской яйле в Симферопольском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики."В чрезвычайное ведомство поступила информация о том, что на Долгоруковской яйле травмировался мужчина. Самостоятельно передвигаться не может, требуется помощь спасателей в его эвакуации из горно-лесной местности", - говорится в сообщении.К месту ЧП выехали четыре спасателя. Они нашли мужчину в районе горы Дедов Курень. Как выяснилось, пострадавший катался на мотоцикле, опрокинулся и травмировал ногу.Сотрудники МЧС оказали ему первую помощь и на служебном автомобиле эвакуировали к трассе, где передали родственникам.Накануне спасатели оказали помощь женщине, получившей травму на горе Южная Демерджи в районе Алушты.В конце мая сотрудник МЧС помогли туристу, который, заблудившись на горе Ай-Петри в Ялте, вышел на крутой скально-осыпной склон и не мог самостоятельно спуститься
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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безопасность, горы крыма, мчс крыма, происшествия, "крым-спас", новости крыма, крым
В горах Крыма спасли мотоциклиста с травмой ноги
В Крыму сотрудники МЧС спасли в горах травмировавшего ногу мотоциклиста
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" оказали помощь мотоциклисту, который травмировался во время поездки в горах на Долгоруковской яйле в Симферопольском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
"В чрезвычайное ведомство поступила информация о том, что на Долгоруковской яйле травмировался мужчина. Самостоятельно передвигаться не может, требуется помощь спасателей в его эвакуации из горно-лесной местности", - говорится в сообщении.
К месту ЧП выехали четыре спасателя. Они нашли мужчину в районе горы Дедов Курень. Как выяснилось, пострадавший катался на мотоцикле, опрокинулся и травмировал ногу.
Сотрудники МЧС оказали ему первую помощь и на служебном автомобиле эвакуировали к трассе, где передали родственникам.
Накануне спасатели оказали помощь женщине
, получившей травму на горе Южная Демерджи в районе Алушты.
В конце мая сотрудник МЧС помогли туристу
, который, заблудившись на горе Ай-Петри в Ялте, вышел на крутой скально-осыпной склон и не мог самостоятельно спуститься